27 июля 2024, 20:10

Женщина в Подмосковье родила младенца с пулей в животе

Pxhere
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Девочка с пулей в животе появилась на свет в Подмосковье. Хирурги спасли младенца, сообщили в пресс-службе Московского областного центра охраны материнства и детства.

Оказалось, что когда будущая мать была на 30-й неделе беременности, отец ребенка тренировался на заднем дворе дома, стреляя по мишеням из пневматического оружия.

«По нелепой случайности пуля отрекошетила и попала маме ребенка в живот», - передали в медучреждении.

Родители срочно обратились в больницу. УЗИ показало, что жизни матери и ребенку ничего не угрожает. Пуля находилась у младенца под кожей, она не повредила внутренние органы. Удалить ее решили после того, как девочка появится на свет.

Сразу после рождения ребенку провели операцию. Удаление пули прошло успешно, девочку вернули в палату к маме.

«Как только послеоперационная рана зажила, счастливую маму с ребенком выписали домой», - добавили в больнице.

Российским медикам порой приходится проводить сложнейшие операции. Ранее врачи Педиатрического университета впервые провели внутриутробную коррекцию при тяжелом пороке развития у плода. Медики установили еще не родившемуся ребенку специальный баллон на трахею для механического растяжения легких.

До этого уфимские врачи спасли новорожденную весом 400 граммов. Персоналу удалось научить младенца самостоятельно дышать.

Дети Беременность Больницы Женщины
27 июля 2024, 05:28
В Гидрометцентре рассказали, можно ли предсказать появление шаровой молнии
Freepik
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Нельзя точно определить, когда появится шаровая молния, это явление мало изучали. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с РИА «Новости».

«Почему вообще возникают молнии? Потому что должен быть отрицательный заряд в одном облаке и положительный - в другом, тогда происходит разряд», - сказал Вильфанд.

По его словам, молнии могут быть двух типов с разрядом «облако-облако» и с разрядом «облака-земля». Заранее предугадать, из какого облако пойдет разряд, достаточно трудно. Шаровая молния представляет собой сгусток энергии, до сих пор неизвестно, как именно он формируется.

Ранее Вильфанд заявил, что температура воды в Черном море прогрелось до рекордной для середины июля температуры - 28 градусов. По его словам, это является редчайшим событием.

Природа Гидрометцентр РФ Роман Вильфанд
27 июля 2024, 01:12
Косатки потопили британский парусник в Гибралтарском проливе
Global Look Press
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Испанская морская служба спасла трех членов экипажа британского парусника, который потопили косатки в Гибралтарском проливе. Об этом королевская служба спасения сообщила в соцсети Х.

Парусное судно Bonhomme William запросило буксировку после столкновения с косатками. Позже британцы сообщили, что лодка тонет.

«Наш центр в Тарифе мобилизовал спасательное судно Enif, которое спасло трех человек, находившихся на борту», - сообщили в службе.

Ранее подобное произошло с 15-метровым кораблем Alboran Cognac. Судно получило пробоину при столкновении с косатками, моряков спас проходивший рядом танкер.

Исследователи считают, что оба судна столкнулись в Гибралтарском проливе с субпопуляцией косаток «Глэдис». Она насчитывает около 15 особей и обитает между севером Пиренейского полуострова и Гибралтарским проливом.

Косатки Испания
26 июля 2024, 05:57
Космонавт объяснил, почему некоторые люди до сих пор верят в плоскую Землю
РИА «Новости»
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На утверждение людей о том, что Земля плоская нужно реагировать с юмором. Такое мнение выразил космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев в беседе с РИА «Новости».

«Это, конечно, от образования, но немножко от невежества. И любой факт из нашей жизни - он может быть подвержен сомнению», - сказал он, отвечая на вопрос, почему некоторые до сих пор верят в плоскую Землю.

Космонавт отметил, что на таких людей не стоит обращать внимание. Есть даже те, кто не верит, что Юрий Гагарин летал в космос, а американцы побывали на Луне.

«Не надо обращать внимание и не надо стараться переспорить этих людей, просто относиться к этому с юмором», - посоветовал Артемьев.

Ранее актриса Юлия Пересильд, которая полетела в космос ради съемок в фильме «Вызов» призналась, что задумалась о смерти , когда их корабль не смог с первого раза состыковаться с МКС. В тот момент звезда испугалась, что может не вернуться домой.

Космонавты Луна Космос Юрий Гагарин
23 июля 2024, 13:56
Овечкин спустя семь лет рассказал о свадебном подарке от Путина
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин в 2017 году поздравил хоккеиста Александра Овечкина со свадьбой и подарил сервиз. Спортсмен в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова признался, что очень волновался в тот день.

Блогер вспомнил, как на свадьбе Овечкину позвонили, а потом вручили подарок от главы государства. Он спросил, что ему преподнесли.

«Это подарили сервиз <…> Очень красивый сервиз. Волнительный момент был, когда он позвонил», - сказал спортсмен.

Овечкин признался Сардарову, что теперь для него на первом месте семья. С рождением двух сыновей он почувствовал больше ответственности. Хоккеист призвал ценить время, проведенное с детьми.

Капитан клуба НХЛ Washington Capitals Овечкин познакомился с дочерью режиссера Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского Анастасией Шубской в 2008 году на Олимпиаде в Пекине. Она младше хоккеиста на восемь лет. Пара зарегистрировала отношения в 2016 году, но сыграла свадьбу спустя год в Barviha Luxury Village в День любви, семьи и верности.

НХЛ Спортсмены Хоккей Свадьбы Владимир Путин Александр Овечкин

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