«Уже сегодня». Синоптик предупредил о пике атмосферного давления в Москве и области

Шувалов предупредил, что никаких осадков в ближайшие дни не прогнозируют.

«С 13–14 февраля морозы сохранятся, но прибавится немного снега», - уточнил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал рекордно высокое давление в Москве 8 и 9 февраля. Он объяснил, что это произойдет из-за очень мощного антициклона.

«Рекордно высокое давление будет сегодня во второй половине дня. Уже сегодня зафиксировали суточный максимум, для этого дня. И давление продолжает расти», - отметил он.

Причем резкого снижения ждать не стоит. В ближайшие два дня жителей столицы и области ожидает такая же погода, как и сегодня, в том числе умеренные морозы, добавил синоптик.

«Рекордно высокое давление будет сегодня во второй половине дня. Уже сегодня зафиксировали суточный максимум, для этого дня. И давление продолжает расти», - отметил он.

Резкого снижения давления ждать не стоит.

В ближайшие два дня жителей столицы и области ожидает такая же погода, как и сегодня, в том числе умеренные морозы, добавил синоптик.

«Что касается погоды, то тут все достаточно просто. Мы сегодня смотрим на погоду и понимаем, что завтра и послезавтра будут приблизительно те же значения температуры», - подчеркнул Шувалов.

Синоптик предупредил, что никаких осадков в ближайшие дни не будет.

«Начиная с 13–14 февраля морозы сохраняются, но прибавится немного снега», - добавил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал рекордно высокое давление в Москве 8 и 9 февраля. Он объяснил, что это произойдет из-за очень мощного антициклона.