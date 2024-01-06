Женщины назвали идеальную длину пениса

В исследовании участвовали 75 женщин в возрасте от 18 до 65 лет. Они заявили, что для достижения оргазма нужно, чтобы у мужчины был пенис размером примерно 16 сантиметров. При этом они отметили, что размер полового члена имеет важное значение для интимной близости.

По словам Адамса, универсальной длины или объема, который бы подходил всем женщинам без исключения, не существует. Своим исследованием он скорее подчеркнул важность совместимости размеров между партнерами. Судя же относится и понимание индивидуальных предпочтений каждого человека во время интимной близости.

Ранее ученые из Университета Нью-Мексико пришли к выводу, что частота оргазмов у женщин напрямую коррелирует с размером пениса партнера. Вероятность успешного завершения акта будет выше, если половой член длиннее среднего.