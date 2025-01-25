25 января 2025, 08:12

В России начали продавать «доллары» с превращающимся в Путина Трампом

Unsplash
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Сувенирные «доллары» с изображением президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стали продавать на маркетплейсах. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Одна шуточная стодолларовая банкнота обойдется россиянам в 500 рублей. На одной стороне купюры изображен Трамп, а поверх - Путин. Продавец обещает, что портрет российского лидера появляется только под ультрафиолетовыми лучами.

На обратной стороне - фото республиканца с митинга в Пенсильвании, где он покидает трибуну в окружении охранников после покушения. При ультрафиолетовом свете можно увидеть изображение Путина, на котором он стоит за трибуной с микрофонами.

По словам продавца, для печати использовали специальную бумагу с водяными знаками, нумерация банкнот одинаковая. Сувенирные купюры выпустили ограниченным тиражом.

Ранее Трамп прокомментировал информацию о своем мемкоине. По словам республиканца, единственное, что ему известно, - это то, что он его запустил. Криптовалюта оказалась успешной, но Трамп это не проверял.

США Доллары США Дональд Трамп Россия Владимир Путин
24 января 2025, 19:53
Автор музыки к «Интерстеллару» переделает гимн целой страны
Unsplash
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Саудовская Аравия обратилась к композитору, лауреату премии «Оскар», Хансу Циммеру с просьбой поработать над новой версией своего государственного гимна. Об этом в своем официальном аккаунте в социальной сети X сообщил глава управления по развлечениям королевства Турки Аль аш-Шейх.

«Мы много обсуждали многие будущие проекты, которые, я надеюсь, скоро увидят свет… включая переработку государственного гимна Саудовской Аравии с использованием других инструментов», - отметил Турки Аль аш-Шейх.

Ханс Циммер уже одобрил «общие контуры» проекта. Композитор также обсудил с саудитами постановку мюзикла «Аравия». Она будет вдохновлена культурным наследием королевства.

По словам Турки Аль аш-Шейха, идут переговоры и о большом концерте Ханса Циммера. Дополнительно композитор согласился поработать над саундтреком к фильму «Битва при Ярмуке».

По данным Nationalanthems.info имн Саудовской Аравии «Aash Al-Malik» («Да здравствует король») написал в 1947 году египетский композитор Абдул Рахманом Аль-Хатибом по просьбе короля Абдул Азиза. С того момента гимн не менялся.

Циммер - один из наиболее успешных композиторов мира. За свою карьеру он написал саундтреки к более чем 200 фильмам. За музыку к «Королю Льву» 1994 года артист получил «Оскар». Среди прочих он также создал саундтреки для трилогии «Черный рыцарь», «Интерстеллару» и «Пиратам Карибского моря».

Ханс Циммер пишет не только музыку к фильмам. Он - автор гимна чемпионата мира по футболу, который состоялся в России в 2018 году. Кроме того, в 2021 году футбольный клуб «Краснодар» представил гимн , который также написал Циммер.

Саудовская Аравия Концерты Фильмы Музыка Артисты
21 января 2025, 13:18
Заботливая тигрица с детенышами попала на видео в Хабаровском крае
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В Хабаровском крае сняли на видео эпизод из жизни тигриной семьи. Кадры опубликовал Центр «Амурский тигр».

Хищников запечатлела фотоловушка в Дурминском хозяйстве в районе имени Лазо. На видео тигрица Желтобокая вылизывает одного из тигрят с ног до головы, он в ответ вылизывает морду своей мамы.

Попутно самка убрала окатыши льда с лап своего чада. Немного заботы досталось и второму детенышу.

Ранее центр «Амурский тигр» обнародовал правила , которых следует придерживаться во время встречи с хищником. В первую очередь нельзя поворачиваться к животному спиной, так как это может спровоцировать атаку. Также важно оставаться спокойным и смотреть прямо на животное.

