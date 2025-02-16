«Унижение и ужас охватили меня». Умерший на шесть минут человек описал свое состояние

По его словам, в 2003 году он внезапно потерял сознание и упал на дорогу, хотя весь день чувствовал себя прекрасно. Ему было тогда 15 лет. Мужчина вспомнил, что он тогда начал задыхаться, у него возникла фибрилляция желудочков.

Прибывшие парамедики обнаружили, что его сердце перестало биться. Мальчика пытались реанимировать в машине скорой помощи и спустя шесть минут сердце снова забилось.

Мужчина утверждает, что он один из немногих людей, которые пережили клиническую смерть и избежали долгосрочных последствий. Он решил поделиться опытом, приобретенным, когда временно «покинул наш мир», в ветке Reddit.

По его словам, за те шесть минут он узнал о нашей Вселенной то, «чего лучше бы не знал». Все началось с ослепляющего и всепроникающего белого света, который его омывал и успокаивал. У него возникло ощущение подъема, а затем он прошел через несколько врат.

«Я прибыл в место без измерений, место за пределами реальности. Это имело смысл только пока я находился там», - сказал он.

По словам мужчины, там он встретился с несколькими «холодными» и «насмешливыми» существами, который рассказали ему «ужасающую правду о существовании».

Сначала он принял их за ангелов из-за своего христианского воспитания и раскрыл им объятия. Но потом почувствовал себя скованным их силами, как «собака в ошейнике», его охватили унижение и ужас. Эти шесть минут в раю показались ему целой жизнью. После он вернулся в свое тело на Земле.

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