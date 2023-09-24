Уникальные кадры 1990-х годов с Путиным в Финляндии появились в Сети

24 сентября 2023, 20:31
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В Сети появились неизвестные ранее кадры с президентом России Владимиром Путиным на отдыхе в Финляндии в начале 1990-х годов. Видео с поездки главы государства в соседнюю страну опубликовало издание Yle.

На кадрах российский лидер одет в белую майку и голубые спортивные штаны. Он играл в настольный теннис в команде со своим бывшим начальником и мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.

Мужчины на видео смеялись и шутили. Во время игры Собчак снял с себя футболку и продолжил играть с обнаженным торсом. При этом Путин, наоборот, надел куртку из спортивного комплекта. По данным издания, ролик сняли на острове Торсе южного побережья Финляндии.

Издание отказалось называть источник, который передал видео, но оно проверило и подтвердило подлинность кадров. Также Yle показало еще одни кадры, на которых президент России и двое других мужчин рыбачат. На еще одном видео заснято застолье, в котором принимали участие Путин и Собчак.

В начале сентября 2023 года российский лидер пригласил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Сочи , чтобы отдохнуть.

Финляндия Владимир Путин
Искусственный интеллект начал расшифровывать сожженный извержением Везувия древний свиток
16 октября 2023, 05:59
Pxhere
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Искусственный интеллект займется «прочтением» содержимого обугленного папируса, который обнаружили в уничтоженном Везувием Геркулануме. С таким запросом обратились ученые университета Кентукки. Об этом сообщила газета The Guardian.

Извержение вулкана уничтожило сотни свитков в библиотеке виллы города. Прочитать кое-что удалось в наше время с помощью искусственного интеллекта.

Об открытии объявил профессор Брент Силс. Он преподает студентам Университета Кентукки информатику. Специалист университета по цифровому восстановлению документов Стивен Парсонс сообщил о первом восстановленном фрагменте, который извлекли из свернутого в рулон и сожженного свитка.

Сначала Силс и его команда «обучили» компьютер чтению начертанных на папирусе букв. Они вывесили на сайте тысячи трехмерных рентгеновских изображений свернутых свитков, а также трех фрагментов папируса.

Двум студентам, американцу Люку Фарритору и немцу Юсефу Надер, независимо друг от друга удалось «прочитать» одно древнегреческое слово, которое означает «пурпурный».

Первым, кто прочитал это слово, был Фарритор. За это он получил премию в 40 тысяч долларов, Надер стал вторым прочитавшим и получил 10 тысяч. После этого началась гонка за то, кто первым сможет прочесть весь текст.

Силс отметил, что пока не известно, о чем идет речь в свитке. Но профессор выразил надежду на то, что в скором времени удастся почесть все, что написано на нем.

Искусственный интеллект История
Сотрудники Московского зоопарка взвесили недавно родившегося детеныша панды
14 октября 2023, 09:18
Соцсети
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Недавно рожденный детеныш панды весит уже почти три килограмма. Об этом сообщила в своем Telegram-канале гендиректор зоосада Светлана Акулова.

По словам Акуловой, точный вес маленькой панды - 2,77 килограмма, а ее длина без хвоста - 40,1 сантиметра. Сам хвост - почти семь сантиметров. Кроме того, осмотр прошел в корзине, а не инкубаторе, - это важный шаг в развитии животного.

«Малышка уже достаточно большая, ее терморегуляция совершенствуется, и она все уверенней себя чувствует на открытом воздухе», - подчеркнула гендиректор.

Детеныша панды выхаживали в инкубаторе. Там было все необходимое для его содержания, в том числе комфортная температура и регулировка влажности воздуха.

На 42-й день жизни панда открыла глазки : она реагирует на свет, еще не видит.

Имя малышке выберут на сотый день после рождения. При этом сотрудники зоосада будут советоваться с представителями китайской стороны. Пока ничего не известно о каких-либо его вариантах.

Животные Зоопарки Москва 2023
Американка потратила полмиллиона рублей на свадьбу с самой собой
14 октября 2023, 01:07
Freepik
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Жительница США неожиданно поняла совет психолога «полюбить саму себя» и вышла за себя замуж. На свадьбу американка потратила почти полмиллиона рублей. Необычную историю любви к себе рассказал New York Post.

Эндрия Джонсон из штата Мэриленд в прошлом была замужем - с 2015 по 2018 год. После развода 39-летняя женщина несколько лет страдала депрессией и занималась с психологом. Тот советовал ей в первую очередь полюбить саму себя.

«В первом браке я совершила ошибку, так как дарила безусловную любовь другому человеку и не давала такой же любви в первую очередь себе», - призналась Джонсон.

Чтобы исправить ситуацию, женщина решила жениться на самой себе. Она сделала себе предложение, купила платье, организовала и сыграла свадьбу. Церемония прошла в мексиканском городе Тулум, ее вел шаман. На праздник Джонсон никого не позвала.

«Эта церемония была для меня глубоко личной. Я хотела произнести клятвы вслух, но не хотела традиционную пышную свадьбу», - объяснила она.

На организацию необычной свадьбы Джонсон потратила около полумиллиона рублей. Кроме того, эта церемония стоила ей работы - коллеги решили, что женщина не в себе и потребовали ее уволить. Но Джонсон ни о чем не жалеет и считает, что брак с самой собой многому ее научил.

В августе друг жениха приковал его к себе наручникам на свадьбе в Дагестане , но забыл ключи. Из-за этого мужчине пришлось участвовать в первом танце жениха и невесты.

США Свадьбы психология
Птиц Москвы и Подмосковья пересчитали в рамках двухдневной акции
12 октября 2023, 19:27
Freepik
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В ходе прошедшей 30 сентября и 1 октября акции «Евразийский учет птиц» насчитали 8,5 тысячи особей разных видов в Москве. Данные опубликовали на сайте мероприятия.

В Московской области за два дня обнаружили 6077 птиц 79 видов. Подсчетом столичных пернатых занимались сотрудники «Мосприроды», которые заметили на природных территориях города 3123 представителей 51 вида.

«От Мосприроды в этом году в приняли участие порядка 250 специалистов и волонтеров. Они на природных территориях Москвы заметили 3 тысяч 123 птиц 51 вида, в том числе 15 видов краснокнижных», – указали в сообщении на сайте учреждения.

Самым популярным представителем крылатых стала кряква: члены акции насчитали приблизительно приблизительно 900 особей на природных участках столицы. Помимо этого, они столкнулись с 394 сизыми голубями, 367 большими синицах, 126 полевыми воробьями, 63 озерными чайками и многими другими.

Среди самых необычных и интересных наблюдатели отметили лысуху, чомга, желна, красноносого нырка, осоеда и серую цаплю.

Ранее стало известно, что аисты марабу поселились в Московском зоопарке.

Природа Птицы Животные Москва 2023

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