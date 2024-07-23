Украденному из цирка верблюду устроили экскурсию по Нефтекамску

Как рассказали журналисты, верблюда зовут Аксель, он выполнял трюки в цирке-шапито «Круиз». После выступления в городе 21 июля, когда все клоуны и дрессировщики легли спать, на территорию цирка пробрались местные жители. Они выкрали животное и решили устроить ему экскурсию по Нефтекамску.

Один из молодых людей записал видео с прогулкой. На кадрах видно, как компания ведет верблюда по ночной улице. Человек за кадром предположил, что такой поступок не сойдет им с рук.

«Это перебор, нам завтра [капец]», - сказал он.

К утру парни вернули верблюда. Сначала пропажу никто не заметил, однако веселое видео, распространившееся по социальным сетям, увидел директор цирка и обратился в полицию.

Ранее медведица в обнинском цирке напала на дрессировщика прямо на глазах у публики. Как рассказали в пресс-службе учреждения, животное просто играло.