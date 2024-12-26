26 декабря 2024, 11:40

В Новый год россияне увидят Черную Луну

Global Look Press
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Россияне 31 декабря смогут увидеть астрономическое явление под названием Черная Луна — когда спутник нашей планеты полностью исчезнет из поля зрения. Об этом заявила заведующая астрофизического комплекса физического факультета НГУ Альфия Нестеренко.

«Отличие декабря этого года заключается в том, что спутник Земли успеет вступить в, условно говоря, пятую фазу месяца, то есть 31 декабря будет второе новолуние», - сказала она.

Нестеренко отметила, что увидеть новолуние будет не так просто. Часть луны станет видимой только в случае вспышки от врезавшегося метеорита - она происходит около раза в час.

Нужно использовать телескоп и камеру, чтобы постоянно записывать местоположение неосвященной Луны. Кроме того для ожидания подходящего момента необходимо терпение и выдержка.

Ранее жители Казани заметили необычный объект в небе. Он пролетел прямо над городом и заинтересовал местных жителей.

Россияне 31 декабря смогут увидеть астрономическое явление под названием Черная Луна - когда спутник нашей планеты полностью исчезнет из поля зрения. Об этом заявила заведующая астрофизического комплекса физического факультета НГУ Альфия Нестеренко.

Луна Новый год
26 декабря 2024, 06:09
Год деревянной змеи. Буддийский монах, рассказал, что ждет россиян в 2025-м
Unsplash
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Буддийские астрологи связывают наступающий год деревянной змеи с энергией изменений и созидания. Несмотря на благоприятные тенденции, добиться успеха будет проще, если действовать осмысленно, объяснил в беседе с РИА «Новости» глава Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен.

Согласно буддийской традиции, новый астрологический год открывает появление «хозяина года», которого олицетворяют животные - те же, что и в китайском календаре. Они, как верят буддисты, символизируют божеств, управляющих всем годом и оказывающих влияние на природу, людей и события.

В 2025 году таким символом станет змея, а элементом - дерево.

Геше Йонтен отметил, что сочетание дерева и огня, связанного со змеей, создаст гармоничную основу для изменений. Дерево символизирует гибкость, мягкость и созидание, что способствует росту.

Энергия года деревянной змеи несет не только возможности, но и некоторое сопротивление, предупредил геше. Для достижения целей потребуется осознанный подход и продуманная стратегия.

«Для каждого человека влияние года будет индивидуальным, связанное с его датой рождения. Но ключ к счастью остается универсальным - жить нравственно, творить добро и избегать плохих поступков», - заключил буддийский монах.

Каждый из нас хотя бы раз в жизни хотел узнать, что ждет в будущем. Чего ожидать от года Змеи в любви и карьере - в астропрогнозе 360.ru.

Семья Деньги Новый год Астрология
25 декабря 2024, 21:59
Необычный костюм Ленина на Урале вызвал гнев у россиян и критику коммунистов
Freepik
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Представители администрации города Ирбита в Свердловской области нарядили памятник Ленину в костюм Деда Мороза. Фотографии монумента опубликовало РИА «Новости».

Администрация Ирбита уже ответила на критику горожан. Власти заявили, что организаторы «ни в коем случае не хотели оскорбить чувства ирбитчан». По их словам, целью акции являлось создание предновогоднего настроения. Костюмы снимут с монументов после праздников.

На спорную акцию обратили внимание и представители КПРФ. Первый секретарь местного обкома партии Александр Ивачев в беседе с RTVI заявил, что действия администрации Ирбита «вызывают изумление». Он также предположил, что речь может идти о преднамеренной провокации.

Несколько лет назад на памятник Ленину в Магадане установили иглы. Это также вызвало неоднозначную реакцию горожан - позднее в администрации объяснили, что иглы потребовались для защиты монумента от птиц.

Кроме того, новый наряд получила и статуя Екатерины II - ее облачили в традиционный костюм снегурочки. Агентство сообщило, что местные жители раскритиковали администрацию города за переодевание памятников.

