27 июля 2024, 05:28

В Гидрометцентре рассказали, можно ли предсказать появление шаровой молнии

Freepik
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Нельзя точно определить, когда появится шаровая молния, это явление мало изучали. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с РИА «Новости».

«Почему вообще возникают молнии? Потому что должен быть отрицательный заряд в одном облаке и положительный - в другом, тогда происходит разряд», - сказал Вильфанд.

По его словам, молнии могут быть двух типов с разрядом «облако-облако» и с разрядом «облака-земля». Заранее предугадать, из какого облако пойдет разряд, достаточно трудно. Шаровая молния представляет собой сгусток энергии, до сих пор неизвестно, как именно он формируется.

Ранее Вильфанд заявил, что температура воды в Черном море прогрелось до рекордной для середины июля температуры - 28 градусов. По его словам, это является редчайшим событием.

Природа Гидрометцентр РФ Роман Вильфанд
27 июля 2024, 01:12
Косатки потопили британский парусник в Гибралтарском проливе
Global Look Press
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Испанская морская служба спасла трех членов экипажа британского парусника, который потопили косатки в Гибралтарском проливе. Об этом королевская служба спасения сообщила в соцсети Х.

Парусное судно Bonhomme William запросило буксировку после столкновения с косатками. Позже британцы сообщили, что лодка тонет.

«Наш центр в Тарифе мобилизовал спасательное судно Enif, которое спасло трех человек, находившихся на борту», - сообщили в службе.

Ранее подобное произошло с 15-метровым кораблем Alboran Cognac. Судно получило пробоину при столкновении с косатками, моряков спас проходивший рядом танкер.

Исследователи считают, что оба судна столкнулись в Гибралтарском проливе с субпопуляцией косаток «Глэдис». Она насчитывает около 15 особей и обитает между севером Пиренейского полуострова и Гибралтарским проливом.

Косатки Испания
26 июля 2024, 05:57
Космонавт объяснил, почему некоторые люди до сих пор верят в плоскую Землю
РИА «Новости»
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На утверждение людей о том, что Земля плоская нужно реагировать с юмором. Такое мнение выразил космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев в беседе с РИА «Новости».

«Это, конечно, от образования, но немножко от невежества. И любой факт из нашей жизни - он может быть подвержен сомнению», - сказал он, отвечая на вопрос, почему некоторые до сих пор верят в плоскую Землю.

Космонавт отметил, что на таких людей не стоит обращать внимание. Есть даже те, кто не верит, что Юрий Гагарин летал в космос, а американцы побывали на Луне.

«Не надо обращать внимание и не надо стараться переспорить этих людей, просто относиться к этому с юмором», - посоветовал Артемьев.

Ранее актриса Юлия Пересильд, которая полетела в космос ради съемок в фильме «Вызов» призналась, что задумалась о смерти , когда их корабль не смог с первого раза состыковаться с МКС. В тот момент звезда испугалась, что может не вернуться домой.

Космонавты Луна Космос Юрий Гагарин
23 июля 2024, 13:56
Овечкин спустя семь лет рассказал о свадебном подарке от Путина
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин в 2017 году поздравил хоккеиста Александра Овечкина со свадьбой и подарил сервиз. Спортсмен в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова признался, что очень волновался в тот день.

Блогер вспомнил, как на свадьбе Овечкину позвонили, а потом вручили подарок от главы государства. Он спросил, что ему преподнесли.

«Это подарили сервиз <…> Очень красивый сервиз. Волнительный момент был, когда он позвонил», - сказал спортсмен.

Овечкин признался Сардарову, что теперь для него на первом месте семья. С рождением двух сыновей он почувствовал больше ответственности. Хоккеист призвал ценить время, проведенное с детьми.

Капитан клуба НХЛ Washington Capitals Овечкин познакомился с дочерью режиссера Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского Анастасией Шубской в 2008 году на Олимпиаде в Пекине. Она младше хоккеиста на восемь лет. Пара зарегистрировала отношения в 2016 году, но сыграла свадьбу спустя год в Barviha Luxury Village в День любви, семьи и верности.

НХЛ Спортсмены Хоккей Свадьбы Владимир Путин Александр Овечкин
23 июля 2024, 02:10
Украденному из цирка верблюду устроили экскурсию по Нефтекамску
Freepik
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Компания молодых людей увела верблюда из цирка в Нефтекамске и устроила ему прогулку по ночному городу. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Как рассказали журналисты, верблюда зовут Аксель, он выполнял трюки в цирке-шапито «Круиз». После выступления в городе 21 июля, когда все клоуны и дрессировщики легли спать, на территорию цирка пробрались местные жители. Они выкрали животное и решили устроить ему экскурсию по Нефтекамску.

Один из молодых людей записал видео с прогулкой. На кадрах видно, как компания ведет верблюда по ночной улице. Человек за кадром предположил, что такой поступок не сойдет им с рук.

«Это перебор, нам завтра [капец]», - сказал он.

К утру парни вернули верблюда. Сначала пропажу никто не заметил, однако веселое видео, распространившееся по социальным сетям, увидел директор цирка и обратился в полицию.

Ранее медведица в обнинском цирке напала на дрессировщика прямо на глазах у публики. Как рассказали в пресс-службе учреждения, животное просто играло.

Цирки Экскурсии Животные

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