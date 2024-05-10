В США готовы платить за крики в лесу. Что такое «ритуалы ярости»

Таким образом, на подобные «ритуалы» попадают те, кто в первую очередь хочет быстрых решений и «ведется» на обещания быстрых результатов, подчеркнула собеседница 360.ru. При этом люди не осознают, что стресс - понятие очень объемное и имеет в основе своей множество факторов.

«Когда человек едет с установкой, что сейчас в лесу все решит, он готов за это платить. Это всего лишь от неосознанности», - добавила она.

Почему «ритуалы ярости» стали популярны «Во-первых, сам процесс работы со стрессом таким экспрессивным образом возник в ответ на спрос из-за шоу. Сейчас есть большое внимание к психологическим феноменам и работе с собой в формате шоу или тренинга. Я делаю акцент на шоу, потому что в последнее время фиксирую, что многие люди зарабатывают на этом деньги», - отметила эксперт.

По словам психолога, метод действительно может работать. Но вместе с тем, подчеркнула Сулим, у него множество аналогов, начиная от простых самостоятельных практик и заканчивая системной работой в кабинете специалиста.

Особенности психологического заражения Вместе с тем важно отметить, что есть те, кому нужно групповое сопровождение и некое шоу, уточнила специалист, пояснив, что именно так работает психологическое заражение.

Такая категория людей, по ее мнению, готова ехать в лес кричать и бить палкой по земле, чтобы получить пусть и кратковременный, но очень сильный эффект. И за него они готовы отдавать деньги.

Сколько стоят «ритуалы ярости» Суммы за «ритуалы ярости», к слову, далеко не маленькие. По данным USA Today , однодневные экскурсии, как правило, включают в себя «целый ряд мероприятий» и стоят от двух до четырех тысяч долларов. Но есть и вариант однодневного тура за 222 доллара.

«И я выделила бы еще одну группу людей - у них вопрос денег не стоит, у них есть вопрос переживания разных чувств, возможности дать им разные выходы, побыть на каких-то программах. То есть это вопрос удовольствия, а ресурсы у них есть», - отметила Сулим.

В контексте роста популярности «ритуалов ярости» больше всего жаль, что некоторые покупатели таких курсов реально верят, что смогут решить множество вопросов, хотят максимального эффекта, но по итогу корневые причины своего стресса убрать не смогут, подчеркнула она.

При этом психолог допустила, что люди могут в процессе «ритуала» все-таки осознать какую-то глубинную проблему и справиться с ней.

«Такое тоже бывает, но это скорее исключение», - заключила собеседница 360.ru.