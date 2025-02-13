13 февраля 2025, 05:16

В Нидерландах раскопали клады с «деньгами дьявола»

Freepik
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В Нидерландах археологи обнаружили в «культовом месте» три клада с серебряными и золотыми монетами раннего Средневековья (VII век) возрастом 1300 лет, которые могут быть «дьявольскими деньгами». Об этом сообщил LiveScience.

Ученые работали в районе деревни Хензинген, которая находится в 130 километрах к востоку от Амстердама.

Обнаруженные ими находки могли быть монетами или ценными сокровищами, которые преподносили в дар языческим богам. Это вызывало недовольство у первых христианских миссионеров.

«Люди, жившие здесь, несомненно, были германцами», - сказал ведущий автор исследования и руководитель раскопок Ян-Виллем де Корт.

Ученые рассказал, что тайники с золотыми и серебряными монетами, а также кусками драгоценных металлов и украшениями нашли во время раскопок. Впервые же металлоискатели обнаружили на этом месте монеты в 2020 и 2021 годах.

Сокровища пока еще предстоит оценить, но сумма будет значительной. Некоторые монеты чрезвычайно редкие. Часть из них была отчеканена на разных монетных дворах Франкской империи в первой половине VII века.

Ранее немецкие археологи нашли клад с древнеримскими монетами, отчеканенными в III веке нашей эры, в земле Рейнланд-Пфальц.

Археология Золото Нидерланды Деньги
12 февраля 2025, 00:17
«Чудесное воскрешение». Перед своими похоронами «ожила» 85-летняя женщина
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В Таиланде 85-летняя женщина по имени Фуа Шрипхадунг очнулась, когда родственники готовились к ее похоронам. Об этом сообщило издание The Thaiger.

Пожилая женщина очнулась через 40 минут после того, как ее объявили мертвой. Она села во время подготовки к переносу ее тела в ближайший храм для проведения религиозных церемоний.

Семья женщины посчитала ее мертвой, обнаружив ее без сознания вечером 5 февраля. Они обратились в службу спасения за помощью в транспортировке тела.

После чудесного «воскрешения» поведение женщины изменилось. Она стала вести себя как ребенок. Фуа требовала сладостей и хотела, чтобы ее носили на руках.

По мнению семьи, она «вернулась с того света» благодаря хорошей карме.

Журналисты спросили монаха Пхра Аджарна Лаосака Варасапхо, что он думает об этом происшествии. Он отметил, что его удивил внешний вид женщины. Фуа ростом 112 сантиметров и весом примерно 15 килограммов. Кроме того, он добавил, что она находится в здравом уме, хотя и ведет себя по-детски.

Ранее в Индии пожилой мужчина очнулся за несколько минут до начала собственных похорон.

Женщины Таиланд
11 февраля 2025, 12:57
Лодка Федора Конюхова вышла в Индийский океан
РИА «Новости»
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Лодка «АКРОС» российского путешественника Федора Конюхова вышла в Индийский океан. Об этом он сам рассказал в Telegram-канале.

«Этой ночью лодка „АКРОС“ пересекла 20 градусов восточной долготы (мыс Игольный, ЮАР) и вышла в Индийский океан», - заявил он.

Конюхов стал первым в истории путешественником, который пересек Южную Атлантику на обычной весельной лодке. При этом россиянин выбрал опасный маршрут в «неистовых пятидесятых» и «ревущих сороковых» широтах. К той точке, на которой он сейчас, первопроходец плыл 68 суток.

Ранее Конюхов попал в шторм в Южной Атлантике, 360.ru удалось связаться с сыном путешественника. Тот заявил, что наблюдает за лодкой через каналы спутникового слежения.

Позже Конюхов вышел на связь со своей командой через спутниковый терминал. Он рассказал, что поднялись разрушительные волны, которые мешали выйти на палубу и оценить ситуацию.

Путешествия История
10 февраля 2025, 12:23
Названы слова, способные убить любовь. Историями поделились оставшиеся без пары россияне
РИА «Новости»
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Издание E1.ru провело собственное исследование, чтобы выяснить, какие фразы стали последней капле для жителей Екатеринбурга, чтобы выбрать одиночество вместо отношений. От любви до ненависти, как известно, всего один шаг. Что же попало в этот топ?

Читательница по имени Елена рассказала, что ушла от возлюбленного, когда узнала о любовнице. Мужчина оправдался тем, что не знал, достаточно ли нынешняя избранница хороша и готова ли она сделать его смыслом своей жизни.

Еще историей поделился другой читатель. Он познакомился с бывшей девушкой в Сети. Отношения продлились год. Однажды спутница призналась, что если бы впервые увидела его на улице, то сразу бы отшила, потому что ей нравятся высокие и широкоплечие парни. Эта фраза задела мужчину, после душевного разговора их союз распался.

«Я рассталась, когда мне сказали, что я должна что-то делать, чтобы заслужить поддержки, заботы и простого ощущения, что я хорошая и милая», - рассказала другая читательница.

Подписчица Татьяна бросила мужа после его неосторожной фразы маленькому сыну. Мужчина сказал, что когда тот вырастет, то они вместе «по бабам» будут ходить.

Отношения Женщины Мужчины
09 февраля 2025, 20:44
В Москве две недели отмечали Китайский Новый год
РИА «Новости»
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Празднование Китайского Нового года завершилось в Москве. Фестиваль проходил в течение двух недель, для его гостей проходили концерты и научно-познвательные мероприятия.

Зрители театрализованных и музыкальных представлении узнали немало интересного о культуре и традициях КНР.

Традиционное шествие с драконами, барабанами и национальными танцами собрало более тысячи человек.

На ВДНХ с начала февраля проходит фестиваль «Китайский Новый год в Москве». Мероприятия продлятся до конца февраля.

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Президент России Владимир Путин объявил 2024 и 2025 годы периодом тесного сотрудничества в сфере культуры между Россией и Китаем.

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