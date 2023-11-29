Жители Енисейска обнаружили в черте города обессилевшую рысь

«В дежурную часть полиции поступило сообщение от жителя Енисейска о том, что напротив его дома на улице Бабушкина обнаружена рысь», - отметили в пресс-службе.

Сотрудники МВД обратились в центр охраны дикой природы и взяли животное под временную опеку. Рысь передадут специальным службам, которые позаботятся об истощенном звере и выпустят его обратно в лес.

В ноябре в Подмосковье специалисты обнаружили более 400 новых мест обитания диких животных. Зоологи впервые зафиксировали в Волоколамском городском округе белок летяг и провели наблюдения за рысями, коршунами и другими редкими зверьми.

Ранее в США к людям вышел медведь. Он открыл автомобиль, вытащил из него конфеты и скрылся. Дикое животное также повредило салон машины и разбило приборную панель, сообщил RT.