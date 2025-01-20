Ученый перенес клиническую смерть и рассказал об увиденном

«Это было совершенно замечательно. Я увидел нечто ошеломляюще яркое и ощутил ужас и экстаз. Ничего больше - ни тела, ни Кристофа, ни себя, ни какой-либо идентичности. Но также и никакого мира, и никакого течения времени. Ничего, кроме ледяного света», - сказал мужчина.

Кох увидел невыносимо яркий холодный белый свет, но не смог отвернуться. Он заявил, что превратился в «не-я», которое не ощущало запахов, ничего не думало и не ожидало. Затем врачи реанимировали его.

После опыта клинической смерти 67-летний Кох перестал бояться ухода из жизни. Кроме того, он стал лучше понимать своих пациентов.

Своим опытом поделилась британка Тамара Лару. Она перенесла клиническую смерть при попытке суицида , после чего поверила в бога и занялась благотворительностью.

Заболев COVID-19, нейробиолог Кристоф Кох из Института Аллена в Сиэтле перенес клиническую смерть. После выздоровления он рассказал Daily Mail , что чувствовал в том состоянии.