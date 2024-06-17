В Якутии упитанный медведь-мародер пролез в домик инспекторов

По словам сотрудников, пушистому мародеру примерно четыре-пять лет. На других кадрах видно, что усилия косолапого не увенчались успехом: буквально через три минуты он покинул место преступления.

Судя по тому, что медведь вылез обратно почти сразу, отыскать провиант ему не удалось. Забавные кадры предоставил госинспектор Роберт Герасимов.

В прошлом году вся страна следила за историей спасения белого медведя, который пришел к людям за помощью. Бедолагу обнаружили местные жители в поселке Диксон Красноярского края.