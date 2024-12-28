Телеканал «360» заплатит самым активным подписчикам «ВКонтакте»

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С начала освоения человеком космического пространства там накопилось более семи с половиной тонн мусора. Планетолог из университета Аризоны Вишну Редди в беседе с CNN предположил, что катастрофическое событие, связанное с этим, уже началось - речь идет о так называемом синдроме Кесслера.
О мусорном кризисе на орбите ученые заявили еще в 1978 году. Консультант NASA Дональд Кесслер описал явление (получившее впоследствии его имя), которое подобно эффекту домино. Согласно выводам ученого, в случае превышения критической массы космического мусора, вероятность столкновений может начать неконтролируемо расти.
В результате столкновений с мусором будет появляться все большее его количество, что окончательно сделает низкие орбиты непригодными для использования. Это поставит под удар всю технологию, которую человечество использует в повседневной жизни, от инструментов GPS, до спутникового интернета и телевидения.
«Количество объектов в космосе, которые человек запустил за последние четыре года, возросло в геометрической прогрессии. Мы уже приблизились именно к той ситуации, которой всегда страшились», - заявил доктор Редди.
С выводами Редди согласны и другие эксперты. Доктор Нилтон Ренно, профессор климатических и космических наук и инженерии в Мичиганском университете, заявил, что ситуация на орбите Земли напоминает ему об экологических бедах на поверхности самой планеты. Ренно также допускает, что синдром Кесслера уже пришел в движение.
Ранее летчик-космонавт Рыжиков также называл космический мусор серьезной и реальной угрозой для действующих спутников и станций на орбите.
«В последнее время, что мне очень приятно, желают, во-первых, мира на всей Земле. Во-вторых, желают здоровья близким. Взрослые хотят, чтобы ипотеку закрыл дедушка. Как будто у меня бездонный карман», - поведал Дед Мороз.
По его словам, несмотря ни на что, он старается помочь и обращается к тем, кто может решить эти вопросы. Однако, Дед Мороз посетовал на то, что все же не в его силах «всем пенсионерам из Дальнего Востока купить квартиру в Москве».
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Личности мужчин в нарядах установили сотрудники транспортного отдела петербургской полиции. Правоохранители выяснили, что шутники катались на гидроциклах по закрытой акватории.
Затем полиция провела оперативно-разыскные мероприятия. Гидроциклы у мужчин изъяли. Собранные материалы по данному делу передали в петербургский главк МЧС, решение по административной ответственности примет уже это ведомство.
Ранее в Петербурге задержали водителя с 1453 штрафами. Мужчину отвезли в военкомат.
Выбирайте место с умом и заранее По словам Халилова, выбор места в самолете - первый шаг к повышению шансов на выживание. Статистика показывает, что пассажиры, сидящие в хвостовой части самолета, выживают чаще остальных. Здесь отсутствует топливо, а значит, снижен риск пожара.
Однако для быстрой эвакуации лучше выбирать места ближе к аварийным выходам. Специалисты называют это «правилом пяти рядов»: люди, сидящие в этих зонах, статистически имеют больше шансов покинуть самолет вовремя.
Кроме того, рекомендуется выбирать места у прохода, чтобы избежать препятствий в случае эвакуации.
Как действовать в падающем самолете Ключевыми моментами полета считаются взлет и посадка, когда вероятность аварии особенно высока. Важно заранее надеть удобную обувь, а все ценные вещи разложить в карманы и застегнуть их.
Одежда также имеет значение: предпочтительнее натуральные ткани, кроссовки и джинсы вместо юбок и каблуков.
Что взять в ручную кладь Эксперт Халилов рекомендует положить в ручную кладь теплую одежду, например, флисовую кофту или легкую куртку. Важно взять с собой небольшую бутылку воды, питательные батончики, пауэрбанк и аптечку.
Телефон играет ключевую роль: с его помощью можно вызвать помощь, ориентироваться по картам и использовать встроенный фонарик. Также полезно иметь зажигалку, даже если вы не курите, - она поможет развести огонь для согревания или подачи сигнала бедствия.
Что положить в аптечку В аптечке стоит разместить бинты, лекарства от боли и аллергии, а также спасательное одеяло. При этом важно учитывать правила перевозки медикаментов в разных странах - с сильнодействующими препаратами лучше не рисковать.
Первые шаги после крушения Сначала проверьте себя на наличие травм. Убедитесь, что поблизости нет угроз взрыва или других опасностей. Затем оцените состояние окружающих и окажите помощь тем, кто в ней нуждается.
Соберите воду, медикаменты и теплую одежду. Не отходите далеко от места катастрофы, чтобы не пропустить прибытие спасателей.
Халилов подчеркивает: место падения самолета обычно известно службам спасения. В России экстренные службы доступны по номеру 112, в США - 911.
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Летать боятся многие, ведь авиакатастрофу не предугадаешь. Но страх этот иррационален и преодолеть его можно - более того, реально и повысить свои шансы выжить при падении самолета. Эксперт по выживанию Эдуард Халилов рассказал Пятому каналу , как нужно вести себя в такой ситуации, чтобы минимизировать травмы.