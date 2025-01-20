20 января 2025, 00:18

Ученый перенес клиническую смерть и рассказал об увиденном

РИА «Новости»
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Заболев COVID-19, нейробиолог Кристоф Кох из Института Аллена в Сиэтле перенес клиническую смерть. После выздоровления он рассказал Daily Mail, что чувствовал в том состоянии.

«Это было совершенно замечательно. Я увидел нечто ошеломляюще яркое и ощутил ужас и экстаз. Ничего больше - ни тела, ни Кристофа, ни себя, ни какой-либо идентичности. Но также и никакого мира, и никакого течения времени. Ничего, кроме ледяного света», - сказал мужчина.

Кох увидел невыносимо яркий холодный белый свет, но не смог отвернуться. Он заявил, что превратился в «не-я», которое не ощущало запахов, ничего не думало и не ожидало. Затем врачи реанимировали его.

После опыта клинической смерти 67-летний Кох перестал бояться ухода из жизни. Кроме того, он стал лучше понимать своих пациентов.

Своим опытом поделилась британка Тамара Лару. Она перенесла клиническую смерть при попытке суицида , после чего поверила в бога и занялась благотворительностью.

Заболев COVID-19, нейробиолог Кристоф Кох из Института Аллена в Сиэтле перенес клиническую смерть. После выздоровления он рассказал Daily Mail , что чувствовал в том состоянии.

Болезни Медицина
19 января 2025, 22:37
Змеи, гвозди и помои. Как прошел первый выпуск нового сезона «Выжить в Самарканде»
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На канале ТНТ состоялась премьера реалити-шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Его участниками стали звезды и обычные люди, которые уже состязались в предыдущих сезонах. Они будут бороться за главный приз — 10 миллионов рублей.

Ведущими шоу стали Ляйсан Утяшева и Павел Воля. За звезд сыграют Митя Фомин, Торнике Квитатиани, Надя Сысоева, Ольга Серябкина, Артем Калайджян и победитель первого сезона Павел Мамаев. В состав народной команды вошли Ангелина Татарченкова, Сергей Завгороднев, Любовь Оленина, Евгений Давлетшин, Андрей Зубенко, Остап Солдатов и Александра Сухорукова.

На первой встрече с героями Утяшева и Воля спросили, что интересного произошло в жизни каждого после участия в шоу.

Надежда Сысоева рассказала, что пережила жесткое предательство и потерю самого близкого человека. Также она столкнулась с обсуждением в сети ее внешности и личной жизни.

Артем Калайджян рассказал о свое свадьбе. Павел Мамаев похвастался своими достижениями в ОАЭ. По его словам, после победы в первом сезоне шоу к нему в академию в Дубае пришло много учеников.

Еще одного участника пока оставили в секрете. Поэтому количество человек в звездной и народной команде на старте пока остается неравным: шесть и семь человек соответственно. В новом сезоне команда, победившая в испытании, будет жить на вилле. Проигравших поселят в горном лагере.

Первое испытание, которое проходили участники, напоминало рыбалку. Участников поделили на рыбаков и рыбок. В результате победу одержала народная команда. Она ночевала на вилле с шикарным ужином. После поражения звезды расположились в горном лагере, где им пришлось строить для ночлега юрту и палатку.

Во второй день участники шоу выполняли новые задания от представителей шоу-бизнеса, которые были в прошлых сезонах. Звездам предстояло стоять босиком в змеином клубке, выливать на себя ведро с помоями, стоять на гвоздях. За это им давали чай, вяленое мясо, приборы, казан и инструменты.

В конце выпуска Торнике Квитатиани увезли в неизвестном направлении. В команде звезд предположили, что борец поехал за еще одним недостающим участником команды, имя которого станет известно в новом выпуске.

Ранее певица Ольга Серябкина призналась , что с первой ночи вместе с другими участниками шоу «Выжить в Дубае» воровала еду, предназначенную для команды телепередачи.

