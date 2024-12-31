31 декабря 2024, 04:24

Ученые открыли новый вид хищной сельди

Unsplash
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Ученые обнаружили у берегов Швеции новый вид сельди. В отличие от сородичей она питается другой рыбой, сообщил журнал Nature Communications.

Группа исследователей проанализировала геном атлантической сельди Clupea harengus и узнала о существовании нескольких экотипов, которые различаются по времени нереста, генетической адаптации к местным условиям окружающей среды. Обитающая в Балтийском море сельдь экотипа Slattersill оказалась хищной в отличие от других разновидностей, которые предпочитают зоопланктон.

Она существенно крупнее доминирующего типа балтийской сельди , быстрее растет, нерестится в июне, имеет меньшее количество позвонков и жаберных тычинок. Ученые пришли к выводу, что хищная сельдь у берегов Швеции перешла от зоопланктона к рыбному рациону сравнительно недавно и все еще продолжает генетически приспосабливаться.

Российские ученые сделали еще одно важное открытие. Они обнаружили древнейший вид морских черепах Protrachyaspis shorymensis.

Ученые Животные Рыбалка Наука
30 декабря 2024, 22:09
В Грузии оформили патент на национального Деда Мороза
РИА «Новости»
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Национальный центр интеллектуальной собственности Грузии («Грузпатент») зарегистрировал грузинского Деда Мороза Товлиса Бубуа в качестве интеллектуальной собственности. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу патентного ведомства.

«Дед Мороз как интеллектуальная собственность Грузии будет защищен „Грузпатентом“», - заявили представители центра.

Кроме того, они призвали грузин верить в новогоднего волшебника и в то, что он исполнит все их желания. Представители «Грузпатента» добавили, что Дед Мороз не просто символ Нового года, но и свидетельство вечного стремления людей творить добро.

Товлис Бубуа переводится как «снежный дедушка» и по поверьям обитает в горном регионе Сванети.

Ранее в Москве Дед Мороз рассказал, что взрослые люди желают мира на всей Земле, здоровья близким, а также, чтобы он закрыл им ипотеку. Он отметил и то, что дети никогда не просили у него денег вместо подарков.

Грузия Праздники Новый год Дед Мороз
29 декабря 2024, 23:07
Путин сам починил свои часы, не отрываясь от саммита ЕАЭС
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин в ходе заседания на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) самостоятельно при помощи ручки смог починил свои наручные часы. Видео с саммита опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Прямо на заседании в какой-то момент у главы государства что-то случилось с креплением наручных часов. При этом он, не желая откладывать дело в долгий ящик, решил собственноручно отремонтировать их, используя обычную авторучку.

При этом, он продолжал внимательно следить за ходом встречи. Во время выступления иностранного участника мероприятия, президент, не отвлекаясь от починки, взял наушник, чтобы слушать перевод и ничего не упустить. Когда же начался телемост, починка часов не помешала Путину внимательно следить за экраном.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с утра перед тем как прибыть на заседание ЕАЭС успел наколоть дров. Именно такую разминку лидер Белоруссии проводит перед важными встречами.

Саммиты Видео Россия Владимир Путин Евразийский экономический союз
28 декабря 2024, 06:07
Катастрофа уже началась. Планетологи запаниковали из-за космической угрозы на орбите Земли
Unsplash
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С начала освоения человеком космического пространства там накопилось более семи с половиной тонн мусора. Планетолог из университета Аризоны Вишну Редди в беседе с CNN предположил, что катастрофическое событие, связанное с этим, уже началось — речь идет о так называемом синдроме Кесслера.

С начала освоения человеком космического пространства там накопилось более семи с половиной тонн мусора. Планетолог из университета Аризоны Вишну Редди в беседе с CNN предположил, что катастрофическое событие, связанное с этим, уже началось - речь идет о так называемом синдроме Кесслера.

О мусорном кризисе на орбите ученые заявили еще в 1978 году. Консультант NASA Дональд Кесслер описал явление (получившее впоследствии его имя), которое подобно эффекту домино. Согласно выводам ученого, в случае превышения критической массы космического мусора, вероятность столкновений может начать неконтролируемо расти.

В результате столкновений с мусором будет появляться все большее его количество, что окончательно сделает низкие орбиты непригодными для использования. Это поставит под удар всю технологию, которую человечество использует в повседневной жизни, от инструментов GPS, до спутникового интернета и телевидения.

«Количество объектов в космосе, которые человек запустил за последние четыре года, возросло в геометрической прогрессии. Мы уже приблизились именно к той ситуации, которой всегда страшились», - заявил доктор Редди.

С выводами Редди согласны и другие эксперты. Доктор Нилтон Ренно, профессор климатических и космических наук и инженерии в Мичиганском университете, заявил, что ситуация на орбите Земли напоминает ему об экологических бедах на поверхности самой планеты. Ренно также допускает, что синдром Кесслера уже пришел в движение.

Ранее летчик-космонавт Рыжиков также называл космический мусор серьезной и реальной угрозой для действующих спутников и станций на орбите.

Катастрофы Космические спутники Ученые Кризис Космос Мусор

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