Загадочные сообщения прозвучали в эфире «Радиостанции Судного дня»

Так называемая «Радиостанция Судного дня» активизировалась. За один только день 13 декабря радиолюбители приняли 24 сообщения. Сначала они услышали слова «азбука», «хунхуз» и «нанайка», затем «онероруст», «панкосвод», «лагограч» и «геенна». В 17:14 вышло в эфир последнее слово - «бродощелк».

Радиостанция УВБ-76 вещает с 1976 года на частоте 4625 килогерц. Она носит название The Buzzer («Жужжалка»), так как наибольшую часть времени передает лишь радиолокационное жужжание. По одной из версий, станция принадлежит военным и предназначена для запуска ядерных боеголовок.

Другие загадочные сигналы поступили из космоса. Ученые Китайских астрономических обсерваторий при Академии наук КНР зафиксировали повторяющиеся быстрые радиовсплески FRB с расстояния около трех миллиардов световых лет от Земли.