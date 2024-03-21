Женщина на Кубани родила сына и дочь с разницей в 34 года

Женщина рассказала журналистам, что в 51 год стала второй раз матерью и подала заявку в Книгу рекордов России как самая возрастная роженица. Однако для этого статуса она не подошла, но стала рекордсменкой по самому продолжительному перерыву между родами. Она родила дочь через 34 года после появления первенца.

«Отсутствие внуков сыграло роль в моем решении, что у меня будет ребенок. Сын и невестка прожили уже 11 лет к тому моменту, у них не получалось», - поделилась жительница Кубани.

Юморист Евгений Петросян установил личный рекорд - он недавно стал отцом в 78 лет. Артист и его супруга Татьяна Брухунова назвали новорожденную дочку Матильдой.