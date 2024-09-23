23 сентября 2024, 05:52

Забавный киноляп с сапогами и коромыслом нашли в «Белом солнце пустыни»

Freepik
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Советский фильм «Белое солнце пустыни», вышедший в 1969 году, быстро полюбился зрителям. Съемки картины происходили в Дагестане, большую часть сцен снимали на берегу Каспийского моря. Фанаты до сих пор пересматривают легендарное кино, и даже находят интересные киноляпы. Об ошибках сценаристов рассказал РБК.

Один из недочетов заметили у жены Верещагина Настасьи. В сцене, где она побежала за мужем к воде на ее ногах были короткие сапоги. Потом кадр сменился и через несколько секунд зритель увидел уже босые ноги.

Еще один ляп нашли в сцене с супругой главного героя - Катериной Матвеевной Суховой. В начале фильма она несет коромысло с ведрами, где магическим образом вода то появляется, то исчезает. На крупном плане ведра были наполнены до краев, а на общем - только наполовину.

Также зрителей удивили поразительные «способности» к языкам у жен Абдуллы, которых спас красноармеец Сухов. Сначала девушки не говорили на русском, вероятно, потому что не знали его. Однако через сутки уже свободно общались на этом языке.

Ранее неожиданный киноляп обнаружили в советским фильме «Девчата». Когда Илья позвал Тосю на концерт - она разорвала билеты. Потом все-таки передумала и согласилась на свидание. Когда главная героиня подошла к театру, у Ильи были те самые билеты, которые она порвала.

Фанаты Кино Фильмы
20 сентября 2024, 02:46
Матвиенко рассказала свой любимый анекдот на женском форуме
РИА «Новости»
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на IV Евразийском женском форуме рассказала свой любимый анекдот про двух дам, которые много разговаривали. Фрагмент выступления показал РБК.

«Две женщины просидели в одной камере 10 лет в тюрьме, и так случилось, что они одновременно вышли за ворота тюрьмы и… Еще два часа проговорили», - рассказала Матвиенко.

Глава Совфеда участвовала в дискуссии «Взгляд на меняющийся мир» в рамках форума.

Выступая на встрече, президент Владимир Путин отметил, что «в российских женщинах раскрывается душа России ». Они обладают красотой, притягательностью, теплотой, милосердием и душевной щедростью.

Женщины Тюрьмы Россия Валентина Матвиенко
16 сентября 2024, 16:15
Назойливая летучая мышь оккупировала квартиру и терроризировала москвичей
Unsplash
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Назойливая летучая мышь облюбовала московскую квартиру на улице Ухтомского Ополчения. Как сообщил источник 360.ru, незваную гостью долго не могли выгнать.

Сначала на вызов приехали спасатели. По всей видимости, они поймали и выпустили животное на волю. Но летучая мышь снова вернулась в понравившуюся квартиру. Никто из жильцов не пострадал.

Минувшим летом жильцы одного из домов в центре Москвы боялись выйти в подъезд из-за летучей мыши. Москвичи позвонили в экстренные службы, но помощь спасателей не потребовалась - ночную хищницу поймала женщина.

Животные Москва Квартиры
16 сентября 2024, 03:20
Супруги во время ужина случайно нашли жемчужину за 1,3 млн рублей
Unsplash
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Супруги Адисак Сидао и Савитри Сангджан в Бангкоке приготовили на ужин улиток мело и нашли в одной из них редкую жемчужину весом 1,91 карата. Они смогут выручить за нее до 500 тысяч бат (более 1,3 миллиона рублей), сообщил The Thaiger.

Тайцы купили на рынке два килограмма моллюсков и приготовили их на ужин. Доедая, мужчина наткнулся в улитке на что-то твердое. Сначала он принял это за камень, но потом вспомнил о существовании жемчужин мело и почитал о ней в интернете.

Неделю спустя супруги отнесли находку в специализированную компанию. Экспертиза показала, что им попалась овальная белая жемчужина весом 1,91 карата. Специалисты выдали сертификат о ее подлинности.

Этот случай стал для пары настоящим чудом. Дело в том, что 29-летний Адисак Сидао работает прорабом, 27-летняя Савитри Сангджан - рядовой сотрудницей компании, а стоимость принадлежащей им жемчужины может достигать 500 тысяч бат.

Уральские шахтеры нашли на глубине 260 метров изумруд весом 1,6 килограмма. Его стоимость оценили в 32 миллиона рублей.

Таиланд Деньги
09 сентября 2024, 22:02
Огромный окунь проглотил акулу на глазах у рыбаков
Freepik
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Капитан рыболовного судна Джон Броссард и его экипаж увидели, как гигантский морской окунь-голиаф проглотил черноносую акулу. Это произошло у побережья Гудленда во Флориде, сообщило Daily Star.

Во время рыбалки команда пыталась вытащить акулу на борт, в какой-то момент в воде появились три большие темные фигуры. Они приблизились к месту ловли, а затем один из огромных окуней голиафа целиком проглотил акулу, порвав рыболовную леску.

Броссарда больше всего удивил тот факт, что непрошеные гости порвали леску, рассчитанную на нагрузку более 22 килограммов. По его словам, рыбаки использовали леску с тестом в 50 фунтов, но этого оказалось недостаточно.

Российская косатка ранее целиком проглотила шесть морских выдр , но седьмая застряла у нее в горле. Ученые обнаружили тело млекопитающего на побережье Командорских островов в Беринговом море.

Флорида Акулы

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