19 августа 2024, 15:12

Взошедшую над Россией «кровавую луну» засняли на видео

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Редкое астрономическое явление наблюдали жители России в ночь на 19 августа — в небе появилась «кровавая луна». В соцсетях пользователи поделились фотографии яркого суперлуния.

Как рассказал RT ученый Дмитрий Вибе, во время суперлуния Луна крупнее и выглядит ярче. Это происходит из-за совпадение полнолуния и максимальной близости Луны к Земле. Это длится около трех дней.

Специалист добавил, что в последнее время появилась тенденция писать про кровавую, осетровую, земляничную Луну. Но это не научные определения.

«Осетровая» Луну называют, когда суперлуние совпадает с «голубой» Луной , то есть примерно раз в 10-20 лет. Приблизившись к Земле, спутник из-за преломления света и оптической иллюзии немного меняет цвет. В следующий раз за подобным явлением можно будет понаблюдать только в январе и марте 2037 года.

Редкое астрономическое явление наблюдали жители России в ночь на 19 августа - в небе появилась «кровавая луна». В соцсетях пользователи поделились фотографии яркого суперлуния.

Луна Соцсети Видео Ученые Россия
19 августа 2024, 04:54
Заскучавшая панда Катюша устроила кувырки перед объективом камеры
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Панда Катюша придумывала себе развлечения, пока ее мать Диндин грызла бамбук. Видео кувыркающегося детеныша показала в своем Telegram-канале гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Мамка ест, посетителей еще нет… Ну, хоть покувыркаюсь от безделья!» - написала она.

Акулова опубликовала кадры из вольера этих редких животных. Пока взрослая медведица с упоением грызла палку, Катюша искала, чем себя занять. Сначала она сидела возле матери, затем попыталась вскарабкаться на деревянную конструкцию, а потом, когда ничего не получилось, вернулась и принялась кувыркаться у самого стекла, перед объективом видеокамеры.

В свободное от еды время Диндин с удовольствием развлекается с Катюшей. Сотрудники Московского зоопарка сняли трогательные игры матери с дочерью. Панды обнимались и кусали друг друга.

Животные Зоопарки Панда Катюша из Московского зоопарка
13 августа 2024, 22:43
Пропавший пенис великана расстроил туристов в Британии
Freepik
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Пенис мелового «Великана из Серн-Эббас» пропал из-за сильных дождей в Великобритании. Это сильно расстроило туристов, сообщило издание Independent.

Древний геоглиф находится на склоне холма близ деревни Серн-Эббас. Он представляет собой гигантскую фигуру обнаженного мужчины длиной примерно 55 метров, которая вырезана на склоне крутого холма.

Фигуру вывели на холме траншеей, обнажающей скрытый под слоем почвы мел. «Великан из Серн-Эббас» отчасти получил популярность благодаря огромному пенису.

Этим летом из-за частых дождей половой орган великана сильно зарос травой, спрятав его от взглядов туристов. Посетители обратились в Национальный фонд с просьбой подрезать траву, чтобы пенис снова стало видно.

Представитель Национального фонда сообщил, что плохая видимость отдельных частей гиганта - это временное явление. После выпаса овец специалисты проведут очистку и прополку «Великана из Серн-Эббас».

Ранее обладатель одного из самых больших в мире пенисов , проживающий в Великобритании, выпустил книгу о своей жизни. В своих мемуарах он обвинил порнографов во лжи.

Великобритания Мужчины
13 августа 2024, 20:47
Иоанн Кронштадский называл 2024 год поворотным для России
РИА «Новости»
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Священник Иоанн Кронштадтский оставил после своей смерти много предсказаний о будущем России, часть из которых уже сбылась в 2024 году. Об этом сообщило ИА «Кулик».

Практически перед уходом из жизни Кронштадтскому пришло видение о будущем России. Он предвидел погром церквей, революцию, восхваление безбожников и глобальную войну.

После череды этих сцен всему пришел конец, и священник увидел, как люди будто бы отряхнулись, а потом у России появился православный царь.

Святой Иоанн Кронштадтский перечислил годы, в которые стране предстоит борьба с тяжелыми испытаниями. Это 1914, 1917, 1922, 1930,1933 и 2024-й. Именно крайняя дата может стать ключевой для дальнейшей истории России.

Ныне покойный основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал, что выборов в Соединенных Штатах не будет. Также он делился прогнозом по поводу украинского конфликта. По мнению политика, кризис разрешится в 2024 году.

Священники Войны Россия Кризис История
09 августа 2024, 16:52
«Прекрасно проводит время». Муромский отель отправил домой забытую девочкой куклу Барби
Unsplash
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Маленькая постоялица отеля в Муроме при выезде забыла свою любимую куклу. Персонал гостиницы нашел потерянную игрушку и креативно подошел к ее отправке домой. Подробности истории стали известны 360.ru.

Родители девочки написали отелю, что их дочка отказывается от покупки новой куклы и плачет о потерянной.

«Уговаривали купить новую, но доченька ни в какую, не знаем, что делать. Плачет без конца, никакие уговоры не помогают», - отметила отчаявшаяся мать.

Отель по почте отправил куклу Барби ее хозяйке в Екатеринбург, но перед этим сфотографировал игрушку и переслал семье забавные картинки.

«Вашу Барби нашли, с ней все в порядке. Она отлично проводит время», - написали постояльцам представители гостиницы.

К переписке отель приложил фотографии, на которых кукла «разговаривает по телефону», «спит в кровати» и «сидит на лавке на улице».

Ранее в Нефтекамске группа молодых людей провела для верблюда экскурсию по городу. Они выкрали животное из цирка, показали ему окрестности, а затем вернули обратно.

Отели Екатеринбург

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