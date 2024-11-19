19 ноября 2024, 01:34

Японцам предложили полежать в гробу за деньги

РИА «Новости»
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В японском городе Фуццу похоронное бюро открыло кафе, посетителям которого предлагают полежать в гробу и подумать о жизни. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Похоронный дом «Старая Япония» открыл на первом этаже необычное «кафе», посетители которого могут полежать в открытых гробах, сделать фотографии, подумать о жизни и смириться со смертью.

Помещение находится в отдалении от зала прощаний. В нем стоят три гроба с уникальным дизайном - золотого, зеленого и желтого цвета. Они украшены цветочными узорами и креативными мотивами.

Желающие полежать в гробу заплатят 2,2 тысячи иен (1,4 тысячи рублей). Эта необычная услуга уже пользуется спросом у японской молодежи, в том числе у пар, которые вместе фотографируются.

Глава похоронного бюро Китака Хирано пояснил, что большинство молодых людей думают о свадьбе, но мало задумываются о похоронах, хотя каждый может подойти к этому событию по-разному.

«Некоторые хотят закрыть крышку гроба на несколько минут, чтобы поразмышлять о том, как они хотят прожить отмеренное им время. Этот опыт также дает возможность переоценить свои отношения с семьей и близкими». - сказал он.

Ранее молодые жительницы Японии начали отказываться от традиционных свадебных церемоний в пользу свадеб без жениха.

Смертность Япония
18 ноября 2024, 23:06
Мода на 90-60-90 прошла. Раскрыт новый идеал женской фигуры
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В Германии исследователи из Университета Констанца провели эксперимент, в ходе которого выяснили, какие пропорции женской фигуры сейчас считаются идеальными. Результаты их работы опубликовали в научном журнале Scientific Reports.

В ходе эксперимента 80 участников сначала оценили 12 изображений женщин с идеальными пропорциями, а потом им показали фотографии женских фигур с различными формами тела - от худощавых до полных. Многих удивили полученные результаты.

Выяснилось, что большинство людей посчитали привлекательными женщин, чьи пропорции тела значительно отличались от стандартных 90-60-90. Главным фактором женской привлекательности назвали изгибы тела.

Исследователи связали это с фертильностью и здоровьем женщины.

Ранее социологическое агентство «Вебер» провело исследование, выяснив, что большинство россиян считают русских женщин самыми красивыми в мире, а идеалом красоты назвали русые волосы, голубые глаза и стройную фигуру.

Германия Женщины Европа Ученые Красота
16 ноября 2024, 18:33
Российские ученые изучили замороженную мумию саблезубого котенка
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Российские специалисты изучили останки саблезубого котенка, найденные в вечной мерзлоте на северо-востоке Якутии. В исследовании приняли участие сотрудники Палеонтологического института имени Борисяка РАН, Геологического института РАН и Академии наук Республики Саха, сообщил Scientific Reports.

Благодаря вечной мерзлоте, останки идеально сохранились. С помощью радиоуглеродного анализа ученые выяснили, что им 37 тысяч лет. По данным исследователей, животное погибло, когда ему было три недели.

Специалисты сравнили саблезубого котенка с современным трехнедельным львенком Panthera leo и нашли серьезные различия. Древнее животное имело широкие и длинные лапы без подушечек, что помогало выжить в суровых условиях. Также у котенка были маленькие уши, массивная шея и большая пасть.

Ранее эколог нашла на юге канадского острова Ванкувер загадочную рыбу с несколькими рядами острых зубов. Представитель местного агентства рыболовства Мария Корнтуэйт выдвинула версию, что это призрачный гренадер - глубоководная рыба, которая очень редко поднимается на поверхность.

Якутия Ученые
12 ноября 2024, 05:16
Экспедиторы рассказали о самых необычных грузах из-за границы в Россию
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В четвертом квартале одними из самых необычных доставок из других стран в Россию стали семена томатов и скелеты динозавров. Об этом сообщили РИА «Новости» в ГК «ЕТЕ» (международный экспедитор и официальный таможенный представитель).

«Необычными заказами в IV квартале 2024 года можно назвать перевозку документов по производству космического аппарата, а также семена томатов из Нидерландов. Стоимость содержания 100 граммового конверта посевного материала оценивалась в 500 тысяч евро», - заявили в компании.

Дороже этого груза оказались только скелеты динозавров. Доставка оказалась не только необычной, но и сложной. Стоимость посылки оценивали размером в пять миллионов долларов, при этом содержимое было одновременно большим и хрупким.

В организации рассказали и о других самых хрупких и неустойчивых изделиях, которые перевезли в Россию из Европы. Среди них оказались хрустальное панно и люстра из Чехии. Их отправили в отель Ritz Carlton. Груз весил чуть больше тонны и состоял из 1600 фрагментов.

Ранее в Федеральной таможенной службе составили список наиболее странных находок на российской границе. В перечне оказались 13 зубов кашалота и человеческий череп.

Европа Россия
11 ноября 2024, 15:04
Жители Казани заметили в небе необычный объект
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Жители Казани накануне вечером заметили в небе необычный предмет. Как рассказал РИА «Новости» директор Астрономической обсерватории имени Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев, объект оказался болидом.

Вечером 10 ноября в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлели некий светящийся объект. Он пролетел над городом, на что обратили внимание местные жители.

«Это небольшого размера болид. Метеориты делятся по размерам. Те, что побольше, которые оставляют такой след, и видно, что происходит в атмосфере его распад и горение, - это болиды. Но это болид небольшого размера», - рассказал Нефедьев.

Он назвал это явление штатным. Каждый год в атмосферу Земли попадает около 500 тысяч тонн метеоритного вещества. Как заметил Нефедьев, вероятность увидеть болид именно в городе крайне мала, потому что обычно их наблюдают над океанами.

Казань Соцсети Видео

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