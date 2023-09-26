Женщина родила младенца с огромными руками и прозвала его Мини-Халком

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Врачи сделали 33-летней американке Челси Милби экстренное кесарево сечение на 33-й неделе беременности. Такое решение медики приняли из-за серьезных осложнений и болезни плода. Новорожденная девочка, которую назвали Армани, весила 5,5 килограмма. При том, что обычно вес родившихся на таком сроке младенцев не превышает 2,3 килограмма. Врачи поставили ребенку диагноз - врожденная форма лимфангиомы. При этом заболевании на части лимфатических узлов начинают разрастаться крупные доброкачественные опухоли.

Как для матери, так и для ребенка такой диагноз очень опасен. Врачи сообщили женщине об аномалиях в развитии плода на ранних сроках беременности. Милби не стала делать аборт, а приняла решение выносить ребенка.

На последних неделях беременности здоровье женщины ухудшилось. У нее появились проблемы с дыханием и внутренними органами. Вес женщины достиг 90 килограммов из-за накапливающейся жидкости.

Медики опасались, что при таком диагнозе у младенца почти нет шансов выжить, но вопреки их прогнозам недавно девочке исполнилось девять месяцев. Армани планируют провести операцию. Врачи надеются удалить большую часть опухолей без вреда для внутренних органов девочки.

Пока из-за необычных пропорций Армани мать прозвала ее Мини-Халком.

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