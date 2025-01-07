07 января 2025, 17:54

Жириновский предсказал объединение русского мира в границах СССР в 2025 году

РИА «Новости»
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Покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал объединение русского мира в границах СССР в 2025 году. Снимок с записями политика опубликовал зампред Госдумы Борис Чернышов в Telegram-канале.

«Две тысячи двадцать пятый - объединение русского мира в границах СССР как минимум», - говорится в прогнозе.

В 2040-м году, по мнению Жириновского, произойдет объединение в границах славянского мира. Чернышов назвал почерк лидера ЛДПР «почти врачебным» - его очень сложно расшифровать.

Российский лидер Владимир Путин ранее объяснил исполнение предсказаний Жириновского его эрудированностью, сообщила «Национальная служба новостей». Дочь политика Анастасия Боцан-Харченко поблагодарила президента за заслуженную и высокую оценку талантов отца. По ее словам, секрет точности прогнозов Жириновского заключался в его аналитических способностях.

Владимир Жириновский ЛДПР
06 января 2025, 18:45
Центр Саратова «украсили» таблички с ошибками
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В центре Саратова появились новые указатели, которые подсказывают туристам и горожанам направление к важным объектам. На некоторых из них заметили орфографические ошибки, сообщило издание «СарИнформ».

Таблички установили на набережной. На одной из них россияне могут прочесть: «Саратовский государвственныя консерватория». Ошибки заметили и в расчете указанных расстояний. По информации издания, на одной из табличек авторы написали, что до мемориального комплекса «Парк Победы» всего 1,42 километра, хотя быстро пройти к достопримечательности получится только через частный сектор.

В администрации Волжского района нашли оправдание. В пресс-службе пояснили, что установленные указатели - это только макеты табличек.

«Данный вариант не окончательный. Таблички по проекту еще изготавливаются и будут размещены на всех столбах согласно плану», - подчеркнули в администрации.

Ранее юрист Александр Хаминский предупредил россиян , что их могут не пустить в другие страны, если в загранпаспорте будут опечатки. Он заявил RT , что возмещать ущерб в этом случае должен тот, кто допустил опечатку.

Саратов Туризм
05 января 2025, 16:22
Бразильский Нострадамус предсказал человечеству проблемы с ИИ в 2025 году
Unsplash
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Бразильский экстрасенс Атос Саломея, получивший прозвище «живой Нострадамус», предсказал в 2025 году возникновение проблем у человечества из-за технологий ИИ. Об этом сообщила газета Daily Star.

Саломея, предсказавший COVID-19, смерть английской королевы Елизаветы II и конфликт на Украине, предупредил людей о возможном выходе ИИ из-под контроля. Он также прокомментировал ролик со своей ИИ-версией. «Живой Нострадамус» предположил, что его сознание стало частью технологии, которая в итоге преодолеет любые барьеры между физическим и виртуальным мирами.

«ИИ не только генерировал гиперреалистичные видео, но и делал беспрецедентные прогнозы на английском языке», - заявил экстрасенс.

Он не исключил, что ИИ попытается получить доступ к внешним системам и вызовет панику среди ученых.

«Самый большой страх человечества заключается не в том, что машины думают как мы, а в том, что они думают лучше нас», - добавил Саломея.

В 2025 году человечество также признает существование инопланетян , а чипирование станет обыденностью, предположил экстрасенс. По его мнению, скоро также начнутся эра генетического неравенства и глобальный энергетический кризис.

Бразилия Искусственный интеллект Экстрасенсы
05 января 2025, 00:31
Сестры Хенсел шокировали фанатов подробностями о строении своего тела
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Сиамские сестры-близнецы Эбби и Бриттани Хенсел рассказали, как устроено их общее тело. Они опубликовали видео об этом в TikTok, чем шокировали своих поклонников, сообщила британская газета Daily Mail.

Сестры, которым уже 34 года, родились с дицефалическим парапагусом. Младенцы, сросшиеся таким образом, имеют две головы на одном теле, причем у каждого близнеца свое сердце и другие органы, но при этом два мозга и две нервные системы идеально скоординированы.

Их сердца являются частью общей системы кровообращения. Другими словам, если у одной из сестер откажет сердце, то другой придется компенсировать изменение в кровотоке, что создаст на него дополнительную нагрузку.

Если говорить об управлении телом, то Бриттани управляет рукой и ногой с левой стороны, а Эбби - с правой. При этом у них нет проблем с движением из-за отличной скоординированности.

Также у каждой сестры свои два легких, пищевод, желудок, которые работают независимо друг от друга, но при этом общая печень и тонкий кишечник. Если одна из девушек голодна, например, то другая может быть сыта.

Что касается репродуктивных органов, то у них один набор. При этом у девушек имеется три почки - одна со стороны Эбби, а две у Бриттани. Когда сестры родились, то у них было три руки, но лишнюю конечность удалили хирургическим путем, когда они были маленькими.

Сестры сейчас работают учителями в Миннесоте. В 2021 году Эбби вышла замуж за медбрата и ветерана армии Джоша Болуинга. Обе женщины хотят стать мамами.

«[Это], вероятно, может сработать, потому что эти органы работают на них», - заявила мать сестер.

Ранее появились слухи о беременности Хенсел , но близнецы не подтвердили, что ждут ребенка.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

США Соцсети Видео TikTok
03 января 2025, 23:45
Предсказания на 2025 год, сделанные 100 лет назад. Какие из них сбылись
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Английский профессор, ученый и изобретатель Арчибальд Монтгомери Лоу в 1925 году опубликовал книгу «Будущее», изложив в ней свои смелые прогнозы относительно развития технологий спустя столетие. Об этом сообщило издание The Guardian.

Ученый предвидел появление домашних колонок и гаджетов, но не угадал с уличным освещением на основе травы. Его пророчества поначалу отвергали, считали надуманными, но сейчас они выглядят совершенно иначе.

В 1925 году газета London Daily News писала о таких его прогнозах, как пробуждение по радио-будильнику, общению «с помощью личного радиоприемника», завтраках с «новостями по громкоговорителю и телевизионными трансляциями событий», а также покупках на движущихся тротуарах и лестницах. Под последними можно понимать современные траволаторы и эскалаторы.

Что еще сбылось из его предсказаний, так это появление будильников и телефонов, замена газет телевизорами с пультами, где можно просмотреть новости практически из любой точки мира.

Ранее ученик болгарской провидицы Ванги Сергей Косторной предсказал, что в первой четверти XXI века к власти в России « придет восьмой и все изменит», страна «поднимется с колен», причем в 2025 году изменения пройдут уже и на глобальном уровне.

Великобритания Гаджеты Ученые Наука

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