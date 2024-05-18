Ученые раскрыли, что чувствуют умирающие люди

Ученые наблюдали за умирающими больными в хосписах в течение многих лет. Это помогло им составить примерное объяснение, что ощущают люди, которые скоро умрут.

Как заявил специалист по паллиативной помощи Джеймс Халленбек, сначала человек теряет чувство голода, потом проходит жажда. У некоторых пациентов это происходит за несколько дней до смерти. Уже перед кончиной умирающий перестает говорить и теряет зрение. При этом способность слышать уходит в последний момент, аналогичная ситуация с осязанием.

Помимо этого, ученые смогли объяснить феномен «яркого света», о котором говорили пациенты, пережившие клиническую смерть. Оказалось, что так работает мозг человека. Он лишается некоторых функций, но активирует разные области, включая зрительную систему.

Ранее шведские ученые рассказали, как дожить до 100 лет. Отказ от вредных привычек, здоровый образ жизни и физическая активность положительно влияют на продолжительность жизни.