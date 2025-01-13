В Таиланде самый уродливый пляж в мире расчистили для туристов

Пляжи Ката и Ката Ной в свое время выглядели словно реклама идеальных тайских курортов. Однако со временем торговцы вынесли прямо к прибою ларьки и палатки, а весь песок заставили платными шезлонгами.

«Пляж Ката уставлен шезлонгами, в некоторых местах по три ряда. Океана даже не видно», - привели журналисты слова одного из местных жителей.

Лишь на прошлой неделе власти приняли меры - теперь торговцам разрешено занимать не более чем 10% территории пляжа. Лежаков стало меньше, проход к воде освободился.

«Я только что вернулся с утреннего сноркелинга в Ката Ной, и мне кажется, что ситуация стала лучше. На пляже четыре или пять зон полностью свободны от шезлонгов», - добавил еще один турист.

Как отмечает издание The Thaiger, усилия властей превратили пляж Ката Ной из «самого уродливого» пляжа в один из самых уютных. Многие путешественники теперь называют его иначе - «райским уголком».

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