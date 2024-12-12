Ведущие 360.ru ответят подписчикам на злобные комментарии в новом «Охейтительном шоу»
Ведущие 360.ru запустили новый проект «Охейтительное шоу», в котором они с огоньком ответят на злобные комментарии и подколы в свой адрес. В свежем выпуске они будут отгадывать, кому именно зрители задавали каверзные вопросы и кого критиковали.
В рамках шоу авторы расскажут подробности о жизни ведущих и посмеются вместе со зрителями над самыми необычными комментариями.
Команда ведущих применит все свое остроумие, чтобы колко ответить на высказывания хейтеров. Благодаря ролику станет известно, из-за чьих ответов подписчица попала в психушку, как нужно правильно рекламировать шампунь «лошадиная сила» и кто учился в коррекционном классе.