10 февраля 2024, 13:52

«У меня не было слов». Испанка провела 500 дней в пещере и вышла счастливой

Unsplash
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Испанка Беатрис Фламини по собственной воле провела полтора года в пещере Эль-Регерильо. Она решила побить рекорд сербского спелеолога Милютина Вельковича, который в конце 1960-х находился в пещере 464 дня. Историю отважной женщины опубликовал The New Yorker.

Выйдя из пещеры, женщина выглядела счастливой и заявила журналистам, что отлично провела время. Правда, через месяц она отметила, что никому не посоветует повторять этот опыт, и почему-то запретила ученым использовать свои данные в исследованиях.

Беатрис Фламини росла в Мадриде и с детства любила одиночество, проводила много времени в своей спальне, где читала куклам книги и «учила» их истории и математике.

Взять рюкзак и пойти в горы С пещерами она впервые познакомилась вместе с подругой, обучаясь на спортивного инструктора. Она признавалась, что влюбилась в Эль-Регерильо - пещеру с гравюрами эпохи палеолита.

«Мы пробыли там до воскресенья и вышли только потому что у нас были занятия и работа. <…> У меня не было слов, чтобы выразить то, что я чувствовала», - рассказывала испанка.

В 40 лет женщина, будучи весьма успешной по общепринятым меркам, испытала экзистенциальный кризис. У нее были свой дом, любимый мужчина, востребованная профессия, но Беатрис стала задаваться вопросом, что хотела бы сделать со своей жизнью до того, как она закончится. Ответ был небанальным: «Взять рюкзак и пойти жить в горы».

Фламини переехала в Сьерра-де-Гредос в центральной Испании и стала работать смотрителем в горном приюте, освоила навыки извлечения людей из глубоких расщелин, оказания первой помощи. В какой-то момент женщина перестала возвращаться домой и начала жить в автофургоне, зимой отогревалась небольшой печкой и, когда не работала, куталась в одеяла, читала и спала.

Некоторое время она думала о том, чтобы отправиться в пустыню Гоби в Монголии, но в итоге изменила планы.

Шестнадцать месяцев одиночества В 2020 году Фламини поселилась в заброшенном ските в горах Каталонии. А 20 ноября 2021 года попрощалась со всеми до апреля-мая 2023-го и спустилась в пещеру на юге страны, оказавшись на 70 метров под землей, в рамках проекта Timecave. Ученые хотели выяснить, как длительное погружение под землю повлияет на биологические часы человека. Женщине поставляли еду и воду, при этом не взаимодействуя с ней.

Через 300 дней Беатрис пришлось ненадолго выйти по техническим причинам из-за поломки роутера, через который она связывалась с исследователями, но даже в те несколько дней она была в палатке и ни с кем не общалась. Фламини уверяет, что в пещере ей никогда не было плохо. И без полноценного общения с людьми она обошлась в общей сложности 16 месяцев. О результатах исследования ученых информации пока нет.

Исследования Ученые Испания
04 февраля 2024, 13:26
Названо число исчезнувших языков народов России
РИА «Новости»
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Результаты проведенной осенью 2021 года переписи населения показали, что народы России владеют 155 языками. Пять наречий считают мертвыми — без носителей и один — заснувшим, когда в речи остались только несколько слов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные аналитической записки «Список языков России в итогах Всероссийской переписи населения». подготовленной специалистами Института языкознания РАН.

Составители документа отметили, что несколько респондентов указали в качестве родного языка пять, которые лингвисты считают исчезнувшими (алеутский, керекский, айнский, сиреникский и югский), и один заснувший (орочский язык).

Специалисты не исключили, что опрошенные россияне указали языки в качестве родного, так как относят себя к определенной национальности. Но в случае с айнским языком, на котором говорили жители Курильских островов, ситуация непростая: он исчез еще в начале XX века.

Последний активный носитель орочского языка, по данным Ассоциации коренных малочисленных народов Хабаровского края, умер в 2008 году. Но в переписи в качестве основной речи ее назвали 43 человека. По мнению авторов, они способны понимать и частично говорить, но не владеют языком в полном объеме. Такая же ситуация сложилась с ранее распространенным на Камчатке керекским языком, который указали четыре респондента. Эта речь в регионе исчезла между 1991 и 2005 годами.

