21 марта 2024, 19:48

Женщина на Кубани родила сына и дочь с разницей в 34 года

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В Краснодаре 51-летняя местная жительница родила детей с разницей в 34 года. При этом второй ребенок появился на свет практически одновременно с внуком, сообщило РИА «Новости».

Женщина рассказала журналистам, что в 51 год стала второй раз матерью и подала заявку в Книгу рекордов России как самая возрастная роженица. Однако для этого статуса она не подошла, но стала рекордсменкой по самому продолжительному перерыву между родами. Она родила дочь через 34 года после появления первенца.

«Отсутствие внуков сыграло роль в моем решении, что у меня будет ребенок. Сын и невестка прожили уже 11 лет к тому моменту, у них не получалось», - поделилась жительница Кубани.

Юморист Евгений Петросян установил личный рекорд - он недавно стал отцом в 78 лет. Артист и его супруга Татьяна Брухунова назвали новорожденную дочку Матильдой.

Дети Краснодар Семья Рекорды
22 марта 2024, 00:33
Женщина носила в себе мертвого младенца более 50 лет
Freepik
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В Бразилии пожилая женщина умерла вскоре после того, как врачи обнаружили в ее животе окаменелый плод, который она носила в себе в течение 56 лет со времени своей последней беременности. Об этом сообщила The Sun.

Матери семерых детей на момент срочной госпитализации был 81 год. Однако проведенная операция закончилась смертью пациента.

Эксперты отметили, что случай с «каменным младенцем» - один из менее чем 300 когда-либо зарегистрированных в медицинской практике.

Обнаруженные на насосной станции в Новой Москве тела двух новорожденных девочек могли там оказаться после того, как их выкинули в канализацию. По мнению источника в правоохранительных органах, дети могли родиться мертвыми, после чего роженица решила от них избавиться.

Дети Беременность Врачи Женщины
19 марта 2024, 22:50
Раненую косулю нашли у здания поликлиники в Приморье
РИА «Новости»
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Возле здания поликлиники в Арсеньеве нашли раненую косулю. По предварительным данным, животное сбила машина, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Косулю обнаружили у здания медучреждения на улице Ломоносова. Сотрудники городской администрации предположили, что животное попало под колеса автомобиля. На место выехали спасатели, а также полицейские и представители охотнадзора.

«Косулю осматривают ветеринарные врачи. Выясняется, как дикое животное оказалось в черте города», - добавили в администрации округа.

Несколькими днями ранее косуля застряла в заборе детского сада в Миассе. Попавшее в беду животное заметили местные жители. Они обратились в МЧС, и вскоре на место прибыли спасатели. С помощью специальных инструментов они освободили косулю из плена и отпустили ее на волю.

Больницы Приморье Животные
14 марта 2024, 20:02
Загадочные тоннели нашли в Астраханской области
РИА «Новости»
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Огромные тоннели обнаружили под Чуркинским монастырем, который находится в Володарском районе Астраханской области. Об этом ГТРК «Лотос» сообщил председатель регионального отделения Императорского Православного Палестинского общества Александр Соловьев.

Необычную находку сделали во время георадарных исследований. Специалисты увидели на глубине 12 метров 14 рукотворных тоннелей, не заполненных водой. Самая большая из подземных полостей была 10 метров в высоту и 78 метров в длину.

Весной здесь планируют начать раскопки. К работе привлекут специалистов Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова.

По мнению руководителя благотворительного фонда поддержки возрождения русской церковной архитектуры «Иннотех XXI» Алексея Агапова, в тоннелях, возможно, находятся ценные утерянные святыни.

Ранее в центре столицы на Большой Татарской улице археологи нашли около 600 элементов посуды из фарфора.

редметы передадут в Музей Москвы.

Исследования Москва
14 марта 2024, 17:20
Космический корабль Starship стартовал в США
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Американская космическая компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, запустила ракетную систему Starship. Это третий испытательный полет в рамках программы подготовки миссий на Луну и Марс. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Комплекс Starship, состоящий из космического корабля и ракеты Super Heavy, стартовал 14 марта с площадки Бока Чика в Техасе. Все 33 двигателя Raptor первой ступени отработали штатном режиме.

Тестовый полет должен продлиться не более часа. Затем первая ступень упадет в Мексиканский залив, а сам корабль - в Индийский океан.

В ноябре прошлого года SpaceX сообщила о неудаче при запуске Starship. Тогда первая ступень взорвалась в воздухе, а через минут центр управления потерял связь с кораблем.

США SpaceX Корабли

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