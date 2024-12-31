Ученые открыли новый вид хищной сельди

Группа исследователей проанализировала геном атлантической сельди Clupea harengus и узнала о существовании нескольких экотипов, которые различаются по времени нереста, генетической адаптации к местным условиям окружающей среды. Обитающая в Балтийском море сельдь экотипа Slattersill оказалась хищной в отличие от других разновидностей, которые предпочитают зоопланктон.

Она существенно крупнее доминирующего типа балтийской сельди , быстрее растет, нерестится в июне, имеет меньшее количество позвонков и жаберных тычинок. Ученые пришли к выводу, что хищная сельдь у берегов Швеции перешла от зоопланктона к рыбному рациону сравнительно недавно и все еще продолжает генетически приспосабливаться.

Российские ученые сделали еще одно важное открытие. Они обнаружили древнейший вид морских черепах Protrachyaspis shorymensis.