24 октября 2024, 11:55

Токсичные и опасные «дорогуши»: в духе холодной войны

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Если вы не смотрели британский сериал «Дорогуша», то и не надо. Хотя? Запретный плод сладок, так что смотрите, смотрите, но не зевайте и берегите мозг. Вообще «Дорогуша» — такой «Джокер» на минималках. Не в смысле, что там отличная актерская игра, а потому что эксплуатируется одна и та же идея: обиженные мстят и имеют на это полное право.

«Дорогуша», к сожалению, поддерживает эту порочную и опасную политику, а это именно что политика, воспитывающая и пестующая убийц. Но есть в этом сериале и другая политика - против России. Она более чем конкретна.

В интернете активно ходит отрывок из сериала. Там главная героиня, издеваясь над очередной жертвой, стоящей на коленях, заявляет, что она, эта жертва, разрушает человеческие жизни - как рак или как Россия. Далее идет эпическая реплика о том, что в России хотя бы знают, что во всем виноват Путин.

Говорить подобное - моветон. В фильмах - моветон вдвойне.

Девушка работают обычным офисным клерком - и ее так все достали, что она начинает убивать. Мстить всем тем, кто достал. Наказать, унизить. Мы же видели это уже не раз, да? Сколько уже было историй о том, как мстят униженные и оскорбленные? Вот только, в отличие от прошлых лет, сейчас нас склоняют к сочувствию к подобным мерзавчикам и мерзавцам. Сначала как бы заставляют прочувствовать беды и страдания униженных. Оттого мы проникается к ним. Как следствие, когда эти обиженные превращаются в палачей, мы начинаем сочувствовать им, оправдывая.

Так рождается катастрофа. Ведь не этой ли оправдательной логикой руководствуются по отношению к, например, школьным стрелкам? Не они виноваты, вещают их адепты, а общество.

Что делать нам? Проводить свою культурную политику. В идеале - по всему миру, в реальности - хорошо бы делать это хотя бы в своей стране.

Чтобы показать своим же: мы люди достойные.

Когда встречаешь нечто столь предельно токсичное, вспоминаешь годы холодной войны. Сколько фильмов там выходило о злобных русских, мечтающих уничтожить Запад. Причем снимали как прямые агитки, так и интегрировали конкретные месседжи в подчас достойное кино.

Мы называли это «клюквой» и смеялись над ней. Однако все повторяется, с куда большей агрессией и нагрузкой.

Сериалы Кино Фильмы Запад Рецензии на фильмы Русофобия
24 октября 2024, 03:07
Британец нашел на поле старинную серебряную монету и разбогател
Unsplash
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Кладоискатель нашел в графстве Сомерсет редчайшую древнеримскую монету III века нашей эры. Эксперты оценили ее стоимость в восемь тысяч фунтов (более одного миллиона рублей). Об этом сообщило «Би-би-си».

Житель графства Дорсет принимал участие в специально организованном мероприятии в Сомерсете, где 20 кладоискателей исследовали территорию возле деревни Саут-Брюэм.

Мужчина увлекался поиском сокровищ с помощью металлоискателя больше 50 года. По его словам, первая половина дня была неудачной. После обеда он решил обследовать другое поле и обнаружил серебряную монету. Мужчина выставит свою находку на аукцион.

Во Франции завершилась 31-летняя охота за сокровищами - Золотой совой, которую искали тысячи энтузиастов. Организаторам предстоит выяснить, как кладоискатель решил загадки и нашел жетон. Если все будет верно, то ему вручат настоящую Золотую сову. Это статуя стоит 150 тысяч евро (около 16 миллионов рублей).

Великобритания Археология Золото
24 октября 2024, 01:34
Британка в 105-й день рождения поделилась секретом долгой жизни
Unsplash
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Британка Кэтлин Хеннингс отметила 105-й день рождения в доме престарелых. Она посоветовала всем, кто пожелает дожить до ее возраста, пить пиво и не вступать в брак, сообщила газета Daily Mail.

Сотрудники дома престарелых Sandfields Care UK на курорте Челтнем в графстве Глостершир пригласили друзей Хеннингс и устроили праздник. Шеф-повар приготовил торт, а спонсоры подарили корзину с кружками, тапочками, фартуком и шоколадом. Вспоминая свои счастливые годы, именинница раскрыла секрет долголетия.

«Пейте Guinness и не выходите замуж! <…> Меня познакомили с Guinness в конце подросткового возраста мои родители. <…> Это был любимый напиток за семейными обедами, и я продолжаю пить его по сей день!» - сказала она.

Женщина родилась в 1919 году в Лондоне и сделала успешную карьеру бухгалтера. Хеннингс рассказала, как проводила вечера на постановках в Королевском оперном театре и на танцах в Ковент-Гардене.

Однако ученые Оксфордского университета выяснили, что пиво при длительном употреблении вреднее крепкого алкоголя. Основатель Telegram Павел Дуров и вовсе призвал отказаться от любого спиртного, чтобы сохранить ясный ум.

Великобритания Пенсионеры Алкоголь
22 октября 2024, 01:36
Стало известно, как укравшему собственных детей отцу удалось три года прятать их в горах
РИА «Новости»
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Житель Новой Зеландии Том Филлипс прятал похищенных три года назад детей в пещерах. Поэтому ни дроны, ни собаки не смогли вычислить их местоположение, сообщил Daily Mail профессиональный следопыт Джейк Кассар.

Кассар подтвердил догадки частного детектива Криса Баджа, который участвовал в поисках детей , о том, что отец мог спрятать их в сети пещер в регионе Вайкато. О природных гротах, разбросанных по лесу и вокруг скал на пляжах, знают только местные жители.

«Найти людей - это как иголку в стоге сена. <…> Большая часть леса будет непроницаема для дронов и датчиков движения, из пещеры их невозможно будет увидеть с воздуха, так что это может быть очень сложно», - сказал он.

В начале поисковой операции полиция привлекла собак, но они потеряли след. Кассар объяснил, что камни и трава не способны удерживать запахи долгое время.

Он предположил, что Филлипс действовал не один, потому что пещеры спасают лишь от дождей, но не от холода. Кто-то помог ему укрывать детей в течение трех лет. Питалась семья, по мнению Кассара, растениями, дикими кабанами и опоссумами.

Филлипс увез детей в декабре 2021 года. В начале октября охотники заметили их на западном побережье и поговорили со старшей дочерью.

Дети Туризм Новая Зеландия
21 октября 2024, 13:18
Лидер ОАЭ Аль Нахайян пришел на встречу с Путиным в кроссовках
РИА «Новости»
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Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян пришел на неформальную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в кроссовках. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля.

Политики встретились в подмосковной резиденции в Ново-Огареве в воскресенье, 20 октября. Путин избрал для встречи деловой костюм, а в качестве обуви - черные туфли.

Кортеж президента Объединенных Арабских Эмиратов накануне заметили в Москве с мотосопровождением , Аль Нахайян передвигался на черном Aurus. Затем главы государств провели вечер за неформальным ужином в резиденции. На столике, расположенном между политиками, стояли две чайные пары. Также президенты могли угоститься восточными сладостями, орехами и сухофруктами.

Путин в ходе беседы поблагодарил лидера ОАЭ за содействие в решении гуманитарных вопросов по кризису на Украине. В частности, российский президент оценил содействие Аль Нахайяня в обмене пленными.

Россия ОАЭ

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