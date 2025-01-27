Загадочные надписи с призывами о помощи обнаружили на Google Maps в США

Лучший пиар для человека творческого — это запреты. Факт общеизвестный. Раньше еще хорошо работали скандалы и провокации. Сейчас они тоже работают, но хуже. В случае блогеров Бетси и Марии Янковской сработал двойной эффект. Напомню, если кто прятался в погребе, что эти девочки записали песню «Сигма-бой».

Да, казалось бы, не сразу можно установить связь между глуповатыми песенками, сериалами и танцами, но все складывается в систему и работает с массами в целом и с каждым человеком по отдельности. Школьники слушают k-pop, смотрят дораму, затем покупают или выменивают соответствующие карточки, говоря по итогу: «Корейцы классные». Тут возможна замена корейцев на японцев или китайцев - азиаты, в общем. Проверено.

Работает ли это так с российскими исполнителями? Вряд ли. Для начала потому, что сделан этот продукт по западным лекалам и шаблонам. Есть только одно отличие - песня исполняется на русском языке. Является ли это некоторой прививкой от воинствующей русофобии? Как показывают события на Украине и в Сирии, где злодеи говорят на русском языке, нет, не является. Однако по-своему, как бы это ни прозвучало, язык отчасти облагораживает и возвышает. Пусть и на долгом этапе.

Запретить их решили не где-нибудь и не кто-нибудь, а на уровне Евросоюза. Член Европарламента Нела Риль - темнокожая дама, представляющая немецкую либеральную партию - заявила, что песенка «Сигма-бой» проникла в Европу и продвигает, во-первых, консервативную повестку (в смысле, что девочка любит мальчика?), а во-вторых, собственно саму Россию.

Трек «Сигма-бой» действительно популярен - его ставят на футбольных матчах, он красуется в чарте Billboard, его распевают подростки в Германии, Чехии, много где.

Как реагировать на все это? С одной стороны, дико и странно, что с трибуны Европарламента обсуждают глуповатые песни как российское оружие агитации и пропаганды. Ведь можно ли на самом деле что-то пропагандировать таким образом? Парадокс заключается в том, что, оказывается, можно. Первой это максимально реализовала Америка, которая насадила свою массовую культуру и фастфуд-ценности по всему миру. Отлично реализуют это и азиатские страны.

Это не плохо и не хорошо - так есть. Оттого и бесятся в Европарламенте: они-то хотят, чтобы России не существовало в широком поле вообще. Просто вырезать нашу страну - и точка. А мы есть. Причем, как видим, не только в музыке Чайковского и записях Рихтера, но и в вирусных песнях.

Плохо (уж простите за упрощение) то, что массовая культура сегодня туповатая и похожая на шоу инфузорий. Что с этим-то делать? Но тут отдельный разговор. Пока лишь замечу, что успех «Сигмы-боя» (кстати, пример сигма-самца - это «американский психопат» Патрик Бейтман) обесценивает и воспитание, и гуманитарные науки.

Мы можем попытаться объяснить что-то депутатам Европарламента, но как объяснить нашим детям то, что важно учиться, слушать Прокофьева и читать Гоголя, важно развиваться всесторонне после того, как две девочки становятся известными на весь мир, зарабатывают миллионы с простенькими песенками и танцами? Вот где подлинная трагедия - об этом думать и говорить необходимо в первую очередь.