18 мая 2024, 01:55

Ученые раскрыли, что чувствуют умирающие люди

Freepik
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Эксперты из Стэнфордского университета выяснили, что ощущает умирающий человек. Результаты их исследований опубликовал портал Medicalxpress.

Ученые наблюдали за умирающими больными в хосписах в течение многих лет. Это помогло им составить примерное объяснение, что ощущают люди, которые скоро умрут.

Как заявил специалист по паллиативной помощи Джеймс Халленбек, сначала человек теряет чувство голода, потом проходит жажда. У некоторых пациентов это происходит за несколько дней до смерти. Уже перед кончиной умирающий перестает говорить и теряет зрение. При этом способность слышать уходит в последний момент, аналогичная ситуация с осязанием.

Помимо этого, ученые смогли объяснить феномен «яркого света», о котором говорили пациенты, пережившие клиническую смерть. Оказалось, что так работает мозг человека. Он лишается некоторых функций, но активирует разные области, включая зрительную систему.

Ранее шведские ученые рассказали, как дожить до 100 лет. Отказ от вредных привычек, здоровый образ жизни и физическая активность положительно влияют на продолжительность жизни.

Исследования Ученые
16 мая 2024, 19:42
Весенние разборки котов с воронами-секундантами в Перми сняли на видео
Телеканал «360»
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Два кота устроили драку посреди проезжей части в Перми. Весенние битвы хвостатых не редкость, однако в этот раз у животных были секунданты — вороны. Видео оказалось в распоряжении 360.ru.

Автор ролика снял его 15 мая примерно в семь утра. Коты выгнули спины колесом и уставились друг на друга, иногда переходя на крики. При этом их то ли подбадривают, то ли пытаются разнять две птицы.

Вороны, стоящие по двум сторонам, громко каркали. Одна из птиц даже ущипнула и словно попыталась оттащить одного из драчунов. Но коты не обращали внимания на пернатых подстрекателей. Кто выиграл дуэль - осталось тайной.

В прошлом году на видео попала драка козлов в жилом квартале в Бутове. Козлиные бои для московского района на время даже стали стабильностью. До этого парнокопытные бились на капоте иномарки. Один из них сбежал с поля боя, проскакав по лобовому стеклу и крыше автомобиля.

Драки Пермь Видео Коты Птицы Животные
11 мая 2024, 19:59
Названы сбывшиеся предсказания Распутина
РИА «Новости»
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Близкий друг императорской семьи Романовых Григорий Распутин при жизни дал несколько предсказаний, которые уже сбылись. Эти пророчества перечислил «ФедералПресс».

Например, Распутин предсказал блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Он заявил, что, если Санкт-Петербург сменит имя, то на него опустится тьма, а империя перестанет существовать.

Григорий Распутин говорил, что «три раза по двадцать пять лет будут слуги антихристовы истреблять русский народ и веру православную». Также он точно определил время существования СССР, который распался через 75 лет.

Среди пророчеств Распутин есть атака на Хиросиму и Нагасаки, на которые Соединенные Штаты в 1945 году бросили ядерные бомбы. Сибирский старец также говорил о катаклизмах на планете. Он отмечал, что число землетрясений будет увеличиваться, а «раны земли и воды поглотят людей».

Ранее экс-депутат Госдумы Василий Власов напомнил о предсказании основателя ЛДПР Владимира Жириновского , которое сбылось. Речь идет о словах политика насчет удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске.

Санкт-Петербург СССР Землетрясения
11 мая 2024, 09:07
Северное сияние увидели из-за геомагнитного шторма на Ставрополье и в Крыму
РИА «Новости»
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Северное сияние смогли увидеть жители нескольких регионов России из-за экстремального геомагнитного шторма. Об этом сообщило издание meteovesti.ru.

Последний раз экстремально сильная магнитная буря класса G5 наблюдалась на Земле почти 20 лет назад, 11 сентября 2005-го, уточнили эксперты.

В настоящее время на Солнце продолжают наблюдать «взрывные события». Между 04:00 и 05:00 11 мая на нем произошла уже девятая с начала недели сильная вспышка класса Х с интенсивностью Х5,8. Это вторая по силе вспышка на Солнце с начала 2024 года.

Метеорологическая служба США ранее впервые с 2003 года заявила о повышении до максимального уровня оценки силы достигшей Земли геомагнитной бури.

Зона полярных сияний, по данным специалистов центра «Фобос», была обширной и раскинулась над многими регионами России. Наблюдать северное сияние можно было даже в Волгоградской области, на Ставрополье и в Крыму.

Погода Солнце
10 мая 2024, 21:36
В США готовы платить за крики в лесу. Что такое «ритуалы ярости»
Unsplash
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В США набирают популярность «ритуалы ярости» для женщин. Участницы таких встреч отправляются в лес, собирают палки, а потом кричат и бьют ими по земле. Все это должно помогать бороться со стрессом. Так, по крайней мере, считают люди, продающие курсы подобных услуг. Пока ролики с вопящими среди деревьев вирусятся в TikTok, 360.ru обсудил тренд с психологом, кандидатом психологических наук Софьей Сулим.

Таким образом, на подобные «ритуалы» попадают те, кто в первую очередь хочет быстрых решений и «ведется» на обещания быстрых результатов, подчеркнула собеседница 360.ru. При этом люди не осознают, что стресс - понятие очень объемное и имеет в основе своей множество факторов.

«Когда человек едет с установкой, что сейчас в лесу все решит, он готов за это платить. Это всего лишь от неосознанности», - добавила она.

Почему «ритуалы ярости» стали популярны «Во-первых, сам процесс работы со стрессом таким экспрессивным образом возник в ответ на спрос из-за шоу. Сейчас есть большое внимание к психологическим феноменам и работе с собой в формате шоу или тренинга. Я делаю акцент на шоу, потому что в последнее время фиксирую, что многие люди зарабатывают на этом деньги», - отметила эксперт.

По словам психолога, метод действительно может работать. Но вместе с тем, подчеркнула Сулим, у него множество аналогов, начиная от простых самостоятельных практик и заканчивая системной работой в кабинете специалиста.

Особенности психологического заражения Вместе с тем важно отметить, что есть те, кому нужно групповое сопровождение и некое шоу, уточнила специалист, пояснив, что именно так работает психологическое заражение.

Такая категория людей, по ее мнению, готова ехать в лес кричать и бить палкой по земле, чтобы получить пусть и кратковременный, но очень сильный эффект. И за него они готовы отдавать деньги.

Сколько стоят «ритуалы ярости» Суммы за «ритуалы ярости», к слову, далеко не маленькие. По данным USA Today , однодневные экскурсии, как правило, включают в себя «целый ряд мероприятий» и стоят от двух до четырех тысяч долларов. Но есть и вариант однодневного тура за 222 доллара.

«И я выделила бы еще одну группу людей - у них вопрос денег не стоит, у них есть вопрос переживания разных чувств, возможности дать им разные выходы, побыть на каких-то программах. То есть это вопрос удовольствия, а ресурсы у них есть», - отметила Сулим.

В контексте роста популярности «ритуалов ярости» больше всего жаль, что некоторые покупатели таких курсов реально верят, что смогут решить множество вопросов, хотят максимального эффекта, но по итогу корневые причины своего стресса убрать не смогут, подчеркнула она.

При этом психолог допустила, что люди могут в процессе «ритуала» все-таки осознать какую-то глубинную проблему и справиться с ней.

«Такое тоже бывает, но это скорее исключение», - заключила собеседница 360.ru.

США TikTok Психология

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