29 ноября 2023, 14:11

Жители Енисейска обнаружили в черте города обессилевшую рысь

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Полиция Красноярского края взяла под охрану обессилевшую рысь, которая вышла к людям в Енисейске. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

«В дежурную часть полиции поступило сообщение от жителя Енисейска о том, что напротив его дома на улице Бабушкина обнаружена рысь», - отметили в пресс-службе.

Сотрудники МВД обратились в центр охраны дикой природы и взяли животное под временную опеку. Рысь передадут специальным службам, которые позаботятся об истощенном звере и выпустят его обратно в лес.

В ноябре в Подмосковье специалисты обнаружили более 400 новых мест обитания диких животных. Зоологи впервые зафиксировали в Волоколамском городском округе белок летяг и провели наблюдения за рысями, коршунами и другими редкими зверьми.

Ранее в США к людям вышел медведь. Он открыл автомобиль, вытащил из него конфеты и скрылся. Дикое животное также повредило салон машины и разбило приборную панель, сообщил RT.

МВД РФ Животные Красноярский край
25 ноября 2023, 11:44
Редких дальневосточных леопардов заметили недалеко от Уссурийска
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На дороге в районе села Монино под Уссурийском заметили трех редких дальневосточных леопардов. Об этом сообщила пресс-служба дирекции национального парка «Земля леопарда».

«Появление леопардов на этой территории является естественным явлением. Окружающий дорогу лес - дом этих самых редких кошек в мире», - указали в нацпарке.

В пресс-службе напомнили, что при встрече с леопардами не нужно привлекать их внимание, а лучше спокойно продолжить свой путь. Для безопасности животных необходимо соблюдать скоростной режим на трассах.

«На автомобиль звери не реагируют, как на живое существо, могут не всегда видеть в нем потенциальную угрозу. Важно помнить, что еще не было случаев неспровоцированного нападения дальневосточных леопардов на людей», - добавили в дирекции.

Также в нацпарке отметили, что популяции краснокнижных леопардов успешно растет благодаря работе по сохранению редких животных.

В сентябре 2022 года дикий леопард напал на людей в Приморском крае, видео завирусилось в соцсетях.

Приморье Животные
09 ноября 2023, 23:17
Подлинность мумий инопланетян из Перу подтвердили в Мексике
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В Мексике парламент собрался для второго слушания о найденных в Перу «телах инопланетян». Пришедшие на заседания ученые подтвердили подлинность мумий, но отказали им во внеземном происхождении. Об этом сообщило агентство Reuters.

Журналист и уфолог Хайме Мауссан, еще в сентябре продемонстрировавший так называемые останки пришельцев, снова предстал перед конгрессменами. Теперь он попытался доказать, что подделкой образцы не являются.

Экспертное мнение на этот счет высказал приглашенный Мауссаном антрополог Роджер Зунига из Национального университета Алоизия Гонзаги в Ике. Перуанский ученый заявил, что «пришельцы» настоящие, сославшись на изучение пяти подобных тел за последние четыре года.

«Абсолютно никакого человеческого вмешательства в физические или биологические процессы формирования этих существ не было», - подчеркнул он.

Зунига показал конгрессменам письмо от 11 коллег, которые подтвердили его тезисы. Тем не менее ученые не отнесли мумий к существам внеземного происхождения.

А аргентинский хирург Селестино Адольфо Пиотто, которому также предоставили слово, назвал найденные тела «эволюционировавшей версией современного человека». К такому выводу он пришел после изучения анализов и изображений существ.

Завершились слушания выступлением мексиканского музыканта Клаудио Ярто. Рэпер заверил собравшихся, что ему удалось лично наблюдать НЛО.

В середине сентября в Минкульте Перу привели результаты экспертизы , которая показала - мумии из пустыни Наска в Перу останками инопланетян назвать нельзя.

Мексика Ученые
09 ноября 2023, 09:52
Москвичи смогут увидеть затмение Венеры 9 ноября
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В четверг, 9 ноября, Венера скроется за Луной более чем на час. При хорошей видимости затмение можно будет посмотреть в западной части России. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария.

Осенью 2023-го наблюдать Венеру особенно легко: планета восходит задолго до рассвета и поднимается на большую высоту над горизонтом. У нее яркий блеск, по которому светило легко узнать.

«9 ноября 2023 года Венера скроется за Луной на 1 час 12 минут 32 секунды - произойдет затмение Венеры Луной или, как называют это явление астрономы, покрытие Венеры Луной», - рассказали в ведомстве.

За год это будет уже второе покрытие планеты Луной, первое наблюдали 24 марта. Затмение Венеры можно увидеть в западной части России, Европе, Шпицбергене, Гренландии, Африке и Азии.

В столице смотреть за исчезновением Венеры нужно в 13:02 по московскому времени, даже при дневном свете. Вновь она вернется в поле зрения в 14:15. Увидеть планету можно при дневном свете и на небольшой высоте над западным горизонтом - в 9,5 градуса.

Ранее россияне увидели лунное затмение 28 октября.

Космос Москва 2023
05 ноября 2023, 15:20
Немецкие туристы установили мировой рекорд по распитию пива
Unsplash
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Туристы из Германии во время отдыха в Испании выпили 1254 бутылки пива за три часа, обновив мировой рекорд. Об этом сообщило издание Oddity Central.

В соревновании участвовали всего 55 человек, которые вместе отдыхали на Мальорке. Немецкие путешественники решили необычно провести время и отправились в местное питейное заведение.

«Все было организовано, никто не потерял самообладания и не вышел из строя», - похвастался Кай Уве Кахманн, 62-летний бизнесмен и участник мероприятия.

Он добавил, что обычно не выпивает так много пива, поэтому ему пришлось лечь спать раньше обычного - в семь часов вечера. Рекордсмен признался, что на следующий день проснулся без похмелья и чувствовал себя отдохнувшим.

Ранее диетолог Лариса Габдулхакова рассказала о пользе и вреде пива. По ее мнению, напиток лучше потреблять в небольшом количестве - не более 100 миллилитров в неделю. Благодаря полифенолам пиво помогает снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и онкологий. Если дозу увеличить, начнется вредное этиловое влияние на организм, добавила она.

Германия Рекорды Испания Пиво

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