Уволенному из зеленоградского магазина коту нашли новую работу

До выхода на новую должность кот будет жить дома у директора магазина. Расставаться с мохнатым коллегой сотрудники компании не захотели и нашли для него новый пост.

«Рады сообщить, что кота Сергея ожидает повышение по должности и новый интересный проект, но уже в офисе», - заявили в торговой сети.

В компании поблагодарили всех, кого не оставила равнодушным судьба кота. Благодаря шумихе в социальных сетях и СМИ защита животных вышла на новый уровень. Отдельные слова признательности высказали сотрудникам Роспотребнадзора, которые дали рекомендации по содержанию животного на рабочем месте.

Кот Сергей появился в магазине Зеленоградска несколько лет назад, когда зашел согреться. Работники прониклись к нему симпатией и разрешили остаться. Для него обустроили лежанку, а покупателям представляли как коллегу. Но присутствие животного в торговой точке понравилось не всем. Роспотребнадзор по анонимной жалобе потребовал убрать кота из магазина.