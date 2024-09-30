Жена российского миллиардера появилась в откровенном наряде на гала-вечере в Париже

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Манекенщица стала гостьей на гала-вечере журнала The Business of Fashion - BoF 500.Там представили 100 новых личностей, которые формируют мировую фэшн-индустрию. Романова появилась на мероприятии в черном наряде из крошечного топа, полупрозрачной макси-юбки с бахромой и пайетками.

Жена миллиардера дополнила образ остроносыми туфлями на каблуках и перчатками до локтя.

Ранее в откровенном наряде перед публикой предстала певица Дженнифер Лопес. Артистка пришла на вечеринку Road to the Golden Globes в бежевом миди-платье с Chloé с прозрачным верхом и длинными рукавами.

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