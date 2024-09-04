Ученые анонсировали победу над смертью. Воскрешение будет реальностью?

Парния пояснил, что в ходе проведенного исследования ученые из Йельского университета выяснили, как восстановить клетки мозга свиней после смерти. По мнению специалистов, чтобы вновь запустить его функции, может потребоваться несколько часов или дней. А это значит, что и вернуть человека к жизни вполне реально.

«Вы можете обратить смерть вспять, и это не просто желание, это реальность», - процитировала Парнию газета The Telegraph.

Профессор медицины заметил, что в ближайшем будущем такое достижение в науке весьма вероятно. Ученый, который занимается вопросами жизни и смерти свыше 30 лет, считает возможным обратить вспять прекращение работы организма. Он заверил, что эту теорию подтверждают научные работы за последние пять лет.