Удары молний стали катализатором появления жизни на Земле

В ходе эксперимента, имитирующего условия на ранней Земле, химики воспроизвели удары молний. Это помогло в изучении химических реакций, которые происходили в результате этих ударов.

Выяснилось, что молнии могли преобразовывать углерод и азот в важные молекулы. Речь идет об оксиде углерода, муравьиной кислоте, нитрите, нитрате и аммонии. Именно они могли быть ключевыми элементами для формирования жизни.

Когда исследователи добавили в свою модель минералы, они наблюдали образование сульфидных минералов, часто встречающихся рядом с вулканами. Также усилились реакции образования важного для биологических процессов аммиака.

Результаты исследования показали, что удары молний могли привести к появлению жизни с большей вероятностью, чем в результате попадания на планету частиц с комет.

Биолог Александр Аверьянов ранее назвал возможную причину гибели человечества. Такой исход он связал с законами астрономии.