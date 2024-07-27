В Гидрометцентре рассказали, можно ли предсказать появление шаровой молнии

«Почему вообще возникают молнии? Потому что должен быть отрицательный заряд в одном облаке и положительный - в другом, тогда происходит разряд», - сказал Вильфанд.

По его словам, молнии могут быть двух типов с разрядом «облако-облако» и с разрядом «облака-земля». Заранее предугадать, из какого облако пойдет разряд, достаточно трудно. Шаровая молния представляет собой сгусток энергии, до сих пор неизвестно, как именно он формируется.

Ранее Вильфанд заявил, что температура воды в Черном море прогрелось до рекордной для середины июля температуры - 28 градусов. По его словам, это является редчайшим событием.