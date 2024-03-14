14 марта 2024, 20:02

Загадочные тоннели нашли в Астраханской области

РИА «Новости»
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Огромные тоннели обнаружили под Чуркинским монастырем, который находится в Володарском районе Астраханской области. Об этом ГТРК «Лотос» сообщил председатель регионального отделения Императорского Православного Палестинского общества Александр Соловьев.

Необычную находку сделали во время георадарных исследований. Специалисты увидели на глубине 12 метров 14 рукотворных тоннелей, не заполненных водой. Самая большая из подземных полостей была 10 метров в высоту и 78 метров в длину.

Весной здесь планируют начать раскопки. К работе привлекут специалистов Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова.

По мнению руководителя благотворительного фонда поддержки возрождения русской церковной архитектуры «Иннотех XXI» Алексея Агапова, в тоннелях, возможно, находятся ценные утерянные святыни.

Ранее в центре столицы на Большой Татарской улице археологи нашли около 600 элементов посуды из фарфора.

редметы передадут в Музей Москвы.

Исследования Москва
14 марта 2024, 17:20
Космический корабль Starship стартовал в США
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Американская космическая компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, запустила ракетную систему Starship. Это третий испытательный полет в рамках программы подготовки миссий на Луну и Марс. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Комплекс Starship, состоящий из космического корабля и ракеты Super Heavy, стартовал 14 марта с площадки Бока Чика в Техасе. Все 33 двигателя Raptor первой ступени отработали штатном режиме.

Тестовый полет должен продлиться не более часа. Затем первая ступень упадет в Мексиканский залив, а сам корабль - в Индийский океан.

В ноябре прошлого года SpaceX сообщила о неудаче при запуске Starship. Тогда первая ступень взорвалась в воздухе, а через минут центр управления потерял связь с кораблем.

США SpaceX Корабли
14 марта 2024, 14:40
Похудевшая на 24 килограмма женщина из Индии раскрыла свой секрет
Unsplash
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Жительница Нью-Дели Тара Саини похудела на 24 килограмма за полгода. Придерживаться особой диеты она стала по совету врача, поскольку страдала от болей в коленях. Об этом написало издание Times of India.

До похудения 37-летняя женщина весила 80 килограммов и испытывала боль при ходьбе. Чтобы справиться с ней, Саини изменила пищевые привычки. Ежедневно она съедала больше продуктов, содержащих протеин, почти отказавшись от углеводов. Кроме того, Саини пила протеиновый коктейль.

Женщина включила в свое расписание тренировки в спортивном зале и прогулки на свежем воздухе. После 19:00 Саини перестала есть, ограничиваясь напитками. Вскоре она стала носить одежду размера M.

Юмористка Елена Воробей похудела на 13 килограммов. Звезде пришлось пересмотреть свое питание и отказаться от спиртных напитков.

Индия Врачи Женщины
13 марта 2024, 01:49
Больше Эвереста. Дьявольская комета приблизится к Земле в апреле
Freepik
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К Земле приближается гигантская комета, размер которой больше горы Эверест. В апреле ее можно будет наблюдать невооруженным глазом. Об этом написала газета Daily Mail.

Диаметр кометы Понса-Брукса 20 километров. Она состоит изо льда, а при нагреве выбрасывает пыль, газ и лед. В одном из случаев эти выбросы окутали кометы дымкой, напоминающей рога. За это ее прозвали дьявольской кометой.

Комету Понса-Брукса смогут увидеть невооруженным глазом жители северного полушария, но только при определенных условиях: отсутствие облаков, дымки и яркого света Луны.

В сентябре прошлого года с Земли можно было наблюдать комету Нисимуру , названную в честь ее первооткрывателя Хидео Нисимуры. Она прошла на расстоянии 125 миллионов километров от планеты, облетела Солнце, после чего навсегда покинула Солнечную систему. Жителю Новосибирска удалось сфотографировать небесное тело.

Планета Земля Космос Солнце Астрономия
11 марта 2024, 15:16
Американка рассказала о жизни после 25-минутной остановки сердца
Unsplash
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Шерил Джордан Уинстон из Миннесоты в 2020 году попала в больницу. Она пережила 25-минутную остановку сердца и медикаментозную кому, но вернулась к полноценной жизни. Историю женщины рассказал телеканал Fox News.

Американка в возрасте 48 лет потеряла сознание посреди собственной спальни. Муж вызвал скорую помощь и до ее приезда своими силами сделал сердечно-легочную реанимацию. Медики провели пациентке дефибрилляцию и доставили в больницу, где ее ввели в медикаментозную кому.

Женщину удалось спасти, хотя причину приступа так и не нашли. Шерил Джордан Уинстон стала участницей всемирного клинического исследования по вживлению имплантированного кардиовертера-дефибриллятора. Аппарат проконтролирует работу сердца и в случае необходимости восстановит ритм сокращений. Американка полностью восстановилась.

«Несмотря на отсутствие пульса в течение 25 минут, у меня нет долгосрочных побочных эффектов, и я смогла вернуться к нормальной жизни», - сказала она спустя четыре года после приступа.

В Испании реанимировали 34-летнюю женщину, которая более шести часов не подавала признаков жизни. Одри Мэш потеряла сознание во время восхождения на гору.

США Здравоохранение Болезни Медицина

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