Павел Мамаев Премьеры Узбекистан Александра Солдатова Ток-шоу Шоу-бизнес Павел Воля
19 января 2025, 04:59
По цвету и размеру. Эскортницы рассказали, что их выбирают как мебель
Freepik
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Модели в социальных сетях часто становятся кумирами современных школьниц, для которых их жизнь превращалась в мерило успеха. Представительницы эскорт-индустрии рассказали сайту kp.ru о своей работе, в которой хватает своих подводных камней.

Собеседница издания, называющая себя Вербена, рассказала, что работала в ОАЭ несколько лет, причем как «заправский вахтовик». И успела заработать на двухкомнатную квартиру в Москве.

По ее словам, в начале 2010-х в Дубае и Абу-Даби можно было неплохо заработать, так как в среднем за час брали от 300 евро (более 31 тысячи рублей по состоянию на январь 2025 года).

«Но с 2017 года поток увеличился, девочки стали ценник сбивать лишь бы заработать. В итоге разбаловали клиента», - сказала она.

Теперь же шейх заплатит от 150 до 200 евро за «час со знойной блондинкой». Вербена объяснила, что с девушками в Дубае работают менеджеры, выполняющие по факту роль сутенеров. Их процент составляет 70%, а самой исполнительницы достается 30%.

Еще одна эскорт-модель рассказала, что этот бизнес просто организован. Есть чаты, где сидят девушки и менеджеры, причем последние и выкладывают объявление, когда появляется заказ. При этом девушек «как будто мебель подбирают, по цвету, размеру».

Ранее в Сальвадоре застрелили российскую эскортницу.

Модели Россия Секс
18 января 2025, 04:13
Американский бренд представил брюки для онанистов. Одну модель уже распродали
РИА «Новости»
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Бренд одежды JOPants из США презентовал коллекцию мужских брюк для удобной мастурбации с удлиненной ширинкой. Одна модель из четырех на сайте компании уже закончилась.

На первый взгляд брюки ничем не отличаются от обычных. Они сшиты из двухслойной хлопковой фланели с резинкой и шнурком на талии. Однако в промежности спрятана удлиненная потайная молния. Брюки доступны в нескольких размерах, от S до 2XL, и четырех расцветках, одна из которых уже распродана. Стоимость - от 59,95 до 79,95 евро.

Владелец бренда заявил, что изначально задумал JOPants как одежду для утех в прохладном помещении. Однажды он экспериментировал со своими домашними трико, потом перебрал несколько экспериментальных образцов и сделал штаны для онанистов. В названии JO означает Jack Off.

Тем временем врач-уролог, андролог, хирург Марк Гадзиян предупредил мужчин о вреде мастурбации. По его словам, она может вызвать проблемы с эрекцией. В США онанизм довел мужчину до больничной койки из-за разрыва аорты.

Мода Одежда Секс
17 января 2025, 23:06
Обнародованы отрывки из дневника возможной любовницы Гитлера
РИА «Новости»
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Выдержки из дневника англичанки Юнити Митфорд, которая могла быть любовницей Адольфа Гитлера, опубликовало издание Daily Mail. Британские журналисты утверждают, что эти записи ранее никогда не публиковались.

В дневнике содержится хроника встреч Митфорд с Гитлером, которые происходили с 1935 по 1939 год. В своих записях англичанка делилась подробностями ее отношений с диктатором, называя его своим кумиром.

Аристократка записывала свои переживания, в том числе признаки «растущей страсти» к Гитлеру. Авторы газеты отметили, что в ее записях есть намеки на сексуальные отношения с фюрером.

В дневнике Митфорд описала детали своей первой встречи с Гитлером в феврале 1935 года. Она назвала ее «самым замечательным днем» в своей жизни. В конце записи от 3 сентября 1939 года, она делится шоком по поводу начала войны между Англией и Германией.

Юнити Митфорд вернулась в Великобританию, где умерла в 1948 году. Подлинность дневника подтвердили по почерку, чернилам и бумаге.

Ранее стало известно, что у принца Филиппа была любовница.

Ею оказалась 19-летняя модель Кристин Килер.

Выдержки из дневника англичанки Юнити Митфорд, которая могла быть любовницей Адольфа Гитлера, опубликовало издание Daily Mail.

Британские журналисты утверждают, что эти записи ранее никогда не публиковались.

Германия Англия Отношения

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