12 декабря 2024, 17:13

Ведущие 360.ru ответят подписчикам на злобные комментарии в новом «Охейтительном шоу»

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Ведущие 360.ru запустили новый проект «Охейтительное шоу», в котором они с огоньком ответят на злобные комментарии и подколы в свой адрес. В свежем выпуске они будут отгадывать, кому именно зрители задавали каверзные вопросы и кого критиковали.

В рамках шоу авторы расскажут подробности о жизни ведущих и посмеются вместе со зрителями над самыми необычными комментариями.

Команда ведущих применит все свое остроумие, чтобы колко ответить на высказывания хейтеров. Благодаря ролику станет известно, из-за чьих ответов подписчица попала в психушку, как нужно правильно рекламировать шампунь «лошадиная сила» и кто учился в коррекционном классе.

Ток-шоу
11 декабря 2024, 19:46
Водитель такси в Москве не дождался врачей и принял роды у пассажирки
Pxhere
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Водитель «Яндекс Такси» в Москве помог принять роды у пассажирки возле роддома. Об этом мужчина рассказал в беседе с изданием Lenta.ru.

Таксист по имени Такабудин получил заказ из Бутово - в машину сели мужчина и женщина. Беременная пассажирка вдруг начала поездки стала кричать от боли, водитель увеличил скорость, чтобы быстрее добраться до роддома.

«Конечно, кое-какие правила ПДД нарушил, светофоры пропустил. По навигатору длительность поездки составляла 20 минут, но мы доехали за 10», - признался мужчина.

Роды у пассажирки начались практически у дверей медучреждения. Таксисту и мужу роженицы пришлось самостоятельно принять роды на улице. Уже через несколько минут врачи забрали мать и новорожденного.

В Ямало-Ненецком автономном округе с 2025 года введут новую меру поддержки для семей с детьми. Женщинам, родившим первенца до 30 лет, выплатят по три миллиона рублей в рамках жилищной программы «Молодая семья».

Врачи Водители Москва
07 декабря 2024, 10:01
Видео с интервью Лаврова Карлсону набрало почти шесть миллионов просмотров
РИА «Новости»
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Публикация Такера Карлсона с полной версией интервью главы МИД России Сергея Лаврова набрала 5,8 миллиона просмотров спустя чуть более суток. Интервью опубликовано на странице американского журналиста в социальной сети X.

Интервью Лаврова состоялось 3 декабря в Москве и продлилось около 80 минут. За первые 10 минут после публикации оно набрало 100 тысяч просмотров.

Американских женщин Лавров в интервью очаровал. Они оставили восторженные комментарии к видео. Представительницы слабого пола обратили внимание на «пробирающий до мурашек» мужественный голос министра, а также интересовались семейным положением главы российского МИД.

Комментаторы в основном разделили позицию Сергея Лаврова. По их мнению, США не дают России завершить конфликт на Украине, поддерживая оружейные корпорации, зарабатывающие огромные деньги на поставках техники и вооружений для ВСУ.

Сергей Лавров Интервью Такер Карлсон
03 декабря 2024, 05:03
Тайна раскрыта. Шольц рассказал, что привез в Киев в серебристом чемодане
РИА «Новости»
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Канцлер Германии Олаф Шольц привез на переговоры в Киев большой серебристый чемодан. На итоговой пресс-конференции он заявил, что взял с собой лишь личные вещи. Об этом сообщил Der Spiegel.

Журналисты сочли символичным, что вместо кожаной сумки Шольц взял на Украину объемный чемодан. Он пообещал продолжить поддерживать страну и анонсировал новый пакет военной помощи.

Пользователи соцсетей гадали, что именно Шольц мог привезти в Киев в таком багаже. Они выдвинули разные версии, от чая с бутербродами до мини-ракеты Taurus. На пресс-конференции журналистка спросила канцлера о содержимом чемодана, и он раскрыл тайну.

«Насколько подробно вы хотите это знать? <…> По большей части речь идет о дорожных принадлежностях, белье и еще некоторых вещах, которые нужны», - ответил он.

Шольц прибыл на Украину впервые за 2,5 года. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским, мэром Киева Виталием Кличко и объявил о выделении 650 миллионов евро помощи.

Германия Киев Олаф Шольц
02 декабря 2024, 21:53
«Плывут, куда надо». Путин — об ученых и сперматозоидах
РИА «Новости»
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Директор Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского Мария Ведунова на встрече президента России Владимира Путина с участниками IV Конгресса молодых ученых сравнила исследователей со сперматозоидами, которые плывут вслепую. Об этом сообщил пресс-секретарь ННГУ Алексей Никонов в своем Telegram-канале.

Ведунова пожаловалась, что часто поисковые исследования ведутся в неправильном направлении, и сравнила ученых со сперматозоидами. Она развеяла миф о том, что они знают, куда плыть, и лишь сотый из тех, что движутся в верном направлении, достигнет цели.

«Знают или не знают, но плывут, куда надо. Это самое главное», - ответил Путин.

Директор института презентовала президенту проект «Ментальное ГТО», в рамках которого ученые подобрали комплекс упражнений для оценки функций разных отделов мозга. Путин пообещал, что министр образования и науки России Валерий Фальков поддержит разработку.

На этой же встрече Путин припомнил фразу о деньгах зампреда Совбеза, экс-премьера Дмитрия Медведева, которая стала мемом. Он прокомментировал созвучное название научной сессии.

Ученые Владимир Путин Наука

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