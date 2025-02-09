09 февраля 2025, 20:44

В Москве две недели отмечали Китайский Новый год

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Празднование Китайского Нового года завершилось в Москве. Фестиваль проходил в течение двух недель, для его гостей проходили концерты и научно-познвательные мероприятия.

Зрители театрализованных и музыкальных представлении узнали немало интересного о культуре и традициях КНР.

Традиционное шествие с драконами, барабанами и национальными танцами собрало более тысячи человек.

На ВДНХ с начала февраля проходит фестиваль «Китайский Новый год в Москве». Мероприятия продлятся до конца февраля.

По случаю Китайского Нового года в бизнес-парке «Гринвуд» в Москве прошла выставка «Матерчатая каллиграфия», ее автором стала заслуженный деятель искусств России Ирина Захарова. Официальный представитель Мария Захарова пришла поддержать свою мать.

Президент России Владимир Путин объявил 2024 и 2025 годы периодом тесного сотрудничества в сфере культуры между Россией и Китаем.

Фестивали Китай Новый год ВДНХ Москва
08 февраля 2025, 02:52
Вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей выросла более чем в два раза
Freepik
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Астероид 2024 YR4 может столкнуться с землей с вероятностью 2,3%, что выше прежних оценок более, чем вдвое. Об этом сообщило американское космическое агентство НАСА на официальном сайте.

По данным агентства, диаметр открытого в декабре 2024 года астероида 2024 2024 YR4 может достигать 90 метров, а вероятность столкновения с землей сразу после открытия оценивали в 1%.

«Несмотря на все еще кране низкую вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей, проведенные наблюдения и анализ астероида показали, что она увеличилась до 2,3%», - написали авторы статьи, добавив, что гипотетическое столкновение может произойти 22 декабря 2032 года.

НАСА планируют при помощи телескопа «Джеймс Уэбб» провести наблюдения, чтобы уточнить размеры небесного тела. При этом специалисты отметили, что наблюдение будет возможно только до апреля 2025 года, после чего астероид будет плохо видно вплоть до 2028 года.

На предстоящей Международной конференции по планетарной защите проведут учения, посвященные потенциальной борьбе с разрушительным астероидом. Космический объект якобы может рухнуть на Санкт-Петербург.

Планета Земля NASA Космос
07 февраля 2025, 14:55
«Уже сегодня». Синоптик предупредил о пике атмосферного давления в Москве и области
Global Look Press
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Жители Москвы и Московской области 7 февраля столкнулись с рекордно высоким атмосферным давлением. Пик наступит во второй половине дня, но из-за движения антициклона давление будет постепенно снижаться уже с субботы. Об этом 360.ru рассказал синоптик Александр Шувалов.

Шувалов предупредил, что никаких осадков в ближайшие дни не прогнозируют.

«С 13–14 февраля морозы сохранятся, но прибавится немного снега», - уточнил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал рекордно высокое давление в Москве 8 и 9 февраля. Он объяснил, что это произойдет из-за очень мощного антициклона.

«Рекордно высокое давление будет сегодня во второй половине дня. Уже сегодня зафиксировали суточный максимум, для этого дня. И давление продолжает расти», - отметил он.

Причем резкого снижения ждать не стоит. В ближайшие два дня жителей столицы и области ожидает такая же погода, как и сегодня, в том числе умеренные морозы, добавил синоптик.

«Рекордно высокое давление будет сегодня во второй половине дня. Уже сегодня зафиксировали суточный максимум, для этого дня. И давление продолжает расти», - отметил он.

Резкого снижения давления ждать не стоит.

В ближайшие два дня жителей столицы и области ожидает такая же погода, как и сегодня, в том числе умеренные морозы, добавил синоптик.

«Что касается погоды, то тут все достаточно просто. Мы сегодня смотрим на погоду и понимаем, что завтра и послезавтра будут приблизительно те же значения температуры», - подчеркнул Шувалов.

Синоптик предупредил, что никаких осадков в ближайшие дни не будет.

«Начиная с 13–14 февраля морозы сохраняются, но прибавится немного снега», - добавил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал рекордно высокое давление в Москве 8 и 9 февраля. Он объяснил, что это произойдет из-за очень мощного антициклона.

Прогноз погоды Россия Погода Погода в Москве Москва
06 февраля 2025, 07:45
Мужчина катал в тележке воображаемого друга в Южном Бутове
Unsplash
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В Южном Бутове заметили мужчину с воображаемым другом. Об этом сообщил источник 360.ru.

Москвич разгуливал с тележкой из магазина на улице Адмирала Лазарева у дома № 63, корпус 1. На место попросили вызвать полицию - друг заявителя якобы залез в тележку и не смог выбраться.

«Мужчина в неадекватном состоянии катает с собой тележку с воображаемым другом, в тележке ничего нет», - сообщил источник.

Ранее в Москве неадекватный пассажир такси напал на водителя. Судя по всему, злоумышленник был пьян. Он хватал таксиста за горло и пытался вырвать руль со словам: «Хочешь, вместе умрем?». Затем пассажир потребовал остановить машину, достал раскладной нож и заявил, что не знает, как убрать лезвие.

Мужчины Москва
01 февраля 2025, 21:28
Квадроберы по-новому. В Японии открылся зоопарк с людьми
РИА «Новости»
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В префектуре Сайтама на острове Хонсю в Японии открылся зоопарк для людей. Они могут примерить реалистичный костюм собаки. Об этом сообщил New York Post.

Необычное заведение открыл блогер Токо. Он купил себе реалистичный костюм колли за 14 тысяч долларов в натуральную величину, изготовленный на заказ, оснащенный виляющим хвостом и открывающейся пастью, и еще один - аляскинского маламута.

«Я хочу быть животным! Я открываю зоопарк, где вы можете стать животным, где вы можете осуществить свою мечту!» - объявил блогер в соцсетях.

Посетители Tocotoco смогут забронировать частные визиты за 311 долларов, чтобы, как заявил человек-колли, выпустить на волю свою внутреннюю собаку. Для того, чтобы влезть в костюм, нужно иметь рост от 149 до 180 сантиметров.

В России общественники озаботились запретом квадробинга. Участники этой субкультуры переодевались в животных, ходили на четвереньках и бросались на людей. Среди пострадавших - депутат из Якутии.

Япония Блогеры Животные Зоопарки Квадроберы

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