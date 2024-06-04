Ученому запретили исследовать загадочную болезнь мозга в Канаде

По данным издания, у 200 жителей провинции Нью-Брансуик наблюдались симптомы неизвестного заболевания головного мозга. В 2021 году таких пациентов насчитывалось чуть больше 40 человек. У некоторых из них имелось обильное слюноотделение, другим казалось, что по их коже ползают насекомые.

Спустя год независимая комиссия сделала вывод, что у этих людей развились деменция и рак, а неврологическое заболевание им диагностировали ошибочно.

После этого Култхарт заявил, что из-за воздействия окружающей среды у пациентов запускаются или ускоряются нейродегенеративные синдромы. По его словам, в Нью-Брансуике происходит то, что «невозможно объяснить предвзятостью отдельного невролога». Култхарт отметил, что политики нашли повод, чтобы помешать ученым исследовать заболевание.

The Guardian также привело комментарии пациентов, столкнувшихся с загадочным заболеванием. У одной из женщин состояние продолжает прогрессировать. По ее словам, политики не признают, что происходит что-то серьезное, потому что тогда им нужно будет заниматься этим.

Ранее ученые из Эдинбургского университета обнаружили у мозга «режим энергосбережения».

Он может возникать при недоедании.