02 февраля 2024, 03:40

Ученые раскрыли 5 признаков умного человека

Pxhere
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Ученые из University of Groningen пришли к выводу, что умные люди обладают определенными общими качествами. Исследования помогли определить пять признаков умного человека, некоторые из них могут показаться странными, сообщило издание Planet Today.

Первым признаком умных людей психологи назвали бардак на их рабочих столах. Именно большое количество предметов способствует принятию оригинальных решений.

Вторым признаком умного человека является остроумие. По мнению психологов, люди, которые подшучивают над своими коллегами, обладают обширным словарным запасом и быстрой реакцией.

Третий признак умного человека - позднее время отхода ко сну. Именно у «сов» более высокий уровень интеллекта и быстрота реакции по сравнению с «жаворонками».

Четвертой чертой стала тревожность. Именно повышенная рефлексия может указывать на высокий уровень интеллекта. Ну, и пятым признаком умного человека названа скромность. Эффект Даннинг-Крюгера показал, что умные люди часто не оценивают свой интеллект высоко.

Ранее ученые пришли к выводу, что ежедневный прием поливитаминов положительно влияет на мозг, замедляя его старение на два года.

Исследования Ученые
30 января 2024, 19:18
Рвоту кашалота добавили в состав дорогого парфюма
Global Look Press
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Парфюмер Новембер Николс назвал необычный компонент в составе популярных духов. В дорогой парфюм нередко добавляют амбру — затвердевшую рвоту кашалотов, рассказал владелец бренда Chemin в интервью изданию PopSugar.

«Амбру производят для защиты кишечника кашалота от острых предметов и со временем выбрасывается. Ее можно найти плавающей в океане или выброшенной на берег», - сказал он.

По словам парфюмера, это вещество добавляет стойкость ароматам. Получение амбры считают этичным, ведь ее собирают только после того, как она естественным образом вышла из тела кашалота, без вреда для него.

Этот компонент содержится в составе таких парфюмов, как ZetaMorph, Boss The Scent Elixir For Her Hugo Boss, Heal Your Mind Mugler, Baccarat Rouge 540 Maison и других. Некоторые страны запретили торговлю и хранение амбры, ведь кашалоты находятся под угрозой исчезновения.

Парфюмер бренда Elizabeth Francois Елизавета Федорова в беседе «360» рассказала, что на волосах, одежде или предметах запахи туалетной воды держатся гораздо дольше , чем на коже.

Парфюмер Новембер Николс назвал необычный компонент в составе популярных духов. В дорогой парфюм нередко добавляют амбру - затвердевшую рвоту кашалотов, рассказал владелец бренда Chemin в интервью изданию PopSugar.

Мода Торговля
28 января 2024, 20:11
«Не пойду». Катюша из Московского зоопарка перестала слушаться маму
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Панденыш из Московского зоопарка отбился от лап матери Диндин. Катюша упорно отказывается переходить в большой вольер, сообщила директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале и показала видео.

«Нееее, не пойду! Иногда кончается терпение даже у самых мудрых мам», - написала она.

На кадрах видно, как панда Диндин пытается за шкирку затащить дочь в свой вольер. Однако панденыш изо всех сил вырывается и перекатывается через порог на любимые ступеньки лестницы.

«Упертый пирожочек», «Девушка у нас с характером, в ее планы видимо поход в вольер не входит», «Победила молодость», - написали в комментариях подписчики.

Одна из пользовательниц добавила, что за взрослением маленькой панды можно наблюдать вечно.

До этого панда Катюша из Московского зоопарка начала осваивать кувырки. Выглядит немного неуклюже, но видно, что животное очень старается.

Животные Зоопарки Москва
26 января 2024, 19:27
«Недавно застукали». Попугай Бендер из Королева научился включать свет с помощью умной колонки
Unsplash
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Подмосковный попугай по имени Бендер Громов сам выучил команду, благодаря которой может своим голосом включать свет в квартире. Хозяйка птицы рассказала об этом в соцсети «Вконтакте».

Талантливый попугай породы жако живет в Королеве. Из-за своих способностей птица вызвала недоумение у хозяев - они не могли понять, почему в доме таинственным образом включаются лампы. Оказалось, что Бендер регулирует освещение через умную колонку.

«И вот недавно застукали, что Бендер сам научился через колонку „Алиса“ включать свет, когда ему скучно. Теперь этим вовсю пользуется!» - написала хозяйка питомца.

Пернатый также умеет петь песни и читать стихи. На опубликованных в Youtube кадрах видно, как попугай поет песни «Самый лучший день» Григория Лепса и « Я свободен» рок-группы «Кипепов». Бендер может зачитывать и классику: на одном из видео птица по памяти цитирует «Бородино» поэта Михаила Лермонтова.

Ранее житель Краснодара сообщил о продаже попугая , умеющего декларировать патриотические стихи. По словам хозяина питомца, птицу научили разговаривать, когда она была в магазине.

ВКонтакте Соцсети Птицы Животные YouTube Королев
20 января 2024, 20:37
Цифровой детокс. Производитель йогуртов запустил необычный конкурс
Freepik
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Производитель йогуртов из Исландии Siggi’s Dairy пообещал заплатить 10 тысяч долларов (около 895 тысяч рублей) тому, кто на месяц откажется от смартфона. Условия программы цифрового детокса компания опубликовала на своем сайте.

Для участия в конкурсе компания отберет 10 человек из тех, кто подаст заявку на сайте. Выбирать участников будут по мотивационному эссе.

Прошедшие отбор получат по 10 тысяч долларов, сейф для смартфона, телефон на замену с оплаченной сим-картой и трехмесячный запас йогурта. В конце месяца участники должны будут снова написать эссе о том, на что потратили освободившееся время. Автор самой вдохновляющей работы станет победителем.

Идея такой рекламной акции не нова. В 2018 году один из нью-йоркских отелей предложил сделать скидку 10% всем постояльцам, которые откажутся от гаджетов. Речь идет не только о смартфонах, но также ноутбуках и планшетах. Взамен гостям предложили каждое утро приносить печатную прессу.

Производитель йогуртов из Исландии Siggi’s Dairy пообещал заплатить 10 тысяч долларов (около 895 тысяч рублей) тому, кто на месяц откажется от смартфона. Условия программы цифрового детокса компания опубликовала на своем сайте.

Гаджеты Смартфоны конкурсы

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