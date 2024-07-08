08 июля 2024, 22:18

В Воронежской области агрессивная свинья напала на водителя, устроив ДТП

Unsplash
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В Воронежской области свинья укусила водителя за плечо во время движения. После нападения строптивой пассажирки мужчина выпрыгнул из машины, которая затем врезалась столб. О курьезном ДТП с участием агрессивного домашнего животного РИА Новости рассказал местный житель.

По словам очевидца, двое мужчин из села Троицкое приобрели свинью. Перевозить ее решили в салоне ВАЗ-2101, чтобы не тратиться транспортировку. Но сэкономить новоявленным хозяевам свиньи так и не удалось.

«Один парень выпрыгнул на ходу, второй остался в машине. Завалили столб и потратили 150 тысяч на ремонт столба», - поделился очевидец событий.

В Якутии белый медведь держит в страхе целый поселок. Люди не покидают свои дома уже 10 дней.

ДТП Животные
07 июля 2024, 14:18
Комбокарты и секретный шифр. Как можно заработать бесплатные монеты в «Хомяке»
Global Look Press
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В популярной игре-кликере Hamster Kombat ежедневно обновляется специальная комбинация из трех карт. С их помощью пользователь может получить огромный бонус. Как собирать и прокачивать комбокарты, разбирался 360.ru.

Как зарабатывать в хомяке В Hamster Kombat есть внутриигровая валюта - HMSTR. Зарабатывать монеты можно, тапая по хомяку, вводя шифры, активируя комбокарты и выполняя разные задания, в том числе приглашая рефералов.

При покупке и прокачке карты игроки могут увеличивать свой пассивный доход в HMSTR, который будут начислять и при закрытом приложении.

Создатели игры ранее анонсировали выпуск своего токена на блокчейне TON. После листинга монеты можно будет продавать на криптобирже. Но его точных дат нет. Планируется, что это может произойти в июле.

Шифр в хомяке Помимо комбокарт, в Hamster Kombat есть ежедневная функция шифра. С помощью специального набора символов пользователь может получить миллион бесплатных монет.

Шифр сбрасывается каждый день в 22:00. Игрок, который хочет получить бонус, должен ввести правильную последовательность, используя азбуку Морзе.

Как это сделать: сначала требуется три раза нажать на монету «прибыль за тап» в левом верхнем углу. После того как хомяк станет красным, на нем отбивают шифр. Точка - короткий тап, тире - длинный.

Если хомяк не краснеет, пользователи советуют обновить страницу, нажав на три кнопки в правом верхнем углу.

Что такое комбокарты в хомяке Специальная комбинация из трех карт в тапалке (от англ. tap - нажимать) обновляется каждый день ровно в 15:00. При ее активации пользователь может получить пять миллионов монет.

Как собрать комбокарты Для получения бонуса нужно найти три комбокарты в разделе Mine. Затем каждую карту нужно прокачать один раз. Если игроку не хватает последней карты, он может пригласить в игру друга для ее получения.

Актуальный комплект на 6–7 июля был таким: Licence Europe - Legal Staking - Markets Quaterfinals are coming - Specials Активировать это комбо можно до 15:00 воскресенья.

Как активировать комбокарты в хомяке Чтобы активировать комбокарты нужно зайти в главное меню Exchange, там нажать на кнопку «Комбо». Оттуда игрок попадает в раздел Mine с четырьмя категориями PR&Team, Markets, Legal и Specials.

В них потребуется найти нужные карты, а затем - приобрести или прокачать их. Как только игрок проделает это со всеми тремя картами, он получит заветные пять миллионов монет.

Если игроку не хватает последней карты, он может пригласить в «Хомяка» друга для ее получения.

Криптовалюты Смартфоны Hamster Kombat
06 июля 2024, 13:13
Пушки русской армии времен Крымской войны нашли у берегов Багам
Unsplash
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Съемочная группа документалистов, готовившая материал о затонувшем в районе Багамских островов в 1656 году испанском галеоне «Нуэстра Сеньора де лас Маравильяс», нашла 24 пушки российской императорской армии, которые использовали во время Крымской войны. О находке участники экспедиции рассказалив журнале Allen Exploration Ocean Dispatches.

