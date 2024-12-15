Турецкие археологи нашли предполагаемую гробницу святого Николая

Историки считали, что гробница святого располагалась в итальянском городе Бари. Если специалисты найдут на могиле надписи, это поможет раскрыть загадку.

«Наша самая большая надежда - найти надпись на гробнице. Это поможет прояснить содержимое захоронения и позволит нам определить точный период, к которому оно относится», - отметила руководитель раскопок - доцент Университета Мустафы Кемаля Эбра Фатма Финдик.

Длина могилы с двускатной крышей составила 1,8 метра. Гробница находилась в руинах затопленной в Средние века древней базилики. До нее на этом месте располагалась церковь Святого Николая. Еще одной важной находкой археологов стали мозаика и каменный пол бывшего святилища.

Ранее российские ученые нашли в районе озера Большое Каюково в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа новые археологические объекты. Они находятся рядом с неолитическими памятниками Каюково 1 и Каюково 2.