Загадочное существо попало в фотоловушку Тунгусского заповедника и озадачило ученых

Если вы не смотрели британский сериал «Дорогуша», то и не надо. Хотя? Запретный плод сладок, так что смотрите, смотрите, но не зевайте и берегите мозг. Вообще «Дорогуша» — такой «Джокер» на минималках. Не в смысле, что там отличная актерская игра, а потому что эксплуатируется одна и та же идея: обиженные мстят и имеют на это полное право.

«Дорогуша», к сожалению, поддерживает эту порочную и опасную политику, а это именно что политика, воспитывающая и пестующая убийц. Но есть в этом сериале и другая политика - против России. Она более чем конкретна.

В интернете активно ходит отрывок из сериала. Там главная героиня, издеваясь над очередной жертвой, стоящей на коленях, заявляет, что она, эта жертва, разрушает человеческие жизни - как рак или как Россия. Далее идет эпическая реплика о том, что в России хотя бы знают, что во всем виноват Путин.

Говорить подобное - моветон. В фильмах - моветон вдвойне.

Девушка работают обычным офисным клерком - и ее так все достали, что она начинает убивать. Мстить всем тем, кто достал. Наказать, унизить. Мы же видели это уже не раз, да? Сколько уже было историй о том, как мстят униженные и оскорбленные? Вот только, в отличие от прошлых лет, сейчас нас склоняют к сочувствию к подобным мерзавчикам и мерзавцам. Сначала как бы заставляют прочувствовать беды и страдания униженных. Оттого мы проникается к ним. Как следствие, когда эти обиженные превращаются в палачей, мы начинаем сочувствовать им, оправдывая.

Так рождается катастрофа. Ведь не этой ли оправдательной логикой руководствуются по отношению к, например, школьным стрелкам? Не они виноваты, вещают их адепты, а общество.

Что делать нам? Проводить свою культурную политику. В идеале - по всему миру, в реальности - хорошо бы делать это хотя бы в своей стране.

Чтобы показать своим же: мы люди достойные.

Когда встречаешь нечто столь предельно токсичное, вспоминаешь годы холодной войны. Сколько фильмов там выходило о злобных русских, мечтающих уничтожить Запад. Причем снимали как прямые агитки, так и интегрировали конкретные месседжи в подчас достойное кино.

Мы называли это «клюквой» и смеялись над ней. Однако все повторяется, с куда большей агрессией и нагрузкой.