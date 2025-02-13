В Нидерландах раскопали клады с «деньгами дьявола»

Ученые работали в районе деревни Хензинген, которая находится в 130 километрах к востоку от Амстердама.

Обнаруженные ими находки могли быть монетами или ценными сокровищами, которые преподносили в дар языческим богам. Это вызывало недовольство у первых христианских миссионеров.

«Люди, жившие здесь, несомненно, были германцами», - сказал ведущий автор исследования и руководитель раскопок Ян-Виллем де Корт.

Ученые рассказал, что тайники с золотыми и серебряными монетами, а также кусками драгоценных металлов и украшениями нашли во время раскопок. Впервые же металлоискатели обнаружили на этом месте монеты в 2020 и 2021 годах.

Сокровища пока еще предстоит оценить, но сумма будет значительной. Некоторые монеты чрезвычайно редкие. Часть из них была отчеканена на разных монетных дворах Франкской империи в первой половине VII века.

Ранее немецкие археологи нашли клад с древнеримскими монетами, отчеканенными в III веке нашей эры, в земле Рейнланд-Пфальц.