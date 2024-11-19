Японцам предложили полежать в гробу за деньги

Похоронный дом «Старая Япония» открыл на первом этаже необычное «кафе», посетители которого могут полежать в открытых гробах, сделать фотографии, подумать о жизни и смириться со смертью.

Помещение находится в отдалении от зала прощаний. В нем стоят три гроба с уникальным дизайном - золотого, зеленого и желтого цвета. Они украшены цветочными узорами и креативными мотивами.

Желающие полежать в гробу заплатят 2,2 тысячи иен (1,4 тысячи рублей). Эта необычная услуга уже пользуется спросом у японской молодежи, в том числе у пар, которые вместе фотографируются.

Глава похоронного бюро Китака Хирано пояснил, что большинство молодых людей думают о свадьбе, но мало задумываются о похоронах, хотя каждый может подойти к этому событию по-разному.

«Некоторые хотят закрыть крышку гроба на несколько минут, чтобы поразмышлять о том, как они хотят прожить отмеренное им время. Этот опыт также дает возможность переоценить свои отношения с семьей и близкими». - сказал он.

Ранее молодые жительницы Японии начали отказываться от традиционных свадебных церемоний в пользу свадеб без жениха.