По итогам проведенной переписи, рассказывая о ситуации с языками малых народов, организаторы пояснили, что в 2010 году в России насчитывалось 596 представителей народа орочи , из которых родной язык знали три человека. Чукотский знал каждый третий представитель национальности, эскимосский - каждый четвертый и корякский - каждый пятый. За 12 лет их число значительно сократилось.

Результаты проведенной осенью 2021 года переписи населения показали, что народы России владеют 155 языками. Пять наречий считают мертвыми - без носителей и один - заснувшим, когда в речи остались только несколько слов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные аналитической записки «Список языков России в итогах Всероссийской переписи населения». подготовленной специалистами Института языкознания РАН.

Россия Всероссийская перепись населения 2021
02 февраля 2024, 03:40
Ученые раскрыли 5 признаков умного человека
Pxhere
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Ученые из University of Groningen пришли к выводу, что умные люди обладают определенными общими качествами. Исследования помогли определить пять признаков умного человека, некоторые из них могут показаться странными, сообщило издание Planet Today.

Первым признаком умных людей психологи назвали бардак на их рабочих столах. Именно большое количество предметов способствует принятию оригинальных решений.

Вторым признаком умного человека является остроумие. По мнению психологов, люди, которые подшучивают над своими коллегами, обладают обширным словарным запасом и быстрой реакцией.

Третий признак умного человека - позднее время отхода ко сну. Именно у «сов» более высокий уровень интеллекта и быстрота реакции по сравнению с «жаворонками».

Четвертой чертой стала тревожность. Именно повышенная рефлексия может указывать на высокий уровень интеллекта. Ну, и пятым признаком умного человека названа скромность. Эффект Даннинг-Крюгера показал, что умные люди часто не оценивают свой интеллект высоко.

Ранее ученые пришли к выводу, что ежедневный прием поливитаминов положительно влияет на мозг, замедляя его старение на два года.

Исследования Ученые
30 января 2024, 19:18
Рвоту кашалота добавили в состав дорогого парфюма
Global Look Press
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Парфюмер Новембер Николс назвал необычный компонент в составе популярных духов. В дорогой парфюм нередко добавляют амбру — затвердевшую рвоту кашалотов, рассказал владелец бренда Chemin в интервью изданию PopSugar.

«Амбру производят для защиты кишечника кашалота от острых предметов и со временем выбрасывается. Ее можно найти плавающей в океане или выброшенной на берег», - сказал он.

По словам парфюмера, это вещество добавляет стойкость ароматам. Получение амбры считают этичным, ведь ее собирают только после того, как она естественным образом вышла из тела кашалота, без вреда для него.

Этот компонент содержится в составе таких парфюмов, как ZetaMorph, Boss The Scent Elixir For Her Hugo Boss, Heal Your Mind Mugler, Baccarat Rouge 540 Maison и других. Некоторые страны запретили торговлю и хранение амбры, ведь кашалоты находятся под угрозой исчезновения.

Парфюмер бренда Elizabeth Francois Елизавета Федорова в беседе «360» рассказала, что на волосах, одежде или предметах запахи туалетной воды держатся гораздо дольше , чем на коже.

Парфюмер Новембер Николс назвал необычный компонент в составе популярных духов. В дорогой парфюм нередко добавляют амбру - затвердевшую рвоту кашалотов, рассказал владелец бренда Chemin в интервью изданию PopSugar.

Мода Торговля
28 января 2024, 20:11
«Не пойду». Катюша из Московского зоопарка перестала слушаться маму
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Панденыш из Московского зоопарка отбился от лап матери Диндин. Катюша упорно отказывается переходить в большой вольер, сообщила директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале и показала видео.

«Нееее, не пойду! Иногда кончается терпение даже у самых мудрых мам», - написала она.

На кадрах видно, как панда Диндин пытается за шкирку затащить дочь в свой вольер. Однако панденыш изо всех сил вырывается и перекатывается через порог на любимые ступеньки лестницы.

«Упертый пирожочек», «Девушка у нас с характером, в ее планы видимо поход в вольер не входит», «Победила молодость», - написали в комментариях подписчики.

Одна из пользовательниц добавила, что за взрослением маленькой панды можно наблюдать вечно.

До этого панда Катюша из Московского зоопарка начала осваивать кувырки. Выглядит немного неуклюже, но видно, что животное очень старается.

Животные Зоопарки Москва

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