Жириновский предсказал объединение русского мира в границах СССР в 2025 году

Сиамские сестры-близнецы Эбби и Бриттани Хенсел рассказали, как устроено их общее тело. Они опубликовали видео об этом в TikTok, чем шокировали своих поклонников, сообщила британская газета Daily Mail.

Сестры, которым уже 34 года, родились с дицефалическим парапагусом. Младенцы, сросшиеся таким образом, имеют две головы на одном теле, причем у каждого близнеца свое сердце и другие органы, но при этом два мозга и две нервные системы идеально скоординированы.

Их сердца являются частью общей системы кровообращения. Другими словам, если у одной из сестер откажет сердце, то другой придется компенсировать изменение в кровотоке, что создаст на него дополнительную нагрузку.

Если говорить об управлении телом, то Бриттани управляет рукой и ногой с левой стороны, а Эбби - с правой. При этом у них нет проблем с движением из-за отличной скоординированности.

Также у каждой сестры свои два легких, пищевод, желудок, которые работают независимо друг от друга, но при этом общая печень и тонкий кишечник. Если одна из девушек голодна, например, то другая может быть сыта.

Что касается репродуктивных органов, то у них один набор. При этом у девушек имеется три почки - одна со стороны Эбби, а две у Бриттани. Когда сестры родились, то у них было три руки, но лишнюю конечность удалили хирургическим путем, когда они были маленькими.

Сестры сейчас работают учителями в Миннесоте. В 2021 году Эбби вышла замуж за медбрата и ветерана армии Джоша Болуинга. Обе женщины хотят стать мамами.

«[Это], вероятно, может сработать, потому что эти органы работают на них», - заявила мать сестер.

Ранее появились слухи о беременности Хенсел , но близнецы не подтвердили, что ждут ребенка.

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