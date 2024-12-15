15 декабря 2024, 11:46

Турецкие археологи нашли предполагаемую гробницу святого Николая

Unsplash
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Археологи провели раскопки в районе церкви Святого Николая в городе Демре в Турции и обнаружили гробницу. Специалисты предполагают, что захоронение может принадлежать Николаю Чудотворцу, сообщила газета Daily Mail.

Историки считали, что гробница святого располагалась в итальянском городе Бари. Если специалисты найдут на могиле надписи, это поможет раскрыть загадку.

«Наша самая большая надежда - найти надпись на гробнице. Это поможет прояснить содержимое захоронения и позволит нам определить точный период, к которому оно относится», - отметила руководитель раскопок - доцент Университета Мустафы Кемаля Эбра Фатма Финдик.

Длина могилы с двускатной крышей составила 1,8 метра. Гробница находилась в руинах затопленной в Средние века древней базилики. До нее на этом месте располагалась церковь Святого Николая. Еще одной важной находкой археологов стали мозаика и каменный пол бывшего святилища.

Ранее российские ученые нашли в районе озера Большое Каюково в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа новые археологические объекты. Они находятся рядом с неолитическими памятниками Каюково 1 и Каюково 2.

Турция Археология Памятники Ученые История Наука
13 декабря 2024, 03:28
В Сочи избитая женихом накануне свадьбы невеста простила его и вышла замуж
Pixabay
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В Сочи избитая женихом накануне свадьбы невеста простила его и вышла замуж. Историю необычного бракосочетания РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Краснодарского края.

«Свадьба должна была состояться 5 декабря, событие (потасовка между женихом и невестой - прим. ред.) произошло за день до, пара поженилась позже», - сообщили в прокуратуре.

Конфликт произошел накануне свадьбы во время организации мероприятия. Невеста попросила жениха позвонить в ресторан и уточнить некоторые детали. Мужчина отказался, после чего завязалась потасовка. Жених сломал невесте челюсть, а она написала на него заявление в полицию. Против мужчины возбудили уголовное дело, но несмотря на это, пара поженилась и уже планирует первенца.

Российская модель погибла в Таиланде перед свадьбой мечты. Девушка приехала из Новосибирска на собственное бракосочетание, но сильная волна сбила ее со скалы во время медитации.

Уголовное дело Сочи Свадьбы Мужчины Краснодарский край
12 декабря 2024, 17:13
Ведущие 360.ru ответят подписчикам на злобные комментарии в новом «Охейтительном шоу»
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Ведущие 360.ru запустили новый проект «Охейтительное шоу», в котором они с огоньком ответят на злобные комментарии и подколы в свой адрес. В свежем выпуске они будут отгадывать, кому именно зрители задавали каверзные вопросы и кого критиковали.

В рамках шоу авторы расскажут подробности о жизни ведущих и посмеются вместе со зрителями над самыми необычными комментариями.

Команда ведущих применит все свое остроумие, чтобы колко ответить на высказывания хейтеров. Благодаря ролику станет известно, из-за чьих ответов подписчица попала в психушку, как нужно правильно рекламировать шампунь «лошадиная сила» и кто учился в коррекционном классе.

Ток-шоу
11 декабря 2024, 19:46
Водитель такси в Москве не дождался врачей и принял роды у пассажирки
Pxhere
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Водитель «Яндекс Такси» в Москве помог принять роды у пассажирки возле роддома. Об этом мужчина рассказал в беседе с изданием Lenta.ru.

Таксист по имени Такабудин получил заказ из Бутово - в машину сели мужчина и женщина. Беременная пассажирка вдруг начала поездки стала кричать от боли, водитель увеличил скорость, чтобы быстрее добраться до роддома.

«Конечно, кое-какие правила ПДД нарушил, светофоры пропустил. По навигатору длительность поездки составляла 20 минут, но мы доехали за 10», - признался мужчина.

Роды у пассажирки начались практически у дверей медучреждения. Таксисту и мужу роженицы пришлось самостоятельно принять роды на улице. Уже через несколько минут врачи забрали мать и новорожденного.

В Ямало-Ненецком автономном округе с 2025 года введут новую меру поддержки для семей с детьми. Женщинам, родившим первенца до 30 лет, выплатят по три миллиона рублей в рамках жилищной программы «Молодая семья».

Врачи Водители Москва
07 декабря 2024, 10:01
Видео с интервью Лаврова Карлсону набрало почти шесть миллионов просмотров
РИА «Новости»
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Публикация Такера Карлсона с полной версией интервью главы МИД России Сергея Лаврова набрала 5,8 миллиона просмотров спустя чуть более суток. Интервью опубликовано на странице американского журналиста в социальной сети X.

Интервью Лаврова состоялось 3 декабря в Москве и продлилось около 80 минут. За первые 10 минут после публикации оно набрало 100 тысяч просмотров.

Американских женщин Лавров в интервью очаровал. Они оставили восторженные комментарии к видео. Представительницы слабого пола обратили внимание на «пробирающий до мурашек» мужественный голос министра, а также интересовались семейным положением главы российского МИД.

Комментаторы в основном разделили позицию Сергея Лаврова. По их мнению, США не дают России завершить конфликт на Украине, поддерживая оружейные корпорации, зарабатывающие огромные деньги на поставках техники и вооружений для ВСУ.

Сергей Лавров Интервью Такер Карлсон

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