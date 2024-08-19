Заскучавшая панда Катюша устроила кувырки перед объективом камеры

«Мамка ест, посетителей еще нет… Ну, хоть покувыркаюсь от безделья!» - написала она.

Акулова опубликовала кадры из вольера этих редких животных. Пока взрослая медведица с упоением грызла палку, Катюша искала, чем себя занять. Сначала она сидела возле матери, затем попыталась вскарабкаться на деревянную конструкцию, а потом, когда ничего не получилось, вернулась и принялась кувыркаться у самого стекла, перед объективом видеокамеры.

В свободное от еды время Диндин с удовольствием развлекается с Катюшей. Сотрудники Московского зоопарка сняли трогательные игры матери с дочерью. Панды обнимались и кусали друг друга.