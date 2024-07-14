14 июля 2024, 03:04

Жених из Саратова решил продать дедушкину «Волгу», чтобы сыграть свадьбу

РИА «Новости»
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Житель Саратова выставил легендарный автомобиль «Волга» ГАЗ-М-21 1957 года выпуска на продажу, чтобы сыграть свадьбу. Об этом сообщило издание mk.ru.

За раритетное авто, принадлежавшее его деду, он запросил 105 тысяч рублей. При этом он пообещал приобретателю новую обивку салона, запчасти и комплект новых шин.

По словам продавца, на кузове автомобиля нет коррозии, но на нем есть вмятина.

Ранее индийский миллиардер Мукеш Амбани заплатил 600 миллионов долларов за свадьбу своего сына, которая проходила в течение нескольких месяцев. Торжество длилось с марта по 14 июля. Пара познакомилась еще в детстве, а встречаться они начали после окончания учебы в университете.

Свадьбы Россия Машины
11 июля 2024, 17:46
VK Fest объявил звездных гостей синей дорожки
РИА «Новости»
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Организаторы музыкального фестиваля VK Fest объявили имена звездных гостей синей дорожки. В этом году на мероприятии особое внимание уделят спорту и здоровому образу жизни.

Тематику фестиваля отразят в концепции синей дорожки: на подиуме разместили травалатор, привычные выходы к посетителям превратятся в runway-шоу.

«Каждый год мы очень тщательно подходим к концепции нашего шоу. В этот раз отдаем дань уважения спортивной, суетной и любимой Москве. Шоу, как и сам город, - про ритм, движение и красоту. До встречи в прямом эфире», - сказала руководитель VK Fest Зоя Новикова.

Ведущими шоу станут Антон Шастун, Дмитрий Позов, Арсений Попов, Алла Михеева, Сергей Матвиенко, Ида Галич, Дмитрий Журавлев и Олеся Иванченко. По синей дорожке пройдут Надежда Кадышева, Нюша, Джиган, Татьяна Куртукова, IOWA, Женя Трофимов, Uma2rman «Моральный Кодекс», «Комната культуры», MIRAVI и BLIZKEY.

Приглашенные звезды пройдут по синей дороже в парке «Лужники» 13 и 14 июля. Среди гостей - Дима Билан, Доминик Джокер, МОТ, «Три дня дождя», CREAM SODA, Сергей Бурунов, Александр Овечкин, Эльдар Джарахов, Яна Чурикова и другие. Онлайн трансляцию можно будет посмотреть в официальном сообществе VK Fest.

В лайнап московского фестиваля вошли 150 артистов и инфлюенсеров, в том числе Mary Gu, Тимати, Мари Краймбрери, Баста, Ева Польна и Dabro.

В начале июня VK Fest прошел в Уфе. На открытии выступила певица и телеведущая Ольга Бузова.

ВКонтакте Фестивали
11 июля 2024, 05:30
В Индии крокодил откусил пенис справлявшему нужду старику
Freepik
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В Индии вблизи города Кушинагар произошло ЧП — крокодил напал на пожилого мужчину и откусил ему гениталии. Об происшествии сообщило издание The Free Press Journal.

В Индии вблизи города Кушинагар произошло ЧП - крокодил напал на пожилого мужчину и откусил ему гениталии. Об происшествии сообщило издание The Free Press Journal.

Мужчина присел на берегу канала, чтобы справить нужду. Вынырнувший из воды крокодил вцепился в промежность 60-летнего индуса. В попытке спастись мужчина вскочил, при этом рептилия оторвала ему пенис и яички, нанеся тем самым серьезные травмы.

Жители деревни, прибежавшие на крики, обнаружили пострадавшего в луже крови. Мужчину доставили в больницу в критическом состоянии, сейчас он проходит лечение в Горакхпуре.

В Конго девушка, съевшая мясо крокодила, едва не лишилась зрения из-за редкой инфекции. Из шишки под глазом операционно удалили ракообразного паразита , который вырос до одного сантиметра длиной.

Индия Больницы Мужчины
10 июля 2024, 02:15
Фото похожего на НЛО необычного светового явления заполнили рунет
Freepik
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Жители российских и белорусских городов приняли след от европейской ракеты-носителя Ariane-6 за НЛО. Обо этом сообщил RT.

В соцсетях появились многочисленные красивые фотографии ночного неба, в котором светится круглый объект. Многие пользователи предположили, что это НЛО. Позднее стало известно, что это последствия полета космического аппарата. Ракету запустили во Французской Гвиане 9 июля.

Ранее авторы сериала «Странные и подозрительные» выразили мнение , что экс-президент США Дональд Трамп может знать правду о неопознанных летающих объектах. Они считают, что политик опасается, что его убьют, если он раскроет секретные сведения. Кроме того, по их мнению, существует «множество разоблачителей» существования инопланетных форм жизни.

Соцсети Космос
08 июля 2024, 22:18
В Воронежской области агрессивная свинья напала на водителя, устроив ДТП
Unsplash
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В Воронежской области свинья укусила водителя за плечо во время движения. После нападения строптивой пассажирки мужчина выпрыгнул из машины, которая затем врезалась столб. О курьезном ДТП с участием агрессивного домашнего животного РИА Новости рассказал местный житель.

По словам очевидца, двое мужчин из села Троицкое приобрели свинью. Перевозить ее решили в салоне ВАЗ-2101, чтобы не тратиться транспортировку. Но сэкономить новоявленным хозяевам свиньи так и не удалось.

«Один парень выпрыгнул на ходу, второй остался в машине. Завалили столб и потратили 150 тысяч на ремонт столба», - поделился очевидец событий.

В Якутии белый медведь держит в страхе целый поселок. Люди не покидают свои дома уже 10 дней.

ДТП Животные

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