О том, что речь идет именно о русском оружии, свидетельствовали царские гербы, отлитые на стволах. Кроме того, на одной из найденных деталей пушки также нашли надпись на кириллице, из которой следовало, что ее изготовили на Александровском заводе в Петрозаводске.

Исследователи предположили, что после окончания Крымской войны пушки достались Великобритании, которая могла использовать их для изготовления нового оружия из-за нехватки чугуна после начала Второй мировой войны.

Не исключено, что пушки вместе с другим металлоломом власти королевства отправили в США для переплавки. Но при проходе Багамских островов на корабле начался пожар, и весь груз ушел на дно.

«Судьба этих русских пушек - забытая память о двух войнах: Крымской и Второй мировой», - отметили авторы исследования.

Они добавили, что прибрежная акватория вокруг Багамский островов скрывает еще много исторических сокровищ и тайн. Мимо архипелага проходили испанские корабли, которые вывозили из покоренной Ацтекской империи золотые и серебряные украшения.

Ранее группа археологов подняла со дна Эгейского моря часть потерпевшего крушение более 2000 тысяч лет назад торгового судна. Кроме того, специалисты обнаружили фрагменты античных амфор и мраморных статуй. По предварительной версии, корабль шел с товарами из Восточного Средиземноморья в Рим.

Великобритания Корабли Войны Россия Оружие История
06 июля 2024, 10:20
Индус неожиданным образом отомстил укусившей его ядовитой змее
Global Look Press
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Житель индийского штата Бихар ответными укусами убил напавшую на него ядовитую змею. Об этом сообщило издание India Today.

Рабочий Сантош Лохар, занятый в строительстве железной дороги, спал в лагере, когда почувствовал, что его укусила змея. В ответ он подцепил ее прутом и несколько раз укусил в ответ.

Свой поступок Лохар объяснил местным поверьем, что змею нужно дважды укусить в ответ, чтобы сила ее яда ослабла. Пострадавшего оперативно отвезли в больницу, его жизни в настоящее время ничто не угрожает.

«Однако многие местные жители считают, что змея на самом деле не была ядовитой, иначе бы Сантон не выжил», - добавили журналисты.

Ранее в Индии слон швырнул российскую туристку на землю и сломал ей ногу. В какой-то момент мирное животное резко обхватило хоботом девушку, закружило и бросило вниз. На землю также рухнул сидевший на спине слона мужчина.

Индия Змеи
04 июля 2024, 04:22
«Корабль-призрак». У берегов Флориды нашли брошенную яхту с рваными парусами
Freepik
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К берегам Флориды прибило брошенную яхту с рваными парусами, сообщило издание NBC Miami. Владельца загадочного судна удалось найти в социальных сетях.

Брошенную яхту прибило к берегу в районе города Пенсакола 18 июня. Первой ее заметила 46-летняя Франсин Фаррар, которая снимала там дом с видом на море.

Когда волны выбросили яхту на пляж, она стала местной достопримечательностью. Судно сняли на видео с беспилотника и выложили в социальных сетях. В комментариях его назвали «кораблем-призраком с пляжа Пенсаколы».

Фотографии с яхтой случайно попались на глаза бывшему владельцу судна - 39-летнему Майклу Барлоу из Техаса. Мужчина рассказал, что купил яхту за 80 тысяч долларов и планировал отправиться на ней с женой и сыном в плавание. Но во время перегона яхты в Техас, его настиг тропический шторм «Альберто». Буря изорвала паруса корабля, уничтожила двигатель и большую часть электроники.

«Я сказал, что могу либо заработать еще 80 тысяч баксов, жить дальше и однажды снова попытать удачу, или сидеть тут, притворяться суровым парнем и тогда точно лишиться всего», - рассказал Барлоу.

Он позвонил в Береговую охрану и сообщил, что терпит бедствие. Спасатели нашли яхту в 200 милях от Панамы и эвакуировали Барлоу. Брошенный корабль продолжил дрейфовать в море, пока не добрался до Флориды.

Теперь по американским законам владельцу надо либо привести в порядок яхту, либо уничтожить ее. Второй вариант обойдется дешевле, поэтом Барлоу склоняется к нему.

В 2022 году моряки из «Проекта по исследованию океана» обнаружили в Бермудском треугольнике корабль-призрак без людей на борту.

Исследования США Флорида

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