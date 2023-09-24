Уникальные кадры 1990-х годов с Путиным в Финляндии появились в Сети

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На кадрах российский лидер одет в белую майку и голубые спортивные штаны. Он играл в настольный теннис в команде со своим бывшим начальником и мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.

Мужчины на видео смеялись и шутили. Во время игры Собчак снял с себя футболку и продолжил играть с обнаженным торсом. При этом Путин, наоборот, надел куртку из спортивного комплекта. По данным издания, ролик сняли на острове Торсе южного побережья Финляндии.

Издание отказалось называть источник, который передал видео, но оно проверило и подтвердило подлинность кадров. Также Yle показало еще одни кадры, на которых президент России и двое других мужчин рыбачат. На еще одном видео заснято застолье, в котором принимали участие Путин и Собчак.

В начале сентября 2023 года российский лидер пригласил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Сочи , чтобы отдохнуть.