Ученые раскрыли 5 признаков умного человека

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Первым признаком умных людей психологи назвали бардак на их рабочих столах. Именно большое количество предметов способствует принятию оригинальных решений.

Вторым признаком умного человека является остроумие. По мнению психологов, люди, которые подшучивают над своими коллегами, обладают обширным словарным запасом и быстрой реакцией.

Третий признак умного человека - позднее время отхода ко сну. Именно у «сов» более высокий уровень интеллекта и быстрота реакции по сравнению с «жаворонками».

Четвертой чертой стала тревожность. Именно повышенная рефлексия может указывать на высокий уровень интеллекта. Ну, и пятым признаком умного человека названа скромность. Эффект Даннинг-Крюгера показал, что умные люди часто не оценивают свой интеллект высоко.

Ранее ученые пришли к выводу, что ежедневный прием поливитаминов положительно влияет на мозг, замедляя его старение на два года.