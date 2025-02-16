16 февраля 2025, 02:07

«Унижение и ужас охватили меня». Умерший на шесть минут человек описал свое состояние

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Мужчина, который в детстве «умер» и не подавал признаков жизни в течение шести минут, поделился с пользователями соцсетей тем, что он увидел на небесах. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По его словам, в 2003 году он внезапно потерял сознание и упал на дорогу, хотя весь день чувствовал себя прекрасно. Ему было тогда 15 лет. Мужчина вспомнил, что он тогда начал задыхаться, у него возникла фибрилляция желудочков.

Прибывшие парамедики обнаружили, что его сердце перестало биться. Мальчика пытались реанимировать в машине скорой помощи и спустя шесть минут сердце снова забилось.

Мужчина утверждает, что он один из немногих людей, которые пережили клиническую смерть и избежали долгосрочных последствий. Он решил поделиться опытом, приобретенным, когда временно «покинул наш мир», в ветке Reddit.

По его словам, за те шесть минут он узнал о нашей Вселенной то, «чего лучше бы не знал». Все началось с ослепляющего и всепроникающего белого света, который его омывал и успокаивал. У него возникло ощущение подъема, а затем он прошел через несколько врат.

«Я прибыл в место без измерений, место за пределами реальности. Это имело смысл только пока я находился там», - сказал он.

По словам мужчины, там он встретился с несколькими «холодными» и «насмешливыми» существами, который рассказали ему «ужасающую правду о существовании».

Сначала он принял их за ангелов из-за своего христианского воспитания и раскрыл им объятия. Но потом почувствовал себя скованным их силами, как «собака в ошейнике», его охватили унижение и ужас. Эти шесть минут в раю показались ему целой жизнью. После он вернулся в свое тело на Земле.

Ранее ученые в Нидерландах представители доказательства существования загробной жизни.

Великобритания Смертность Дети Мужчины
16 февраля 2025, 03:11
Пес Беляш проглотил кольцо перед помолвкой хозяина в Челябинске
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В Челябинске пес сорвал помолвку хозяина, проглотив обручальное кольцо. Романтичное свидание пришлось заменить на посещение ветеринарной клиники, сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, житель Челябинска решил сделать предложение своей возлюбленной 14 февраля. Однако планы мужчины сорвал домашний питомец по кличке Беляш. Он проглотил обручальное кольцо.

Хозяин сразу же отправился со своим псом в ветеринарную клинику, чтобы кольцо извлекли из желудка собаки. После процедуры молодой человек попросил ветеринара написать в справке для его девушки, чтобы она ответила «да» на предложение выйти замуж.

В Москве собака не подпускала медиков к хозяину , который потерял сознание на улице. Пес лег рядом с мужчиной и не давал никому к нему приближаться. Врачам пришлось обращаться за помощью к сотрудникам МЧС.

Собаки Челябинск Мужчины
13 февраля 2025, 05:16
В Нидерландах раскопали клады с «деньгами дьявола»
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В Нидерландах археологи обнаружили в «культовом месте» три клада с серебряными и золотыми монетами раннего Средневековья (VII век) возрастом 1300 лет, которые могут быть «дьявольскими деньгами». Об этом сообщил LiveScience.

Ученые работали в районе деревни Хензинген, которая находится в 130 километрах к востоку от Амстердама.

Обнаруженные ими находки могли быть монетами или ценными сокровищами, которые преподносили в дар языческим богам. Это вызывало недовольство у первых христианских миссионеров.

«Люди, жившие здесь, несомненно, были германцами», - сказал ведущий автор исследования и руководитель раскопок Ян-Виллем де Корт.

Ученые рассказал, что тайники с золотыми и серебряными монетами, а также кусками драгоценных металлов и украшениями нашли во время раскопок. Впервые же металлоискатели обнаружили на этом месте монеты в 2020 и 2021 годах.

Сокровища пока еще предстоит оценить, но сумма будет значительной. Некоторые монеты чрезвычайно редкие. Часть из них была отчеканена на разных монетных дворах Франкской империи в первой половине VII века.

Ранее немецкие археологи нашли клад с древнеримскими монетами, отчеканенными в III веке нашей эры, в земле Рейнланд-Пфальц.

Археология Золото Нидерланды Деньги
12 февраля 2025, 00:17
«Чудесное воскрешение». Перед своими похоронами «ожила» 85-летняя женщина
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В Таиланде 85-летняя женщина по имени Фуа Шрипхадунг очнулась, когда родственники готовились к ее похоронам. Об этом сообщило издание The Thaiger.

Пожилая женщина очнулась через 40 минут после того, как ее объявили мертвой. Она села во время подготовки к переносу ее тела в ближайший храм для проведения религиозных церемоний.

Семья женщины посчитала ее мертвой, обнаружив ее без сознания вечером 5 февраля. Они обратились в службу спасения за помощью в транспортировке тела.

После чудесного «воскрешения» поведение женщины изменилось. Она стала вести себя как ребенок. Фуа требовала сладостей и хотела, чтобы ее носили на руках.

По мнению семьи, она «вернулась с того света» благодаря хорошей карме.

Журналисты спросили монаха Пхра Аджарна Лаосака Варасапхо, что он думает об этом происшествии. Он отметил, что его удивил внешний вид женщины. Фуа ростом 112 сантиметров и весом примерно 15 килограммов. Кроме того, он добавил, что она находится в здравом уме, хотя и ведет себя по-детски.

Ранее в Индии пожилой мужчина очнулся за несколько минут до начала собственных похорон.

Женщины Таиланд
11 февраля 2025, 12:57
Лодка Федора Конюхова вышла в Индийский океан
РИА «Новости»
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Лодка «АКРОС» российского путешественника Федора Конюхова вышла в Индийский океан. Об этом он сам рассказал в Telegram-канале.

«Этой ночью лодка „АКРОС“ пересекла 20 градусов восточной долготы (мыс Игольный, ЮАР) и вышла в Индийский океан», - заявил он.

Конюхов стал первым в истории путешественником, который пересек Южную Атлантику на обычной весельной лодке. При этом россиянин выбрал опасный маршрут в «неистовых пятидесятых» и «ревущих сороковых» широтах. К той точке, на которой он сейчас, первопроходец плыл 68 суток.

Ранее Конюхов попал в шторм в Южной Атлантике, 360.ru удалось связаться с сыном путешественника. Тот заявил, что наблюдает за лодкой через каналы спутникового слежения.

Позже Конюхов вышел на связь со своей командой через спутниковый терминал. Он рассказал, что поднялись разрушительные волны, которые мешали выйти на палубу и оценить ситуацию.

Путешествия История

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