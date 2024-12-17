17 декабря 2024, 03:12

Загадочные сообщения прозвучали в эфире «Радиостанции Судного дня»

РИА «Новости»
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Коротковолновая радиостанция УВБ-76 передала 13 декабря более 20 сообщений, значение которых осталось загадкой. Об этом сообщили «Аргументы и факты».

Так называемая «Радиостанция Судного дня» активизировалась. За один только день 13 декабря радиолюбители приняли 24 сообщения. Сначала они услышали слова «азбука», «хунхуз» и «нанайка», затем «онероруст», «панкосвод», «лагограч» и «геенна». В 17:14 вышло в эфир последнее слово - «бродощелк».

Радиостанция УВБ-76 вещает с 1976 года на частоте 4625 килогерц. Она носит название The Buzzer («Жужжалка»), так как наибольшую часть времени передает лишь радиолокационное жужжание. По одной из версий, станция принадлежит военным и предназначена для запуска ядерных боеголовок.

Другие загадочные сигналы поступили из космоса. Ученые Китайских астрономических обсерваторий при Академии наук КНР зафиксировали повторяющиеся быстрые радиовсплески FRB с расстояния около трех миллиардов световых лет от Земли.

Ядерное оружие Технологии
15 декабря 2024, 15:25
Стали известны самые перспективные технологии наступающего года
Freepik
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Самыми перспективными трендами в технологиях в 2025-м году, помимо ИИ, будут нейроморфные вычисления, синтетические медиа и постквантовая криптография. Список наиболее перспективных направлений опубликовал «Коммерсант».

По мнению экспертов, самой прорывной сферой в 2025-м году останется искусственный интеллект. В исследовательской компании Gartner предположили, что особое значение будет иметь агентный ИИ. К 2028 году он может выполнять примерно 15% повседневных рабочих задач ИИ-системы.

Рост ИИ приведет к развитию соответствующей инфраструктуры, серверов, дата-центров. Издание не исключило, что скоро появятся мини-АЭС с мощностью энергоблоков до 300 мегаватт.

Большое будущее также предсказывают нейроморфным вычислениям на основе цифровых нейронов, созданным исключительно при помощи ИИ медиаплощадкам, а также LLM (large language model) большим языковым моделям, которые генерируют текст.

В перечень передовых направлений включили и XR - технологию расширенной реальности.

«Ожидается, что наиболее востребованной эта технология станет в таких областях, как здравоохранение, авиация, промышленность, и других сферах, где слишком велика цена человеческой ошибки», - сообщило издание.

На рынок также начали активно выходить квантовые вычисления, поэтому перспективным трендом 2025 года стала постквантовая криптография. Завершают список передовых технологий гибридные компьютерные системы и «пространственные вычисления».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия должна стать лидером по разработке и использованию ИИ. По его словам, новейшие технологии будут проникать во все сферы жизни.

Искусственный интеллект Технологии
15 декабря 2024, 11:46
Турецкие археологи нашли предполагаемую гробницу святого Николая
Unsplash
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Археологи провели раскопки в районе церкви Святого Николая в городе Демре в Турции и обнаружили гробницу. Специалисты предполагают, что захоронение может принадлежать Николаю Чудотворцу, сообщила газета Daily Mail.

Историки считали, что гробница святого располагалась в итальянском городе Бари. Если специалисты найдут на могиле надписи, это поможет раскрыть загадку.

«Наша самая большая надежда - найти надпись на гробнице. Это поможет прояснить содержимое захоронения и позволит нам определить точный период, к которому оно относится», - отметила руководитель раскопок - доцент Университета Мустафы Кемаля Эбра Фатма Финдик.

Длина могилы с двускатной крышей составила 1,8 метра. Гробница находилась в руинах затопленной в Средние века древней базилики. До нее на этом месте располагалась церковь Святого Николая. Еще одной важной находкой археологов стали мозаика и каменный пол бывшего святилища.

Ранее российские ученые нашли в районе озера Большое Каюково в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа новые археологические объекты. Они находятся рядом с неолитическими памятниками Каюково 1 и Каюково 2.

Турция Археология Памятники Ученые История Наука
13 декабря 2024, 03:28
В Сочи избитая женихом накануне свадьбы невеста простила его и вышла замуж
Pixabay
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В Сочи избитая женихом накануне свадьбы невеста простила его и вышла замуж. Историю необычного бракосочетания РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Краснодарского края.

«Свадьба должна была состояться 5 декабря, событие (потасовка между женихом и невестой - прим. ред.) произошло за день до, пара поженилась позже», - сообщили в прокуратуре.

Конфликт произошел накануне свадьбы во время организации мероприятия. Невеста попросила жениха позвонить в ресторан и уточнить некоторые детали. Мужчина отказался, после чего завязалась потасовка. Жених сломал невесте челюсть, а она написала на него заявление в полицию. Против мужчины возбудили уголовное дело, но несмотря на это, пара поженилась и уже планирует первенца.

Российская модель погибла в Таиланде перед свадьбой мечты. Девушка приехала из Новосибирска на собственное бракосочетание, но сильная волна сбила ее со скалы во время медитации.

Уголовное дело Сочи Свадьбы Мужчины Краснодарский край
12 декабря 2024, 17:13
Ведущие 360.ru ответят подписчикам на злобные комментарии в новом «Охейтительном шоу»
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Ведущие 360.ru запустили новый проект «Охейтительное шоу», в котором они с огоньком ответят на злобные комментарии и подколы в свой адрес. В свежем выпуске они будут отгадывать, кому именно зрители задавали каверзные вопросы и кого критиковали.

В рамках шоу авторы расскажут подробности о жизни ведущих и посмеются вместе со зрителями над самыми необычными комментариями.

Команда ведущих применит все свое остроумие, чтобы колко ответить на высказывания хейтеров. Благодаря ролику станет известно, из-за чьих ответов подписчица попала в психушку, как нужно правильно рекламировать шампунь «лошадиная сила» и кто учился в коррекционном классе.

Ток-шоу

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