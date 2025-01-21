21 января 2025, 13:18

Заботливая тигрица с детенышами попала на видео в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае сняли на видео эпизод из жизни тигриной семьи. Кадры опубликовал Центр «Амурский тигр».

Хищников запечатлела фотоловушка в Дурминском хозяйстве в районе имени Лазо. На видео тигрица Желтобокая вылизывает одного из тигрят с ног до головы, он в ответ вылизывает морду своей мамы.

Попутно самка убрала окатыши льда с лап своего чада. Немного заботы досталось и второму детенышу.

Ранее центр «Амурский тигр» обнародовал правила , которых следует придерживаться во время встречи с хищником. В первую очередь нельзя поворачиваться к животному спиной, так как это может спровоцировать атаку. Также важно оставаться спокойным и смотреть прямо на животное.

Видео Животные
20 января 2025, 00:18
Ученый перенес клиническую смерть и рассказал об увиденном
РИА «Новости»
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Заболев COVID-19, нейробиолог Кристоф Кох из Института Аллена в Сиэтле перенес клиническую смерть. После выздоровления он рассказал Daily Mail, что чувствовал в том состоянии.

«Это было совершенно замечательно. Я увидел нечто ошеломляюще яркое и ощутил ужас и экстаз. Ничего больше - ни тела, ни Кристофа, ни себя, ни какой-либо идентичности. Но также и никакого мира, и никакого течения времени. Ничего, кроме ледяного света», - сказал мужчина.

Кох увидел невыносимо яркий холодный белый свет, но не смог отвернуться. Он заявил, что превратился в «не-я», которое не ощущало запахов, ничего не думало и не ожидало. Затем врачи реанимировали его.

После опыта клинической смерти 67-летний Кох перестал бояться ухода из жизни. Кроме того, он стал лучше понимать своих пациентов.

Своим опытом поделилась британка Тамара Лару. Она перенесла клиническую смерть при попытке суицида , после чего поверила в бога и занялась благотворительностью.

Заболев COVID-19, нейробиолог Кристоф Кох из Института Аллена в Сиэтле перенес клиническую смерть. После выздоровления он рассказал Daily Mail , что чувствовал в том состоянии.

Болезни Медицина
19 января 2025, 22:37
Змеи, гвозди и помои. Как прошел первый выпуск нового сезона «Выжить в Самарканде»
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На канале ТНТ состоялась премьера реалити-шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Его участниками стали звезды и обычные люди, которые уже состязались в предыдущих сезонах. Они будут бороться за главный приз — 10 миллионов рублей.

Ведущими шоу стали Ляйсан Утяшева и Павел Воля. За звезд сыграют Митя Фомин, Торнике Квитатиани, Надя Сысоева, Ольга Серябкина, Артем Калайджян и победитель первого сезона Павел Мамаев. В состав народной команды вошли Ангелина Татарченкова, Сергей Завгороднев, Любовь Оленина, Евгений Давлетшин, Андрей Зубенко, Остап Солдатов и Александра Сухорукова.

На первой встрече с героями Утяшева и Воля спросили, что интересного произошло в жизни каждого после участия в шоу.

Надежда Сысоева рассказала, что пережила жесткое предательство и потерю самого близкого человека. Также она столкнулась с обсуждением в сети ее внешности и личной жизни.

Артем Калайджян рассказал о свое свадьбе. Павел Мамаев похвастался своими достижениями в ОАЭ. По его словам, после победы в первом сезоне шоу к нему в академию в Дубае пришло много учеников.

Еще одного участника пока оставили в секрете. Поэтому количество человек в звездной и народной команде на старте пока остается неравным: шесть и семь человек соответственно. В новом сезоне команда, победившая в испытании, будет жить на вилле. Проигравших поселят в горном лагере.

Первое испытание, которое проходили участники, напоминало рыбалку. Участников поделили на рыбаков и рыбок. В результате победу одержала народная команда. Она ночевала на вилле с шикарным ужином. После поражения звезды расположились в горном лагере, где им пришлось строить для ночлега юрту и палатку.

Во второй день участники шоу выполняли новые задания от представителей шоу-бизнеса, которые были в прошлых сезонах. Звездам предстояло стоять босиком в змеином клубке, выливать на себя ведро с помоями, стоять на гвоздях. За это им давали чай, вяленое мясо, приборы, казан и инструменты.

В конце выпуска Торнике Квитатиани увезли в неизвестном направлении. В команде звезд предположили, что борец поехал за еще одним недостающим участником команды, имя которого станет известно в новом выпуске.

Ранее певица Ольга Серябкина призналась , что с первой ночи вместе с другими участниками шоу «Выжить в Дубае» воровала еду, предназначенную для команды телепередачи.

Павел Мамаев Премьеры Узбекистан Александра Солдатова Ток-шоу Шоу-бизнес Павел Воля
19 января 2025, 04:59
По цвету и размеру. Эскортницы рассказали, что их выбирают как мебель
Freepik
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Модели в социальных сетях часто становятся кумирами современных школьниц, для которых их жизнь превращалась в мерило успеха. Представительницы эскорт-индустрии рассказали сайту kp.ru о своей работе, в которой хватает своих подводных камней.

Собеседница издания, называющая себя Вербена, рассказала, что работала в ОАЭ несколько лет, причем как «заправский вахтовик». И успела заработать на двухкомнатную квартиру в Москве.

По ее словам, в начале 2010-х в Дубае и Абу-Даби можно было неплохо заработать, так как в среднем за час брали от 300 евро (более 31 тысячи рублей по состоянию на январь 2025 года).

«Но с 2017 года поток увеличился, девочки стали ценник сбивать лишь бы заработать. В итоге разбаловали клиента», - сказала она.

Теперь же шейх заплатит от 150 до 200 евро за «час со знойной блондинкой». Вербена объяснила, что с девушками в Дубае работают менеджеры, выполняющие по факту роль сутенеров. Их процент составляет 70%, а самой исполнительницы достается 30%.

Еще одна эскорт-модель рассказала, что этот бизнес просто организован. Есть чаты, где сидят девушки и менеджеры, причем последние и выкладывают объявление, когда появляется заказ. При этом девушек «как будто мебель подбирают, по цвету, размеру».

Ранее в Сальвадоре застрелили российскую эскортницу.

Модели Россия Секс
18 января 2025, 04:13
Американский бренд представил брюки для онанистов. Одну модель уже распродали
РИА «Новости»
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Бренд одежды JOPants из США презентовал коллекцию мужских брюк для удобной мастурбации с удлиненной ширинкой. Одна модель из четырех на сайте компании уже закончилась.

На первый взгляд брюки ничем не отличаются от обычных. Они сшиты из двухслойной хлопковой фланели с резинкой и шнурком на талии. Однако в промежности спрятана удлиненная потайная молния. Брюки доступны в нескольких размерах, от S до 2XL, и четырех расцветках, одна из которых уже распродана. Стоимость - от 59,95 до 79,95 евро.

Владелец бренда заявил, что изначально задумал JOPants как одежду для утех в прохладном помещении. Однажды он экспериментировал со своими домашними трико, потом перебрал несколько экспериментальных образцов и сделал штаны для онанистов. В названии JO означает Jack Off.

Тем временем врач-уролог, андролог, хирург Марк Гадзиян предупредил мужчин о вреде мастурбации. По его словам, она может вызвать проблемы с эрекцией. В США онанизм довел мужчину до больничной койки из-за разрыва аорты.

Мода Одежда Секс

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