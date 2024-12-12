Ведущие 360.ru ответят подписчикам на злобные комментарии в новом «Охейтительном шоу»

Водитель «Яндекс Такси» в Москве помог принять роды у пассажирки возле роддома. Об этом мужчина рассказал в беседе с изданием Lenta.ru.

Таксист по имени Такабудин получил заказ из Бутово - в машину сели мужчина и женщина. Беременная пассажирка вдруг начала поездки стала кричать от боли, водитель увеличил скорость, чтобы быстрее добраться до роддома.

«Конечно, кое-какие правила ПДД нарушил, светофоры пропустил. По навигатору длительность поездки составляла 20 минут, но мы доехали за 10», - признался мужчина.

Роды у пассажирки начались практически у дверей медучреждения. Таксисту и мужу роженицы пришлось самостоятельно принять роды на улице. Уже через несколько минут врачи забрали мать и новорожденного.

В Ямало-Ненецком автономном округе с 2025 года введут новую меру поддержки для семей с детьми. Женщинам, родившим первенца до 30 лет, выплатят по три миллиона рублей в рамках жилищной программы «Молодая семья».