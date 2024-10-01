Житель Башкирии купил лотерейный билет и стал миллионером

В США саперов вызвали в частный дом, владельцы которого заметили своего кота играющим с предметом, похожим на ручную гранату. Его домашний питомец нашел в подвале. Об этом сообщила телестанция WCAX-TV.

В городе Дейтон в штате Огайо владельцы одного из домов занимались ремонтов. В какой-то момент они заметили своего кота играющим с предметом, подозрительно похожим на ручную гранату. Хозяева вызвали полицию.

«Следователи определили, что от гранаты необходимо избавиться», - уточнила телестанция.

Саперы отобрали гранату у кота, планируя ее уничтожить. При этом нет информации о том, как боеприпас попал в подвал дома.

До этого в США мужчина поселил у себя во дворе аллигатора. Рептилия прожила у него около 30 лет в специальной пристройке. Американец заботился о ней и даже позволял гостям, в том числе и детям, плавать с аллигатором в бассейне.

Ранее волонтеры сообщили, что пермский кот Крошик сбросил два килограмма за месяц благодаря диете и физиопроцедурам. По их словам, это почти 12% от его изначального веса. Сейчас котик весит 15 килограммов.