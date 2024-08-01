01 августа 2024, 04:06

Удары молний стали катализатором появления жизни на Земле

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Ученые Гарвардского университета доказали, что удары молний могли сыграть роль в формировании строительных молекулярных блоков для возникновения жизни на Земле. Результаты исследования опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В ходе эксперимента, имитирующего условия на ранней Земле, химики воспроизвели удары молний. Это помогло в изучении химических реакций, которые происходили в результате этих ударов.

Выяснилось, что молнии могли преобразовывать углерод и азот в важные молекулы. Речь идет об оксиде углерода, муравьиной кислоте, нитрите, нитрате и аммонии. Именно они могли быть ключевыми элементами для формирования жизни.

Когда исследователи добавили в свою модель минералы, они наблюдали образование сульфидных минералов, часто встречающихся рядом с вулканами. Также усилились реакции образования важного для биологических процессов аммиака.

Результаты исследования показали, что удары молний могли привести к появлению жизни с большей вероятностью, чем в результате попадания на планету частиц с комет.

Биолог Александр Аверьянов ранее назвал возможную причину гибели человечества. Такой исход он связал с законами астрономии.

Исследования Планета Земля Ученые
28 июля 2024, 05:59
Ученые выяснили, чем изменения климата опасны для авиации
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Ученые Университета Тулузы заявили о росте турбулентности в ясном небе в Северном полушарии по ходу изменения климата. Результаты их исследований опубликовали в AGU.

Эксперты изучили 11 климатических моделей и провели 20 компьютерных симуляций, чтобы предсказать изменения турбулентности ясного неба при разном увеличении температуры. Их исследования показали, что турбулентность будет расти в Северном полушарии, особенно над Северной Африкой, Восточной Азией и Ближним Востоком. С каждым градусом температурного повышения вероятность турбулентности увеличивается.

Это явление может быть особенно опасным для авиации, потому что его сложно обнаружить заранее. Турбулентность ясного неба часто возникает вблизи струйных течений на высоте 10-12 километров, где часто летают самолеты. Увеличение температуры приводит к усилению струйных течений и вертикальным сотрясениям воздуха.

Уже сейчас изменения климата заметно повлияли на уровень турбулентности в воздухе. Анализ данных с 1980 по 2021 год показал увеличение турбулентности на 60-155% в разных регионах.

Ранее ученые выяснили, что вызванное глобальным потеплением таяние полярных льдов сказывается на скорости вращения Земли. Из-за этого продолжительность дня может стать больше.

Исследования Авиация Ученые Климат
28 июля 2024, 04:49
В Московском зоопарке отметят дни рождения больших панд Жуи и Диндин
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Дни рождения больших панд Жуи и Диндин отметят в Московском зоопарке с 29 июля по 4 августа. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

«В Московском зоопарке с размахом отметят дни рождения больших панд, 30 июля Диндин исполнится семь лет, а 31 июля Жуи будет восемь. Обычно для них устраивали общий праздник, но в этот раз именинников поздравят персонально», - сказано в пресс-релизе.

В зоопарке проведут мастер-классы, а 29 и 30 июля посетители смогут самостоятельно изготовить угощение для панд. Организаторы также приготовили тематический квест и экскурсии.

Панде Катюше на девятый месяц подарили небольшой презент. Медвежонок отложила дегустацию подарка на потом, отметили в Сети.

Праздники Экскурсии Зоопарки Правительство Москвы Москва
27 июля 2024, 20:10
Женщина в Подмосковье родила младенца с пулей в животе
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Девочка с пулей в животе появилась на свет в Подмосковье. Хирурги спасли младенца, сообщили в пресс-службе Московского областного центра охраны материнства и детства.

Оказалось, что когда будущая мать была на 30-й неделе беременности, отец ребенка тренировался на заднем дворе дома, стреляя по мишеням из пневматического оружия.

«По нелепой случайности пуля отрекошетила и попала маме ребенка в живот», - передали в медучреждении.

Родители срочно обратились в больницу. УЗИ показало, что жизни матери и ребенку ничего не угрожает. Пуля находилась у младенца под кожей, она не повредила внутренние органы. Удалить ее решили после того, как девочка появится на свет.

Сразу после рождения ребенку провели операцию. Удаление пули прошло успешно, девочку вернули в палату к маме.

«Как только послеоперационная рана зажила, счастливую маму с ребенком выписали домой», - добавили в больнице.

Российским медикам порой приходится проводить сложнейшие операции. Ранее врачи Педиатрического университета впервые провели внутриутробную коррекцию при тяжелом пороке развития у плода. Медики установили еще не родившемуся ребенку специальный баллон на трахею для механического растяжения легких.

До этого уфимские врачи спасли новорожденную весом 400 граммов. Персоналу удалось научить младенца самостоятельно дышать.

Дети Беременность Больницы Женщины
27 июля 2024, 05:28
В Гидрометцентре рассказали, можно ли предсказать появление шаровой молнии
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Нельзя точно определить, когда появится шаровая молния, это явление мало изучали. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с РИА «Новости».

«Почему вообще возникают молнии? Потому что должен быть отрицательный заряд в одном облаке и положительный - в другом, тогда происходит разряд», - сказал Вильфанд.

По его словам, молнии могут быть двух типов с разрядом «облако-облако» и с разрядом «облака-земля». Заранее предугадать, из какого облако пойдет разряд, достаточно трудно. Шаровая молния представляет собой сгусток энергии, до сих пор неизвестно, как именно он формируется.

Ранее Вильфанд заявил, что температура воды в Черном море прогрелось до рекордной для середины июля температуры - 28 градусов. По его словам, это является редчайшим событием.

Природа Гидрометцентр РФ Роман Вильфанд

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