Видео Животные
20 января 2025, 00:18
Ученый перенес клиническую смерть и рассказал об увиденном
РИА «Новости»
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Заболев COVID-19, нейробиолог Кристоф Кох из Института Аллена в Сиэтле перенес клиническую смерть. После выздоровления он рассказал Daily Mail, что чувствовал в том состоянии.

«Это было совершенно замечательно. Я увидел нечто ошеломляюще яркое и ощутил ужас и экстаз. Ничего больше - ни тела, ни Кристофа, ни себя, ни какой-либо идентичности. Но также и никакого мира, и никакого течения времени. Ничего, кроме ледяного света», - сказал мужчина.

Кох увидел невыносимо яркий холодный белый свет, но не смог отвернуться. Он заявил, что превратился в «не-я», которое не ощущало запахов, ничего не думало и не ожидало. Затем врачи реанимировали его.

После опыта клинической смерти 67-летний Кох перестал бояться ухода из жизни. Кроме того, он стал лучше понимать своих пациентов.

Своим опытом поделилась британка Тамара Лару. Она перенесла клиническую смерть при попытке суицида , после чего поверила в бога и занялась благотворительностью.

Заболев COVID-19, нейробиолог Кристоф Кох из Института Аллена в Сиэтле перенес клиническую смерть. После выздоровления он рассказал Daily Mail , что чувствовал в том состоянии.

Болезни Медицина
19 января 2025, 22:37
Змеи, гвозди и помои. Как прошел первый выпуск нового сезона «Выжить в Самарканде»
Freepik
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На канале ТНТ состоялась премьера реалити-шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Его участниками стали звезды и обычные люди, которые уже состязались в предыдущих сезонах. Они будут бороться за главный приз — 10 миллионов рублей.

Ведущими шоу стали Ляйсан Утяшева и Павел Воля. За звезд сыграют Митя Фомин, Торнике Квитатиани, Надя Сысоева, Ольга Серябкина, Артем Калайджян и победитель первого сезона Павел Мамаев. В состав народной команды вошли Ангелина Татарченкова, Сергей Завгороднев, Любовь Оленина, Евгений Давлетшин, Андрей Зубенко, Остап Солдатов и Александра Сухорукова.

На первой встрече с героями Утяшева и Воля спросили, что интересного произошло в жизни каждого после участия в шоу.

Надежда Сысоева рассказала, что пережила жесткое предательство и потерю самого близкого человека. Также она столкнулась с обсуждением в сети ее внешности и личной жизни.

Артем Калайджян рассказал о свое свадьбе. Павел Мамаев похвастался своими достижениями в ОАЭ. По его словам, после победы в первом сезоне шоу к нему в академию в Дубае пришло много учеников.

Еще одного участника пока оставили в секрете. Поэтому количество человек в звездной и народной команде на старте пока остается неравным: шесть и семь человек соответственно. В новом сезоне команда, победившая в испытании, будет жить на вилле. Проигравших поселят в горном лагере.

Первое испытание, которое проходили участники, напоминало рыбалку. Участников поделили на рыбаков и рыбок. В результате победу одержала народная команда. Она ночевала на вилле с шикарным ужином. После поражения звезды расположились в горном лагере, где им пришлось строить для ночлега юрту и палатку.

Во второй день участники шоу выполняли новые задания от представителей шоу-бизнеса, которые были в прошлых сезонах. Звездам предстояло стоять босиком в змеином клубке, выливать на себя ведро с помоями, стоять на гвоздях. За это им давали чай, вяленое мясо, приборы, казан и инструменты.

В конце выпуска Торнике Квитатиани увезли в неизвестном направлении. В команде звезд предположили, что борец поехал за еще одним недостающим участником команды, имя которого станет известно в новом выпуске.

Ранее певица Ольга Серябкина призналась , что с первой ночи вместе с другими участниками шоу «Выжить в Дубае» воровала еду, предназначенную для команды телепередачи.

Павел Мамаев Премьеры Узбекистан Александра Солдатова Ток-шоу Шоу-бизнес Павел Воля

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