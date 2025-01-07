Жириновский предсказал объединение русского мира в границах СССР в 2025 году
Покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал объединение русского мира в границах СССР в 2025 году. Снимок с записями политика опубликовал зампред Госдумы Борис Чернышов в Telegram-канале.
«Две тысячи двадцать пятый - объединение русского мира в границах СССР как минимум», - говорится в прогнозе.
В 2040-м году, по мнению Жириновского, произойдет объединение в границах славянского мира. Чернышов назвал почерк лидера ЛДПР «почти врачебным» - его очень сложно расшифровать.
Российский лидер Владимир Путин ранее объяснил исполнение предсказаний Жириновского его эрудированностью, сообщила «Национальная служба новостей». Дочь политика Анастасия Боцан-Харченко поблагодарила президента за заслуженную и высокую оценку талантов отца. По ее словам, секрет точности прогнозов Жириновского заключался в его аналитических способностях.