Удары молний стали катализатором появления жизни на Земле
Ученые Гарвардского университета доказали, что удары молний могли сыграть роль в формировании строительных молекулярных блоков для возникновения жизни на Земле. Результаты исследования опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
В ходе эксперимента, имитирующего условия на ранней Земле, химики воспроизвели удары молний. Это помогло в изучении химических реакций, которые происходили в результате этих ударов.
Выяснилось, что молнии могли преобразовывать углерод и азот в важные молекулы. Речь идет об оксиде углерода, муравьиной кислоте, нитрите, нитрате и аммонии. Именно они могли быть ключевыми элементами для формирования жизни.
Когда исследователи добавили в свою модель минералы, они наблюдали образование сульфидных минералов, часто встречающихся рядом с вулканами. Также усилились реакции образования важного для биологических процессов аммиака.
Результаты исследования показали, что удары молний могли привести к появлению жизни с большей вероятностью, чем в результате попадания на планету частиц с комет.
Биолог Александр Аверьянов ранее назвал возможную причину гибели человечества. Такой исход он связал с законами астрономии.