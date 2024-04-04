04 апреля 2024, 13:16

Житель Ростовской области пытался вывезти в Казахстан крокодила

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Таможенники не позволили незаконно вывезти в Казахстан крокодила по кличке Бакс на пункте пропуска Орск. Подробности сообщили в пресс-службе ФТС России.


Хищника нашли в деревянном коробе в кузове грузовика. За его рулем был житель Ростовской области.

«У него отсутствовали разрешительные документы, необходимые для вывоза животного за границу, однако имелся заполненный с нарушениями ветеринарный паспорт», - уточнили в ФТС.

По данным из документов, крокодила Бакса мужчина купил в 2009 году. Рептилию временно направили в спецорганизацию. Началась проверка по статье «Несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров».

Ранее американец попытался вывезти из России редкого котенка породы сервал , занесенную в международную Красную книгу. У мужчины были фальшивые документы на животное, где значилось, будто это обычная домашняя кошка породы египетская мау.

Казахстан Видео Россия Животные
01 апреля 2024, 02:04
Панда Катюша отобрала у мамы морковку и попала на видео
РИА «Новости»
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Маленькая панда Катюша из Московского зоопарка получила большой кусок маминой морковки, но не смогла с ним справиться. Видео опубликовала директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Ранее появилось видео, как панда Катюша научилась кататься с деревянной горки. Медвежонок аккуратно взбирался до середины наклоненной доски, а потом скатывался на животе вниз.

В феврале Светлана Акулова рассказала о характере маленькой панды. По ее словам, Катюша обладает исключительной харизмой и русской душой.

На кадрах видеоролика детеныш панды пытается сгрызть морковку, но крепкий овощ не поддается.

«Катюше достался большой кусок маминой морковки. Но как же с ней справиться», - подписала ролик Светлана Акулова.

Видео Зоопарки Москва Панда Катюша из Московского зоопарка
22 марта 2024, 00:33
Женщина носила в себе мертвого младенца более 50 лет
Freepik
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В Бразилии пожилая женщина умерла вскоре после того, как врачи обнаружили в ее животе окаменелый плод, который она носила в себе в течение 56 лет со времени своей последней беременности. Об этом сообщила The Sun.

Матери семерых детей на момент срочной госпитализации был 81 год. Однако проведенная операция закончилась смертью пациента.

Эксперты отметили, что случай с «каменным младенцем» - один из менее чем 300 когда-либо зарегистрированных в медицинской практике.

Обнаруженные на насосной станции в Новой Москве тела двух новорожденных девочек могли там оказаться после того, как их выкинули в канализацию. По мнению источника в правоохранительных органах, дети могли родиться мертвыми, после чего роженица решила от них избавиться.

Дети Беременность Врачи Женщины
21 марта 2024, 19:48
Женщина на Кубани родила сына и дочь с разницей в 34 года
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В Краснодаре 51-летняя местная жительница родила детей с разницей в 34 года. При этом второй ребенок появился на свет практически одновременно с внуком, сообщило РИА «Новости».

Женщина рассказала журналистам, что в 51 год стала второй раз матерью и подала заявку в Книгу рекордов России как самая возрастная роженица. Однако для этого статуса она не подошла, но стала рекордсменкой по самому продолжительному перерыву между родами. Она родила дочь через 34 года после появления первенца.

«Отсутствие внуков сыграло роль в моем решении, что у меня будет ребенок. Сын и невестка прожили уже 11 лет к тому моменту, у них не получалось», - поделилась жительница Кубани.

Юморист Евгений Петросян установил личный рекорд - он недавно стал отцом в 78 лет. Артист и его супруга Татьяна Брухунова назвали новорожденную дочку Матильдой.

Дети Краснодар Семья Рекорды
19 марта 2024, 22:50
Раненую косулю нашли у здания поликлиники в Приморье
РИА «Новости»
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Возле здания поликлиники в Арсеньеве нашли раненую косулю. По предварительным данным, животное сбила машина, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Косулю обнаружили у здания медучреждения на улице Ломоносова. Сотрудники городской администрации предположили, что животное попало под колеса автомобиля. На место выехали спасатели, а также полицейские и представители охотнадзора.

«Косулю осматривают ветеринарные врачи. Выясняется, как дикое животное оказалось в черте города», - добавили в администрации округа.

Несколькими днями ранее косуля застряла в заборе детского сада в Миассе. Попавшее в беду животное заметили местные жители. Они обратились в МЧС, и вскоре на место прибыли спасатели. С помощью специальных инструментов они освободили косулю из плена и отпустили ее на волю.

Больницы Приморье Животные

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