30 сентября 2024, 12:13

Жена российского миллиардера появилась в откровенном наряде на гала-вечере в Париже

Global Look Press
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Супруга российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова посетила мероприятие в рамках Недели моды в Париже в откровенном наряде. Она опубликовала фото в своем аккаунте в  Instagram*.

Манекенщица стала гостьей на гала-вечере журнала The Business of Fashion - BoF 500.Там представили 100 новых личностей, которые формируют мировую фэшн-индустрию. Романова появилась на мероприятии в черном наряде из крошечного топа, полупрозрачной макси-юбки с бахромой и пайетками.

Жена миллиардера дополнила образ остроносыми туфлями на каблуках и перчатками до локтя.

Ранее в откровенном наряде перед публикой предстала певица Дженнифер Лопес. Артистка пришла на вечеринку Road to the Golden Globes в бежевом миди-платье с Chloé с прозрачным верхом и длинными рукавами.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Мода Париж Модели Instagram
27 сентября 2024, 23:36
Кот играл с ручной гранатой, найденной в подвале дома
Freepik
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В США саперов вызвали в частный дом, владельцы которого заметили своего кота играющим с предметом, похожим на ручную гранату. Его домашний питомец нашел в подвале. Об этом сообщила телестанция WCAX-TV.

В городе Дейтон в штате Огайо владельцы одного из домов занимались ремонтов. В какой-то момент они заметили своего кота играющим с предметом, подозрительно похожим на ручную гранату. Хозяева вызвали полицию.

«Следователи определили, что от гранаты необходимо избавиться», - уточнила телестанция.

Саперы отобрали гранату у кота, планируя ее уничтожить. При этом нет информации о том, как боеприпас попал в подвал дома.

До этого в США мужчина поселил у себя во дворе аллигатора. Рептилия прожила у него около 30 лет в специальной пристройке. Американец заботился о ней и даже позволял гостям, в том числе и детям, плавать с аллигатором в бассейне.

Ранее волонтеры сообщили, что пермский кот Крошик сбросил два килограмма за месяц благодаря диете и физиопроцедурам. По их словам, это почти 12% от его изначального веса. Сейчас котик весит 15 килограммов.

США Коты Оружие
25 сентября 2024, 02:36
Кошка принесла хозяйке выигрышный лотерейный билет
Freepik
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Жительница Великобритании Меган Кристиан выиграла в лотерею благодаря своей кошке по кличке Манки. Животное принесло ей скретч-карту, сообщил Daily Mail.

Британка рассказала в соцсетях, что Манки подошла к ней с неиспользованным лотерейным билетом в зубах. Стерев защитное покрытие, женщина обнаружила выигрыш в 10 фунтов стерлингов (1240 рублей).

По словам Кристиан, кошка уже не в первый раз удивляет ее подобными сюрпризами. Манки часто приносит с прогулок необычные предметы, например, пакетик с кофе или куриное крылышко из ресторана быстрого питания.

Меган считает, что кошка такими сюрпризами оказывает ей эмоциональную поддержку. Женщина хранит их в маленькой коробке и периодически разглядывает для поднятия настроения.

Ранее в Челябинской области кошка спасла жизнь ребенку при пожаре в частном доме. Девочка находилась в помещении одна и спала в своей комнате. Кошка по кличке Соня разбудила ее.

Великобритания Дети Женщины Животные Кошки
23 сентября 2024, 05:52
Забавный киноляп с сапогами и коромыслом нашли в «Белом солнце пустыни»
Freepik
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Советский фильм «Белое солнце пустыни», вышедший в 1969 году, быстро полюбился зрителям. Съемки картины происходили в Дагестане, большую часть сцен снимали на берегу Каспийского моря. Фанаты до сих пор пересматривают легендарное кино, и даже находят интересные киноляпы. Об ошибках сценаристов рассказал РБК.

Один из недочетов заметили у жены Верещагина Настасьи. В сцене, где она побежала за мужем к воде на ее ногах были короткие сапоги. Потом кадр сменился и через несколько секунд зритель увидел уже босые ноги.

Еще один ляп нашли в сцене с супругой главного героя - Катериной Матвеевной Суховой. В начале фильма она несет коромысло с ведрами, где магическим образом вода то появляется, то исчезает. На крупном плане ведра были наполнены до краев, а на общем - только наполовину.

Также зрителей удивили поразительные «способности» к языкам у жен Абдуллы, которых спас красноармеец Сухов. Сначала девушки не говорили на русском, вероятно, потому что не знали его. Однако через сутки уже свободно общались на этом языке.

Ранее неожиданный киноляп обнаружили в советским фильме «Девчата». Когда Илья позвал Тосю на концерт - она разорвала билеты. Потом все-таки передумала и согласилась на свидание. Когда главная героиня подошла к театру, у Ильи были те самые билеты, которые она порвала.

Фанаты Кино Фильмы
20 сентября 2024, 02:46
Матвиенко рассказала свой любимый анекдот на женском форуме
РИА «Новости»
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на IV Евразийском женском форуме рассказала свой любимый анекдот про двух дам, которые много разговаривали. Фрагмент выступления показал РБК.

«Две женщины просидели в одной камере 10 лет в тюрьме, и так случилось, что они одновременно вышли за ворота тюрьмы и… Еще два часа проговорили», - рассказала Матвиенко.

Глава Совфеда участвовала в дискуссии «Взгляд на меняющийся мир» в рамках форума.

Выступая на встрече, президент Владимир Путин отметил, что «в российских женщинах раскрывается душа России ». Они обладают красотой, притягательностью, теплотой, милосердием и душевной щедростью.

Женщины Тюрьмы Россия Валентина Матвиенко

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