По данным издания, жители Ирбита сочли костюмы «издевательством» над историческими персонажами. Чиновники пока не сняли наряды с памятников.

Урал Праздники Памятники Свердловская область Владимир Ленин
24 декабря 2024, 14:27
Российские космонавты на МКС приготовят салат оливье к новогоднему столу
Global Look Press
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Находящиеся на борту Международной космической станции космонавты будут праздновать Новый год с салатом оливье на столе. Об этом РИА «Новости» рассказал космонавт Алексей Овчинин.

Он признался, что на МКС уже доставили подарки.

«Перед Новым годом пришел грузовик [„Прогресс МС-29“], привез нам подарки от наших семей, мы тоже их обязательно выложим на наш новогодний стол», - подчеркнул Овчинин.

По его словам, космонавты на праздник приготовят салат, напоминающий оливье. Он добавил, что ни один Новый год не может обойтись без этого традиционного блюда.

Ранее в Москве установили необычные елки и праздничные арт-объекты. На Манежной площади появилась 17-метровая ель, украшенная игрушками в виде арктических зверей, а в Лужниках рядом с праздничным деревом поставили огромного белого медведя, укутанного в шарф.

МКС Космонавты Новый год
24 декабря 2024, 12:58
Последняя зеркальная дата года. Кому 24 декабря бояться нечего?
Freepik
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Зеркальная дата 24 декабря (24.12.24) обладает особой симметрией чисел и имеет двойное значение. Во-первых, завершает цикл зеркальных дат этого года, а, во-вторых, становится переходным моментом перед новым периодом. Астролог, таролог, нумеролог, мастер рун Елена Кузнецова в беседе с 360.ru рассказала, что в ночь на 25 декабря наступит апогей Луны.

«Только в этот день можно договориться с другими людьми о чем-то серьезном. Другого такого дня не будет», - заявила она.

Сегодняшний день, 24 декабря, хорош для мужчин. Они могут подняться в карьере, договориться о чем-то. Подходит эта дата и для кармических дел.

«То есть если вы хотите закрыть какие-то свои долги, примириться, то этот день наилучшим образом подходит», - добавила астролог.

Сила кармы В этом году больше не будет более благоприятного дня для того, чтобы разрешить свои обязательства. В то же время дата 24 декабря таит в себе опасность.

«Законы высшие и законы земные стыкуются», - напомнила Кузнецова.

Любые нарушения в этот день обернутся неприятными последствиями.

«У кого очень жесткая судьба, плохо стоит Сатурн в гороскопе, допустим, Сатурн в Овне, те все время все нарушают. Этот день будет чреват для таких людей. Никакие мошенничества, никакие обманы тоже не пройдут, они будут раскрыты, и человек будет наказан», - добавила таролог.

Женщины не у дел Вместе с тем, сегодняшний вторник - не самый лучший день для женщин. Если представительница прекрасного пола проявит слишком большую власть в карьере, то она может больно «упасть», предупредила эксперт. Для мужчин же все происходит с точностью до наоборот.

Также в этот день нужно быть крайне внимательными к словам.

«Если человек развит в плане тонких тел, да, то ему бояться нечего. А если человек невежественный и нарушает законы, тогда может случиться все, что угодно», - подчеркнула собеседница 360.ru.

Можно ли играть свадьбу В зеркальные даты в России любят играть свадьбы. По мнению таролога, это уже личное дело каждого, и нужно смотреть гороскоп как женщины, так и мужчины.

«Кому-то эта дата подойдет чисто индивидуально, а кому-то нет. Надо смотреть. Но лучше в пост это не делать. Да и в церковные праздники. Остальное все зависит от индивидуального показания», - заключила Кузнецова.

Ранее 360.ru сообщил, какие изменения и новые возможности ожидают людей в год Змеи.

Восточный гороскоп на 2025-й , рассчитанный по годам, обещает интересные события для каждого знака.

Свадьбы Луна Новый год Гороскопы

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