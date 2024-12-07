07 декабря 2024, 10:01

Видео с интервью Лаврова Карлсону набрало почти шесть миллионов просмотров

РИА «Новости»
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Публикация Такера Карлсона с полной версией интервью главы МИД России Сергея Лаврова набрала 5,8 миллиона просмотров спустя чуть более суток. Интервью опубликовано на странице американского журналиста в социальной сети X.

Интервью Лаврова состоялось 3 декабря в Москве и продлилось около 80 минут. За первые 10 минут после публикации оно набрало 100 тысяч просмотров.

Американских женщин Лавров в интервью очаровал. Они оставили восторженные комментарии к видео. Представительницы слабого пола обратили внимание на «пробирающий до мурашек» мужественный голос министра, а также интересовались семейным положением главы российского МИД.

Комментаторы в основном разделили позицию Сергея Лаврова. По их мнению, США не дают России завершить конфликт на Украине, поддерживая оружейные корпорации, зарабатывающие огромные деньги на поставках техники и вооружений для ВСУ.

Сергей Лавров Интервью Такер Карлсон
03 декабря 2024, 05:03
Тайна раскрыта. Шольц рассказал, что привез в Киев в серебристом чемодане
РИА «Новости»
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Канцлер Германии Олаф Шольц привез на переговоры в Киев большой серебристый чемодан. На итоговой пресс-конференции он заявил, что взял с собой лишь личные вещи. Об этом сообщил Der Spiegel.

Журналисты сочли символичным, что вместо кожаной сумки Шольц взял на Украину объемный чемодан. Он пообещал продолжить поддерживать страну и анонсировал новый пакет военной помощи.

Пользователи соцсетей гадали, что именно Шольц мог привезти в Киев в таком багаже. Они выдвинули разные версии, от чая с бутербродами до мини-ракеты Taurus. На пресс-конференции журналистка спросила канцлера о содержимом чемодана, и он раскрыл тайну.

«Насколько подробно вы хотите это знать? <…> По большей части речь идет о дорожных принадлежностях, белье и еще некоторых вещах, которые нужны», - ответил он.

Шольц прибыл на Украину впервые за 2,5 года. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским, мэром Киева Виталием Кличко и объявил о выделении 650 миллионов евро помощи.

Германия Киев Олаф Шольц
02 декабря 2024, 21:53
«Плывут, куда надо». Путин — об ученых и сперматозоидах
РИА «Новости»
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Директор Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского Мария Ведунова на встрече президента России Владимира Путина с участниками IV Конгресса молодых ученых сравнила исследователей со сперматозоидами, которые плывут вслепую. Об этом сообщил пресс-секретарь ННГУ Алексей Никонов в своем Telegram-канале.

Ведунова пожаловалась, что часто поисковые исследования ведутся в неправильном направлении, и сравнила ученых со сперматозоидами. Она развеяла миф о том, что они знают, куда плыть, и лишь сотый из тех, что движутся в верном направлении, достигнет цели.

«Знают или не знают, но плывут, куда надо. Это самое главное», - ответил Путин.

Директор института презентовала президенту проект «Ментальное ГТО», в рамках которого ученые подобрали комплекс упражнений для оценки функций разных отделов мозга. Путин пообещал, что министр образования и науки России Валерий Фальков поддержит разработку.

На этой же встрече Путин припомнил фразу о деньгах зампреда Совбеза, экс-премьера Дмитрия Медведева, которая стала мемом. Он прокомментировал созвучное название научной сессии.

Ученые Владимир Путин Наука
29 ноября 2024, 16:03
Шестеро россиян впервые в мире совершили прыжки с парашютом в стратосфере
Pxhere
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Три пары парашютистов из России впервые в мире совершили прыжки с высоты 10 120 метров и установили рекорд. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

Специалисты использовали парашютные системы «Тандем-400», разработанные государственной корпорацией. Особенность прыжка заключается в раскрытии парашюта на высоте 10 тысяч метров - почти под хвостом самолета.

Достижение соотечественников Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны внесли в Книгу рекордов России.

Ранее в Подмосковье двое парашютистов получили травмы при приземлении. Мужчин 21 года и 49 лет доставили в медицинское учреждение.

Рекорды Самолеты Россия
29 ноября 2024, 05:34
Невиновный мужчина провел 30 лет в тюрьме из-за ложного обвинения
Unsplash
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Американца Майкла Салливана, несправедливо приговоренного к пожизненному заключению за убийство, после почти 30 лет в тюрьме оправдал суд присяжных. Об этом случае рассказало агентство Associated Press.

В 1987 году Салливана признали виновным в убийстве человека из-за наговора другого подозреваемого и показаний судмедэксперта, заявившего, что на куртке мужчины нашли кровь жертвы.

Спустя почти 25 лет адвокат Салливана запросил повторное исследование ДНК с куртки. Оказалось, что на куртке вовсе не было крови.

По результатам пересмотра дела суд присудил мужчине 13 миллионов.

«Самое важное - это признать меня невиновным в убийстве и вычеркнуть этот факта из моего досье. Деньги, конечно, будут мне очень кстати», - процитировало Салливана новостное агентство.

Выйдя из тюрмы, Майкл рассказал, что ему трудно адаптироваться к новому, мир сильно изменился за почти три десятилетия.

До ареста мужчина трудился на фабрике и собирался стать водителем грузовика. А когда он вышел на свободу, у него не осталось перспектив на новую работу. Теперь в американец планирует купить новый грузовик и заботиться о своих племянниках.

США Суд Преступления Тюрьмы

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