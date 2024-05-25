Упрямый белый медведь задержал проход атомного ледохода «Урал»

Сначала медведь бежал с правой стороны от «Урала», но после резко пошел наперерез, чтобы перейти на другую льдину. Он не стал прибавлять скорость даже после предупреждающего гудка с ледохода. Экипажу ничего не осталось, кроме как уступить жителю Арктики.

Движение один из самых мощных ледоколов мира продолжил после того, как медведь окончательно ушел с его пути.

В конце октября прошлого года жителей таймырского поселка Диксон больше месяца терроризировала белая медведица.

Незваная гостья спокойно гуляла между домами и не реагировала на лай собак. Власти поселка на время продолжающихся визитов дикого животного ввели режим повышенной готовности.