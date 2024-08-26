Врач рассказал о пользе регулярного секса

«Многочисленные исследования показывают, что улучшения есть во всех сферах: от иммунного статуса до профилактики сердечно-сосудистой патологии», - сказал он.

Он заявил, что механизмы действия - как прямые, так и опосредованные, потому что парадигма людей биопсихосоциальна. Когда человек чувствует себя любимым, его психическое и физическое здоровье улучшается.

При этом нельзя использовать секс как лечение. Врач объяснил, что интимные отношения не является только физиологией.

Ранее британский сексолог Трейси Кокс заявила, что зрелые женщины часто предпочитают мужчин помоложе , потому что рядом с ними чувствуют себя более привлекательными. Также на этот фактор влияет сексуальная составляющая.