05 ноября 2024, 17:00

В Канаде нашли загадочную рыбу с несколькими рядами острых зубов

Соцсети
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Работающая экологом в охраняемой морской зоне Рэйс-Рокс на юге канадского острова Ванкувер Кендра Лакоу в конце октября при обходе побережья обнаружила загадочное морское существо с несколькими рядами острых зубов. Об этом сообщило издание Vancouver is Awesome.

Эколог сделала несколько снимков загадочного существа и опубликовала их в профильном сообществе в социальной сети с призывом к коллегам определить, что это за животное.

Сама Лакоу уточнила, что считает неизвестное существо рыбой. Пост собрал более 200 различных комментариев, но к единому мнению пользователи не пришли. Появились версии, что это зубастый терпуг, но у берегов Канады он не обитает. Кто-то сравнил находку Лакоу с инопланетянином.

Представитель канадского агентства рыболовства Мария Корнтуэйт, изучив снимки по просьбе журналистов, выдвинула версию, что к экологу попал призрачный гренадер. Это глубоководная рыба, которая очень редко всплывает на поверхность. По ее словам, именно у этого вида донных обитателей несколько рядов острых зубов.

В конце октября между сотрудниками Тунгусского заповедника возник спор о том, что за существо попало в объектив фотоловушки , пробегая мимо с огромной скоростью. Для того чтобы установить породу зверя, видео замедлили в десятки раз, но прийти к единому мнению ученые не смогли. Они уточнили, что это не мог быть заяц, так как существо передвигалось на двух ногах, или глухарь, так как хвоста у непознанного животного никто не увидел.

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Канада Ученые Животные
03 ноября 2024, 12:06
Медведев отшутился от вопроса про инопланетян среди людей
Global Look Press
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью RT шуткой ответил на вопрос журналиста, есть ли инопланетяне на Земле и можно ли их встретить на улице. Он предложил сейчас же провести «некие розыскные работы».

«Может быть, с кого-то покров сорвать - и там появятся такие же персонажи… в этом случае нам с вами придется выхватить пистолеты из-за пояса, для того чтобы отстоять интересы землян», - сказал Медведев.

Медведев также сообщил о своих музыкальных вкусах. В юности он слушал классический рок, затем перешел на джаз, а став старше, начал интересоваться классической музыкой.

Ранее Медведев предрек кандидату в президенты США Дональду Трампу судьбу 35-го американского президента Джона Кеннеди.

Дмитрий Медведев Россия
02 ноября 2024, 14:23
Кот Барсик пропал в Перми. Хозяин объявил за его находку крупное вознаграждение
Unsplash
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В Перми пропал девятилетний кот по кличке Барсик. Хозяин Василий объявил за него крупное вознаграждение. Об этом мужчина рассказал в комментарии 360.ru.

За находку питомца Василий пообещал заплатить 75 тысяч рублей.

«Сбежал из нашего таунхауса, из дома, ночью 1 ноября. Девять лет, он не кастрирован. Я думал, конечно, он за кошкой убежал. Так надолго он не убегал. У нас здесь дорога и собаки. Я крайне волнуюсь. Объявили вознаграждение, потом увеличили его до 75 [тысяч]. Надеюсь, что кто-нибудь откликнется», - сказал хозяин кота.

У Барсика серый окрас, белые нос и грудь, желто-зеленые глаза. По данным Telegram-канала Shot , кот прославился еще в 2016 году, когда одна из компаний взяла хвостатого на работу.

Летом московские ветеринары спасли кота с заглушкой для мебели в желудке.

Пермь Коты
30 октября 2024, 03:57
Ньютона не так поняли. В формулировке его первого закона нашли ошибку
Global Look Press
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При переводе первого закона Ньютона допустили серьезную ошибку, выяснил филолог Дэниель Хук. Его исследование опубликовали в журнале Philosophy of Science.

Речь идет о формулировке закона в «Началах» Исаака Ньютона от 1687 года. Хук отметил, что несостыковку удалось найти лишь спустя 300 с лишним лет.

Филолог напомнил - чаще всего используют следующую версию закона: «Тело остается в покое или равномерно двигается, если на него не действуют внешние силы». По мнению Хука, вместо «если» нужно использовать «потому что». Ученый объяснил, что в этом случае возникающие разногласия при трактовке закона попросту исчезнут.

Пять лет назад в Подмосковье родился свой Исаак Ньютон. Полная тезка ученого появился на свет в Балашихе в семье студентов из Кот-д’Ивуара.

Ученые
29 октября 2024, 04:59
Загадочное существо попало в фотоловушку Тунгусского заповедника и озадачило ученых
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На объектив фотоловушки Тунгусского заповедника попало неопознанное существо. Об этом сообщила администрация заповедника на странице «ВКонтакте».

«Это странное видео получили еще в июне, но до сих пор никто из специалистов не может идентифицировать животное, попавшееся в поле зрения фотоловушки», - написали в публикации.

Существо пробежало очень быстро, видео замедлили в 10 раз, чтобы получше разглядеть его. Невероятная скорость животного вызвала еще больше вопросов у экспертов.

Специалисты не согласились с версией, что на кадрах заяц-беляк, потому что неопознанный зверь бежал на двух лапах. Также опровергли предположение о глухаре, потому что у загадочного существа нет большого хвоста.

Ранее летчики отечественной авиакомпании заметили в небе над Москвой неопознанный летающий объект. Внешне он был похож на купол.

Видео Животные

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