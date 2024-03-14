Загадочные тоннели нашли в Астраханской области

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Необычную находку сделали во время георадарных исследований. Специалисты увидели на глубине 12 метров 14 рукотворных тоннелей, не заполненных водой. Самая большая из подземных полостей была 10 метров в высоту и 78 метров в длину.

Весной здесь планируют начать раскопки. К работе привлекут специалистов Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова.

По мнению руководителя благотворительного фонда поддержки возрождения русской церковной архитектуры «Иннотех XXI» Алексея Агапова, в тоннелях, возможно, находятся ценные утерянные святыни.

Ранее в центре столицы на Большой Татарской улице археологи нашли около 600 элементов посуды из фарфора.

редметы передадут в Музей Москвы.