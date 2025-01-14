«Впору вводить индекс беляша». Меню в столовой Госдумы удивило ценами

«Двадцать с лишним процентов - это, конечно, показатель. Впору вводить индекс беляша. Тем более разлетаются они, как и положено горячим пирожкам: к четырем часам дня их уже не остается», - отметил он.

Другие блюда в столовой Госдумы подорожали не так значительно, а некоторые даже удивили своей низкой ценой. По словам Юнашева, половинка яйца с горкой красной икры стоит 150 рублей, тарелка шинкованной капусты - 15 рублей.

Любителям отварной свеклы предлагают порцию за 20 рублей. Самыми дорогими позициями стали котлета и лапша удон, за них придется выложить по 250 рублей.

Юнашев также отметил, что многие журналисты считают невкусными горячие блюда в столовой из-за их диетичности. Некоторым представителям СМИ они напоминают советские столовые.

Ранее депутат Амир Хамитов от партии «Новые люди» рассказал, что обед из шести позиций в столовой Госдумы обойдется почти в 600 рублей.